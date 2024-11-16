Арт-директор Dragon Age: Veilguard опубликовал первый концепт-арт игры

Разработка игр в наше время требует много ресурсов. Тогдашний концепт-художник, а теперь арт-директор Dragon Age: The Veilguard, Мэтт Родс, накидывал идеи для продолжения Dragon Age: Inquisition ещё до её выхода. Одно из таких изображений, которым Родс поделился в Твиттере, демонстрирует первый концепт-арт, который он создал для Veilguard

"Первый концепт-арт, который я создал для проекта. Мы знали, что отправляемся в Тевинтер, и это была первая попытка развить данную идею. Могущественная магистр, которую несут в паланкине её эльфийские рабы, и отважные приключенцы, пытающиеся избежать патрулей магов, выжить в хитросплетениях городских улиц."