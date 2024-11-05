Автор Witchfire сравнил Dragon Age: The Veilguard с провалом Concord

Творческий директор студии The Austronauts (The Vanishing of Ethan Carter, Witchfire) Адриан Хмеляж раскритиковал Dragon Age: The Veilguard. По его мнению, раньше нередко случалось, что крупные издатели вмешивались в разработку игр, но в последнее время можно наблюдать обратную ситуацию. Результат послаблений — «дорогостоящие ошибки», вроде онлайн-шутера Concord или The Veilguard.
Хмеляж уверен, что ролевая игра Bioware не только не принесет прибыль, но даже не покроет затраты на десять лет разработки. На это намекает отказ Electronic Arts от любых дополнений для The Veilguard и перевод команды на создание Mass Effect 5. Творческий директор опасается, что крупные неудачи игр могут вернуть жесткий контроль со стороны издателя.
Онлайн-шутер Concord, с которым Хмеляж сравнил новую Dragon Age, считается одним из самых громких провалов 2024 года. Игра вышла в конце августа и «прожила» всего две недели: из-за критики со стороны журналистов и игроков Sony вынуждена была заморозить новинку. В конце октября корпорация закрыла студию-разработчика Firewalk Studios и отменила Concord окончательно.
Адриан Хмеляж известен как создатель Painkiller и Bulletstorm. После ухода из студии People Can Fly он основал команду The Austronauts. Пока она выпустила только две игры — хоррор-квест The Vanishing of Ethan Carter (87% в Steam) и шутер от первого лица Witchfire (92% в Steam). Последний вышел в раннем доступе и без антипиратской защиты Denuvo. Хмеляж заявил, что вместо борьбы с пиратством лучше предложить игрокам настолько качественный продукт, чтобы те сами захотели купить его, даже если до этого скачали нелегально.
Слова нормального человека, особенно по отношению к Дерьмуво в играх. Ну, а на счёт Калкорда, скажу так: ещё этот год не закончился, а провалов хватает. А что уж будет в следующем году - страшно даже представить. Сомневаюсь, что в ближайшие 5-10 лет, кино и игровая индустрии не будут пробивать дно за дном и вернуться к своему Золотому Веку, в те же 90-е и 2000-е годы. Ну, до 2012-го года уж точно.
В те времена выходило не меньше провалов чем сейчас, да и такая ли она золотая
Может и так, однако тогда игры с душой делали, а не денег ради и пропаганды чего-то.
Страшно представить сколько они ещё на "чемоданы" затратили и фейковые отзывы в стиме, метакритике и их "модерации"
Да да да, люди которые купили игру в стиме и оставили положительные отзывы это фейк, а вот на великом метакритике, где любой чел ставит что хочет, одна правда-матка
Тут люди не могут воспринимать чужое мнение, для них существует лишь своё. Вот есть они, а другого ничего больше нет. Если игра не понравилась, то положительные отзывы это точно боты, а отрицательные конечно же от настоящих людей, вы не понимаете. А если игра тут людям зашла, то отрицательные отзывы проплачены завистниками и негодяями, которые хотят отменить игру.
Ну, пока я сам щупаю эту недо-игру, скажу так, у меня по ходу игры сложилось впечатление, что кроме занесения чемоданов, большая часть денег ушла на фоны в игре. Ибо даже на минималке смотрятся фоны - красиво. Но на этом, по сути и плюсы в игре заканчиваются. И да, пиратка.
Ну кому в здравом уме может ЭТО понравится? Только человеку который ни разу в жизни не играл в игры и которого не смущает что ему всякую лгбт тему в лицо пихают.
Есть мнение, что ЕА уже на том уровне капитализации, что ей пофиг на окупаемость отдельно взятой игры. Основное многомиллиардное бабло капает со спортивных франшиз стабильно. Какие-то сюжетные синглы периодически забрасывают в рынок, вроде ремейка дед спейс, джедай, драгоняки и там уже как повезет. Ну как бы понятно, что они не рады будут провалу, но и не схлопнутся, если какая-то сюжетка вдруг провалится, в худшем случае просто прикроют студию.
Теперь будет проваливаться практически каждый ААА-проект. Потому что на тоталитарном Западе разработчики игр находятся под полным контролем античеловеческой погани.
В принципе слова резонны но сравнивать с конкорд я бы не решился. Конкорд сразу пошла на дно и сони не стали это скрывать в отличии от электроников. А перевод команды на разработку массыча это поспешное заявление, тут не понятно по продажам что будет вообще с байовер.
Сравнивать дегенеративную мультиплеерную игру-сервис которых миллионы, и синглплеерное продолжение ДрагонГейдж у которой есть какая-никакая фанбаза.
Что дальше? Давайте сравним не самый успешный Alan Wake 2 с не самым успешным Need for Speed Unbound
И правильно сделал.
Меж тем, на метакритике более чем очевидное мнение игроков об игре: 3,8
Ничего, скоро подчистят негатив, и будет 9/10, на основе 1600 отзывов.
думаешь на оценки кто-то смотрит? Если смотрели бы реагировали бы на критику прошлых своих игр. Смотрят только на продажи игры. Если это га-но покупать не будут может наконец-то студию прикроют или разгонят этот цветной цирк заменят на тех кто захочет игры делать а не это все
Вот это мнение игроков
А на метакритике пишет любой долб*еб с завышенным ЧСВ, даже не играя в игру.
О чём он вообще заливает? Какие "послабления"? Какое "отсутствие жёсткого контроля со стороны издателя"? Сами же разработчики плачутся то там то тут, что им пиджаки постоянно палки в колёса вставляют своими сиюминутными хотелками. перестановками, и прочим.
Да и так, если подумать, "жёсткий контроль в прошлом = успешные игры; послабление сейчас = плохие игры", но возвращение жёсткого контроля "это плохо", ага.
Поиграл я в это явление, ну что сказать, как экшончик игра то зайдёт, какого-то духа предыдущей серии нема, всё свелось к action\RPG с пиу пиу и радостью эпелептика, повестка есть и суётся но не так агрессивно как в некоторых играх. Красивого персонажа создать анриал только квадрабоберы... на пару вечерков под пивко сойдёт... конечно же лучше качать с неназываемых сайтов.
Красивого персонажа сделать реально, в инете полно скриншотов где люди справляются с этим. А дух серии закончился с выходом второй части, где от РПГ осталась несколько выборов в сюжете, прям как в Инквизиции и тут.
Повестки там, доооофигище. Просто ты думаешь повестка это только когда геи жахаются? Нет, все персонажи это повестка, все диалоги тоже, все пропитано токсичной позитивностью, просто сравни диалоги предыдущих частей, и масс эффекта например с этой игрой.
Я играл во все игры серии не один раз и перед выходом новой части ещё раз перепрошел специально. Тут сюжет и диалоги уровня DLC к DA2 и Инквизиции, ничего сверхъестественного, но и ужасным это тоже не назвать. Да и в новой части главный сценарист это тот, кто работал над DLC к Инквизиции. И Дэвид Гейдер, кстати, сказал, что студия продолжает работу над его сценарием, который он оставил перед уходом из BioWare. Если судить максимально объективно, то повестка тут есть, но она абсолютно такая же как в прошлых частях серии. Это можно пропустить и игнорировать, если специально не лезть, не нажимать на такие диалоги и не делать задания спутника, который к этому относится.
На пару вечеров под пивко ее даже нет смысла качать. Тут или играть полноценно часов 50 минимум, или проходить мимо.
Духа Dragon Age не было уже во второй части. В Инквизицию я не смог играть дольше 15 минут, ибо тупняк и примитив. Что касается этой игры - это дно для дегенератов. Нормальный человек качать такое не станет.
Решил хайпануть на актуальной теме, красавчик. Только он не в курсе, что BioWare заранее заявляли, что после опыта Инквизиции они никаких DLC к новой игре делать не будут, да и никто блин не отменяет DLC к игре, если на них уже есть планы, когда с выхода и недели не прошло, вы о чём вообще? Но зачем чекать информацию, если можно похайпить на популярной нынче теме, не сказав ничего дельного и привести абсолютно неуместное сравнение.
Кстати, жду кучу минусов, ведь тут люди не способны воспринимать чужое мнение адекватно :)
К андромеде собирались делать длс,в сюжете была продолжение как раз под длс,но из-за низких продаж его отменили.Уверен,тут примерно таже история,только поняли про низкие продажи они ещё до выхода игры.
Ну прям пророки они, заранее предсказали, что в итоге будет. Только вот разрабы ещё после выхода DLC Trespasser к Инквизиции кучу лет назад говорили, что они хотят делать полноценные игры без завершения сюжета в отдельном DLC. И они в итоге так и поступили, сюжет заканчивается без каких-либо намёков на
Боты заднеприводные не умеют воспринимать чужое мнение адекватно :)
Вот, яркий пример контингента этого сайта. Ничего по существу, зато на личности перейти всегда могут. Это просто смешно.
А теперь проверяем твои слова, и ищем в поисковике, ведь в интернете можно найти же все легко, и оказалось что 21 сентября 2024 года, на новостных сайтах выложили статью про то что Длс не будет для Veilgard, а не как ты рассказываешь что они после Инквизиции это сказали, проверяй информацию хотя бы