Авторы Dragon Age: The Veilguard рассказали про броню, трансмогрификацию и другие аспекты снаряжения

В Dragon Age есть множество различных вариантов кастомизации. Только в редакторе персонажей есть сотни вариантов настройки таких вещей, как волосы, тип телосложения, то, как выглядит лицо вашего игрового персонажа Рука, и многое другое. Также есть множество вариантов брони.
- Вы можете кастомизировать своего Рука с помощью слота для брони, шлема, пояса, амулета, двух слотов для оружия и двух слотов для колец.
- У компаньонов есть слот для брони, слот для кольца, слот для аксессуара и слот для оружия.
- "Желательная броня": вы можете просмотреть их при первом создании персонажа, что позволяет вам увидеть, как выглядит снаряжение среднего и высокого уровня для вашего класса.
- Вы можете переключать начальное снаряжение Рука и повседневную одежду в редакторе персонажей, чтобы увидеть, как вы можете выглядеть в более спокойных роликах.
- Многие доспехи в игре сделаны на заказ для вашего класса и ваших компаньонов (например, вы не увидите доспехи воина в сундуке, если вы маг), и у каждого компаньона есть свои уникальные доспехи.
- Существует "надежная" система трансмогрификации, которая для тех, кто не знает, означает, что вы можете взять характеристики одного доспеха и примените их к другому, чья внешность и облик вам могут понравиться больше.
- Трансмогрификация также применима к вашим спутникам.
- Пояса могут улучшить такие вещи, как эффективность лечебных зелий, а более высокоуровневые могут принести дополнительные эффекты, такие как временная неуязвимость.
Че то мне это все напомнила тепичную ММО.
Нет, возможность посмотреть на персе всякого рода броню и одежду при создание это не плохо, но все равно жутко напоминает ММОшку
всё прикармливают частями потенцеальных покупателей всякой инфой))
капееец это чё скрин ? графоний 2015 года втф .. костёр не смотря на солнце светится как ночью