Арт-директор Dragon Age: Veilguard опубликовал первый концепт-арт игры

Разработка игр в наше время требует много ресурсов. Тогдашний концепт-художник, а теперь арт-директор Dragon Age: The Veilguard, Мэтт Родс, накидывал идеи для продолжения Dragon Age: Inquisition ещё до её выхода. Одно из таких изображений, которым Родс поделился в Твиттере, демонстрирует первый концепт-арт, который он создал для Veilguard
"Первый концепт-арт, который я создал для проекта. Мы знали, что отправляемся в Тевинтер, и это была первая попытка развить данную идею. Могущественная магистр, которую несут в паланкине её эльфийские рабы, и отважные приключенцы, пытающиеся избежать патрулей магов, выжить в хитросплетениях городских улиц."
А теперь эльфы черные приключенцы, а не рабы.
а еще братство народов играла за кунари всем пофиг.
А потом в этот Тевинтер пришла демократия, всех рабов освободили и убрали из города подальше, чтобы не мозолили глаза. А жестокие магистры стали передвигаться на личных драконах, не угнетая бедных эльфов.)))))))
Мда... похоже ещё по концептам было ясно, что готовили хрень.
Не понравилась игра, похоже на Сайнт Ров 4, такая же глупость.
а в саинтс ров 4 нету вагона педеков и гуталинов саинтс ров 4 юморная игра для поклоников серии которая выбрала немного не то направление но ее делали люди для людей а не педики гуталины для продвижения своих идеалов
Как бы даже первые концепт-арты явно намекают, что ничего хорошего придумать не могли для этой игры. И опять педалирование темы дартаньянов
По самому арту: качество средненькое, безыдейное и не интересный сюжет.