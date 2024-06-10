Авторы Dragon Age: The Veilguard подтверждают возможность романтических отношений со всеми 7 спутниками

Фэнтезийная ролевая игра Dragon Age: The Veilguard в рамках Xbox Games Showcase 2024 обзавелась свежим трейлером. Кинематографичный ролик представил всех ключевых персонажей, которые смогут стать спутниками главного героя в его приключениях. Всего разработчики подготовили семерых товарищей, и с каждым у вас будет возможность вступить в романтические отношения.

Если вы переживали за систему романтики в Dragon Age: The Veilguard, авторы из BioWare спешат вас порадовать. В новой игре не будет никаких ограничений в области предпочтений и вкусов игрока. Dragon Age: The Veilguard берет за основу удачные идеи из прошлых игр и обещает их усовершенствовать и расширить. Например, игроки смогут заводить роман с любым из семи спутников.

По словам разработчиков, в области отношений в Dragon Age: The Veilguard нет каких-либо ограничений. Каждый из спутников будет обладать уникальным характером и принадлежать к определённой игровой фракции. Это может наложить определённые трудности в завоевании их расположения, однако результат отношений будет зависеть исключительно от действий и решений игрока.

Отрадно слышать, что разработчики Dragon Age: The Veilguard не будут ограничивать систему романов в игре. Однако, насколько это решение пойдет на пользу самим персонажам и их характерам, пока сказать сложно. Дизайн героев уже вызвал серьёзные споры в фанатском сообществе, и если их сделают неинтересными в плане истории, проект может стать очередным разочарованием для игроков.