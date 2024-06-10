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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.3 380 оценок

Авторы Dragon Age: The Veilguard подтверждают возможность романтических отношений со всеми 7 спутниками

Gutsz
Новости

Фэнтезийная ролевая игра Dragon Age: The Veilguard в рамках Xbox Games Showcase 2024 обзавелась свежим трейлером. Кинематографичный ролик представил всех ключевых персонажей, которые смогут стать спутниками главного героя в его приключениях. Всего разработчики подготовили семерых товарищей, и с каждым у вас будет возможность вступить в романтические отношения.

Если вы переживали за систему романтики в Dragon Age: The Veilguard, авторы из BioWare спешат вас порадовать. В новой игре не будет никаких ограничений в области предпочтений и вкусов игрока. Dragon Age: The Veilguard берет за основу удачные идеи из прошлых игр и обещает их усовершенствовать и расширить. Например, игроки смогут заводить роман с любым из семи спутников.

По словам разработчиков, в области отношений в Dragon Age: The Veilguard нет каких-либо ограничений. Каждый из спутников будет обладать уникальным характером и принадлежать к определённой игровой фракции. Это может наложить определённые трудности в завоевании их расположения, однако результат отношений будет зависеть исключительно от действий и решений игрока.

Отрадно слышать, что разработчики Dragon Age: The Veilguard не будут ограничивать систему романов в игре. Однако, насколько это решение пойдет на пользу самим персонажам и их характерам, пока сказать сложно. Дизайн героев уже вызвал серьёзные споры в фанатском сообществе, и если их сделают неинтересными в плане истории, проект может стать очередным разочарованием для игроков.

4
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Grimnebulin
Если вы переживали за систему романтики в Dragon Age: The Veilguard

Учитывая тот цирк уродов что был представлен в качестве сопартийцев, то как-то не очень хочется переживать по поводу какой-то там романтики

12
H-DS

Воистину, однополые отношения подаются как "удачная идея из прошлых игр". Естественно, это важнее, чем механики игры 🤣

10
Sider999

Романсить с эльфом-негром - мечта моей жизни.

Даже коллекционку этого дерьма сжечь не жалко будет

4
Nematoda97

Прямо представляю диалог между главой ЕА и просто сотрудником Биовар.

ЕА: ну что, поздравляю с выпуском трейлера новой драгон ейдж! наверно фанаты в экстазе.

Биовар:о да, аж 26 тыс лайков на трейлер залепили

ЕА: а дизлайков сколько?

Биовар: хз, ютюб же убрал показатель

ЕА: ну ладно, наверняка не больше 200

Биовар: тысяч

ЕА: что тысяч?

Бивар: двух сот тысяч

ЕА: трейлер набрал двести тысяч дизлайков?

Биовар: нет, что вы...

ЕА: фух, подумал что трейлер набрал двести тысяч дизлайков

Биовар: больше

ЕА: ну что, поздравляю с закрытием!

3
AndralStormborn

Даже в ДАИ, глядя на стремные рожи Кассандры и Жозы хотелось оставить своего персонажа девственником. А тут вообще сразу лучше целибатным монахом играть

2
-zotik-

Зажрался, там у всех внешка хорошая была

2
GMNPSH -zotik-

в 2024 за такую внешку клеймят повесткой, далеко из плейграунда выходить не надо

0
AndralStormborn -zotik-

Возможно, на чей нибудь непритязательный, колхозный вкус...

0
-zotik- AndralStormborn

О а Вы эстет. Вы слишком много порнухи с игровыми персами со всяки 2б смотрете

-1
AndralStormborn -zotik-

Да, лучше посмотреть порно с 2В, чем романсить мужеподобную Кассандру или цыганку Жозефину

1
Ded Chelyabinsk

Зачем с такими уродами романы строить...

2
MyTenjou

Да что они показали, там их не романсить надо, а уничтожить их

2
Mokou

А медведь будет?

1
Skessa

Тем временем дизлайки под трейлером-презентацией спутников:
Что делать, посмотрим на истории и характеры, конечно. Лица, если повезет, еще хоть как-то можно будет модами поправить. Но в текущем виде ни один из спутников желания романсить его не вызывает.

1
Hartelose

ДАИ была дном. Но эта пробила уже дно из Днища. Ожидаемо, учитывая тенденции последних лет. Тем временем, ДАО проходится уже не знаю даже в какой раз.

Компании и серии ДА, можно ставить погребальный крест, и посыпать асбестом. После заливая пластобетоном.

1
GMNPSH

а можно будет чпокаться с нагом как в первой части?

0
RPG fan of games

А спутники в трейлере это конечный вариант или в игре их будет больше? Просто одна женщина на весь отряд.... или её добавили чтобы натуралов не обидеть?

0
Offn

Их три. Три женщины и три мужчины. 1 кунари неизвестной гендерной идентичности

1
RPG fan of games Offn

Точно, спасибо за исправление.

0
GoliafJx

Если гномка будет лезбой, то вообще не с кем будет мутить=(

0
KiDjeN

Так написано же, что нет ограничений, по сути как в бг3, с кем хочешь и кем хочешь

0
Hevin

Кажется я снова буду в соло проходить игру без компаньонов, никакого желания брать таких инклюзивных личностей.

0
Smusi

Опять вместе сопартийцев какие-то бесполые амебы

0
Сергей Бачинец

Пусть для начала объяснят, это их кунари - все-таки мужчина или женщина? А то чувствую себя как на Бангла Роуд в Таиланде. Какие уж тут романы.

0
DarMut _mh

По стилю похоже на весëленький Fortnite, а не на тëмное фентези.

0
SOLUS5678

Боюсь это игру не спасёт как и не обрадует фанатов.

0
rustyfeeder

Я конечно буду сосать у черного эльфа негра. Кто со мной?

-3
rustyfeeder

Я коеечно буду сосать у черного эльфа негра. Кто со мной?

-3