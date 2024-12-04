Авторы Dragon Age: The Veilguard выпустили бесплатный редактор персонажей

Разработчики из студии BioWare в честь надвигающихся новогодних праздников решили сделать небольшой приятный подарок поклонникам серии Dragon Age: The Veilguard. Теперь редактор персонажа из игры доступен в качестве отдельного инструмента, где можно сделать собственного главного героя — Рука с помощью обширных возможностей настройки, которые включают выбор внешности, наследия, боевого класса, фракции и предыстории.
При этом редактор распространяется полностью бесплатно и позволяет сохранить пресеты. Интрумент поддерживает кастомизацию для всех ключевых рас вселенной Dragon Age: людей, кунари, гномов и эльфов. Можно настроить такие детали, как черты лица, татуировки и причёски, чтобы сделать вашего персонажа максимально уникальным.
Вместе с этим авторы игры поздравили игроков с днем Dragon Age и приготовили подарок для всех владельцев Dragon Age: The Veilguard. Начиная с сегодняшнего дня, игроки могут получить культовую броню, раскраску для тела и татуировку главного героя Dragon Age II, Хоука. Эти косметические предметы будут доступны постоянно и могут быть найдены в Маяке после загрузки патча 4.
Особенно важно, что созданный Рук может быть перенесён в основную игру Dragon Age: The Veilguard, чтобы начать своё путешествие в полномасштабном приключении. Скачать редактор персонажа Dragon Age: The Veilguard можно уже сегодня на ПК в Steam, EGS, EA app и консолях
еще не хватало, чтобы он платным был
Хахаха, походу,отбили у Биоваров таки желание выкачивать деньги по любому поводу)
А какой смысл в этом редакторе? Большую грудь сделать нельзя. Большую попу сделать нельзя. Красивых причёсок женских меньше, чем пальцем на одной руке. В итоге все так называемые почти "красивые персонажи" похожи друг на друга с одинаковыми причёсками. Но зато уродцев в этом редакторе можно сделать всяких разных на любой вкус - лгбтШники точно довольны.
На-Хе-Ра???
Синь-Хунь-Минь
Это шутка такая ?
Нафиг он нужен, тем более сейчас? Если и выпускать что-то подобное, то до выхода основной игры, чтоб народ занять и подогреть.
Был бы ещё там нормальный редактор. А то сделать нормальную красивую женщину, там можно только с Инквизитора. А с Рука - лучше сразу, вилкой в глаз.
Так много вопросов-зачем,нафига и тд.?
Ахаха, да кому оно надо, чисто поугарать с уродов?
А для чего? Уж лучше бы выкатили редактор спутников. Полный. А в этом редакторе какие изменения? Малочисленные, не значительные. Грудь, попа в размерах добавлены? Ну и прически - дреды, кучерявые, все для негров. Нормальных мало.
Фактический возврат денег за игру превысил планируемый ?
Неплохо было бы ЕА сделать массовую волну увольнений разрабчиков из биовар.
Это явно было сделано от злости к игрокам которые не приняли их "шедевр".
А на кой!? он нужен? и в самой игре с этими убогими элементами норм перса не собрать)
Лучше бы выпустили редактор компаньонов, чтобы можно было их под свой вкус сделать, а не те ванильные страшные персы, от которых хочется избавиться
Видно не потеряли еще надежды думают -- не распробовал народ их творение, а вот сейчас посмотрят в редакторе какие там чудеса творить можно, и резко выстроятся парадом в очередь пред прилавками. Что сказать -- надежда умирает последней.
А смысл?
Это вместо Черного магазина? Типа в любой момент зайти и поменять Руку мордашку?
Там и так можно хоть каждые 5 минут редактор крутить, на маяке зеркало стоит.
Ясно
Чёрный магазин там тоже появляется по ходу сюжета
То есть он уже не ДЛЦ? Любопытно..
Правда там можно купить только одёжку и всякую ересь, которую не достали по ходу сюжета из сундуков... зеркала там нет XD
Рука и так в игре можно менять, зачем для этого отдельный редактор?
Разве только чтобы убрать всю повестку из нпс. Хотя если там нельзя переработать сопартийцев, то тем более непонятно, на кой игрокам отдельный редактор. Сомнительно, что вейлгард кто-то будет перепроходить столько раз, чтобы ещё и кастомные пресеты потестить.
Какие же они жалкие, боже...
Видимо это последняя их надежда, что этой парашей кто-то заинтересуется, лол
Норм.