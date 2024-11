Автор Witchfire сравнил Dragon Age: The Veilguard с провалом Concord

Творческий директор студии The Austronauts (The Vanishing of Ethan Carter, Witchfire) Адриан Хмеляж раскритиковал Dragon Age: The Veilguard. По его мнению, раньше нередко случалось, что крупные издатели вмешивались в разработку игр, но в последнее время можно наблюдать обратную ситуацию. Результат послаблений — «дорогостоящие ошибки», вроде онлайн-шутера Concord или The Veilguard.



Хмеляж уверен, что ролевая игра Bioware не только не принесет прибыль, но даже не покроет затраты на десять лет разработки. На это намекает отказ Electronic Arts от любых дополнений для The Veilguard и перевод команды на создание Mass Effect 5. Творческий директор опасается, что крупные неудачи игр могут вернуть жесткий контроль со стороны издателя.

Онлайн-шутер Concord, с которым Хмеляж сравнил новую Dragon Age, считается одним из самых громких провалов 2024 года. Игра вышла в конце августа и «прожила» всего две недели: из-за критики со стороны журналистов и игроков Sony вынуждена была заморозить новинку. В конце октября корпорация закрыла студию-разработчика Firewalk Studios и отменила Concord окончательно.



Адриан Хмеляж известен как создатель Painkiller и Bulletstorm. После ухода из студии People Can Fly он основал команду The Austronauts. Пока она выпустила только две игры — хоррор-квест The Vanishing of Ethan Carter (87% в Steam) и шутер от первого лица Witchfire (92% в Steam). Последний вышел в раннем доступе и без антипиратской защиты Denuvo. Хмеляж заявил, что вместо борьбы с пиратством лучше предложить игрокам настолько качественный продукт, чтобы те сами захотели купить его, даже если до этого скачали нелегально.