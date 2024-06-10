Авторы Dragon Age: The Veilguard подтверждают возможность романтических отношений со всеми 7 спутниками

Фэнтезийная ролевая игра Dragon Age: The Veilguard в рамках Xbox Games Showcase 2024 обзавелась свежим трейлером. Кинематографичный ролик представил всех ключевых персонажей, которые смогут стать спутниками главного героя в его приключениях. Всего разработчики подготовили семерых товарищей, и с каждым у вас будет возможность вступить в романтические отношения.
Если вы переживали за систему романтики в Dragon Age: The Veilguard, авторы из BioWare спешат вас порадовать. В новой игре не будет никаких ограничений в области предпочтений и вкусов игрока. Dragon Age: The Veilguard берет за основу удачные идеи из прошлых игр и обещает их усовершенствовать и расширить. Например, игроки смогут заводить роман с любым из семи спутников.
По словам разработчиков, в области отношений в Dragon Age: The Veilguard нет каких-либо ограничений. Каждый из спутников будет обладать уникальным характером и принадлежать к определённой игровой фракции. Это может наложить определённые трудности в завоевании их расположения, однако результат отношений будет зависеть исключительно от действий и решений игрока.
Отрадно слышать, что разработчики Dragon Age: The Veilguard не будут ограничивать систему романов в игре. Однако, насколько это решение пойдет на пользу самим персонажам и их характерам, пока сказать сложно. Дизайн героев уже вызвал серьёзные споры в фанатском сообществе, и если их сделают неинтересными в плане истории, проект может стать очередным разочарованием для игроков.
Учитывая тот цирк уродов что был представлен в качестве сопартийцев, то как-то не очень хочется переживать по поводу какой-то там романтики
Воистину, однополые отношения подаются как "удачная идея из прошлых игр". Естественно, это важнее, чем механики игры 🤣
Романсить с эльфом-негром - мечта моей жизни.
Даже коллекционку этого дерьма сжечь не жалко будет
Прямо представляю диалог между главой ЕА и просто сотрудником Биовар.
ЕА: ну что, поздравляю с выпуском трейлера новой драгон ейдж! наверно фанаты в экстазе.
Биовар:о да, аж 26 тыс лайков на трейлер залепили
ЕА: а дизлайков сколько?
Биовар: хз, ютюб же убрал показатель
ЕА: ну ладно, наверняка не больше 200
Биовар: тысяч
ЕА: что тысяч?
Бивар: двух сот тысяч
ЕА: трейлер набрал двести тысяч дизлайков?
Биовар: нет, что вы...
ЕА: фух, подумал что трейлер набрал двести тысяч дизлайков
Биовар: больше
ЕА: ну что, поздравляю с закрытием!
Даже в ДАИ, глядя на стремные рожи Кассандры и Жозы хотелось оставить своего персонажа девственником. А тут вообще сразу лучше целибатным монахом играть
Зажрался, там у всех внешка хорошая была
в 2024 за такую внешку клеймят повесткой, далеко из плейграунда выходить не надо
Возможно, на чей нибудь непритязательный, колхозный вкус...
О а Вы эстет. Вы слишком много порнухи с игровыми персами со всяки 2б смотрете
Да, лучше посмотреть порно с 2В, чем романсить мужеподобную Кассандру или цыганку Жозефину
Зачем с такими уродами романы строить...
Да что они показали, там их не романсить надо, а уничтожить их
А медведь будет?
Тем временем дизлайки под трейлером-презентацией спутников:
Что делать, посмотрим на истории и характеры, конечно. Лица, если повезет, еще хоть как-то можно будет модами поправить. Но в текущем виде ни один из спутников желания романсить его не вызывает.
ДАИ была дном. Но эта пробила уже дно из Днища. Ожидаемо, учитывая тенденции последних лет. Тем временем, ДАО проходится уже не знаю даже в какой раз.
Компании и серии ДА, можно ставить погребальный крест, и посыпать асбестом. После заливая пластобетоном.
а можно будет чпокаться с нагом как в первой части?
А спутники в трейлере это конечный вариант или в игре их будет больше? Просто одна женщина на весь отряд.... или её добавили чтобы натуралов не обидеть?
Их три. Три женщины и три мужчины. 1 кунари неизвестной гендерной идентичности
Точно, спасибо за исправление.
Если гномка будет лезбой, то вообще не с кем будет мутить=(
Так написано же, что нет ограничений, по сути как в бг3, с кем хочешь и кем хочешь
Кажется я снова буду в соло проходить игру без компаньонов, никакого желания брать таких инклюзивных личностей.
Опять вместе сопартийцев какие-то бесполые амебы
Пусть для начала объяснят, это их кунари - все-таки мужчина или женщина? А то чувствую себя как на Бангла Роуд в Таиланде. Какие уж тут романы.
По стилю похоже на весëленький Fortnite, а не на тëмное фентези.
Боюсь это игру не спасёт как и не обрадует фанатов.
Я конечно буду сосать у черного эльфа негра. Кто со мной?
Я коеечно буду сосать у черного эльфа негра. Кто со мной?