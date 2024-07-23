Авторы Dragon Age: The Veilguard подробно рассказали о Белларе Лутаре - первой спутнице игрока

Студия BioWare после продолжительного молчания раскрывает все больше интересных особенностей будущей части Dragon Age. В новой игре этой культовой серии RPG игроков ждут увлекательные сражения и уникальные персонажи, способные составить компанию главному герою и поддержать его в бою. В Dragon Age: The Veilguard игроков ждет сразу несколько спутников, и первым игровым напарником, которого можно будет встретить при прохождении, будет Беллара Лутара. Именно про неё сегодня разработчики решили раскрыть намного больше информации.

Первое, что стоит выделить про Беллару Лутару, это то, что она один из самых любимых персонажей для команды BioWare. Разработчики описывают её как энергичную, искрометную и академичную личность с уникальными боевыми возможностями. Во время тестов креативный директор Dragon Age: The Veilguard Джон Эплер очень часто брал Лутару как своего основного напарника.

«Я лично очень люблю Беллару и считаю её фантастической. Я вижу в ней людей, которых знаю, и поэтому она мне очень импонирует. Мне нравится весь её аспект, связанный с магией. Воплотить этот персонаж в жизнь было делом коллективным. Здесь было всё: и сценаристы, и редакторы, и аниматоры, и моделисты персонажей, и текстурирование, и то, как мы её осветили. Я очень горжусь этим персонажем.

— говорит генеральный менеджер BioWare Гэри Маккей.

Судя по навыкам Беллары, она станет отличным выбором как для поддержки, так и для комбо боевых стихий. Она атакует с помощью лука, используя стрелы с электрическим зарядом. Она также произносит заклинания, замедляющие время или исцеляющие союзников и главного героя. Для этого она направляет магическую энергию в свою перчатку. По словам игрового директора Корин Бушче, эта героиня начинает как персонаж поддержки в бою, благодаря своим заклинаниям исцеления, но отмечает, что игрокам не обязательно строить её именно так. Она также склонна к нанесению электрического урона, а «тип урона действительно имеет большое значение, когда мы переходим к стратегии и тактике».

Вы можете выстроить её таким образом, что она выпустит разрушительный вихрь, который затянет всех врагов в электрический шторм. Может быть, потом мы выпустим свою собственную атаку по области действия, когда все враги соберутся вместе. Она может наложить на всех врагов дебафф "Шокированное состояние", при котором они получают пассивный урон. Я уже упоминала, что она может замедлять время, лечить. Она — один из персонажей, которых можно построить так, чтобы её заклинания исцеляли вас автономно. Если вы из тех игроков, которые любят быть на передовой, Беллара может стать для вас идеальным компаньоном.

— добавляет Корин Бушче.

По задумке сценаристов, Беллара — искательница знаний. Она хочет узнать, что правда, а что нет; она хочет найти частички того, кем были эльфы раньше, и действительно понять, какой была их история, откуда они пришли, а также выяснить, куда они пойдут дальше, и найти будущее для эльфов. В контексте "Стража Вуали" она присоединяется к команде, прежде всего, чтобы помочь остановить богов, потому что Беллара чувствует хотя бы частичную ответственность, ведь они — эльфийские боги. Но также, возможно, чтобы узнать немного больше о том, кем они были раньше. Ведь, опять же, вы имеете дело с эльфами, которые были тысячелетия назад, а теперь снова появились в мире. Кто, как не они, могут научить её тому, кем были эльфы раньше.