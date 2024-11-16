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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 1 965 оценок

Арт-директор Dragon Age: Veilguard опубликовал первый концепт-арт игры

GeekBerserk
Новости

Разработка игр в наше время требует много ресурсов. Тогдашний концепт-художник, а теперь арт-директор Dragon Age: The Veilguard, Мэтт Родс, накидывал идеи для продолжения Dragon Age: Inquisition ещё до её выхода. Одно из таких изображений, которым Родс поделился в Твиттере, демонстрирует первый концепт-арт, который он создал для Veilguard

"Первый концепт-арт, который я создал для проекта. Мы знали, что отправляемся в Тевинтер, и это была первая попытка развить данную идею. Могущественная магистр, которую несут в паланкине её эльфийские рабы, и отважные приключенцы, пытающиеся избежать патрулей магов, выжить в хитросплетениях городских улиц."

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Costollom
Могущественная магистр, которую несут в паланкине её эльфийские рабы, и отважные приключенцы, пытающиеся избежать патрулей магов, выжить в хитросплетениях городских улиц."

А теперь эльфы черные приключенцы, а не рабы.

5
Анжелика04

а еще братство народов играла за кунари всем пофиг.

-1
Deowar

А потом в этот Тевинтер пришла демократия, всех рабов освободили и убрали из города подальше, чтобы не мозолили глаза. А жестокие магистры стали передвигаться на личных драконах, не угнетая бедных эльфов.)))))))

3
JKarter

Мда... похоже ещё по концептам было ясно, что готовили хрень.

-1
Ded Chelyabinsk

Не понравилась игра, похоже на Сайнт Ров 4, такая же глупость.

-3
Roman Ivanov 778

а в саинтс ров 4 нету вагона педеков и гуталинов саинтс ров 4 юморная игра для поклоников серии которая выбрала немного не то направление но ее делали люди для людей а не педики гуталины для продвижения своих идеалов

-2
Concelhaut

Как бы даже первые концепт-арты явно намекают, что ничего хорошего придумать не могли для этой игры. И опять педалирование темы дартаньянов

Могущественная магистр, которую несут в паланкине её эльфийские рабы, и отважные приключенцы...

По самому арту: качество средненькое, безыдейное и не интересный сюжет.

-3