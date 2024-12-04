Авторы Dragon Age: The Veilguard выпустили бесплатный редактор персонажей

Разработчики из студии BioWare в честь надвигающихся новогодних праздников решили сделать небольшой приятный подарок поклонникам серии Dragon Age: The Veilguard. Теперь редактор персонажа из игры доступен в качестве отдельного инструмента, где можно сделать собственного главного героя — Рука с помощью обширных возможностей настройки, которые включают выбор внешности, наследия, боевого класса, фракции и предыстории.

При этом редактор распространяется полностью бесплатно и позволяет сохранить пресеты. Интрумент поддерживает кастомизацию для всех ключевых рас вселенной Dragon Age: людей, кунари, гномов и эльфов. Можно настроить такие детали, как черты лица, татуировки и причёски, чтобы сделать вашего персонажа максимально уникальным.

Вместе с этим авторы игры поздравили игроков с днем Dragon Age и приготовили подарок для всех владельцев Dragon Age: The Veilguard. Начиная с сегодняшнего дня, игроки могут получить культовую броню, раскраску для тела и татуировку главного героя Dragon Age II, Хоука. Эти косметические предметы будут доступны постоянно и могут быть найдены в Маяке после загрузки патча 4.

Особенно важно, что созданный Рук может быть перенесён в основную игру Dragon Age: The Veilguard, чтобы начать своё путешествие в полномасштабном приключении. Скачать редактор персонажа Dragon Age: The Veilguard можно уже сегодня на ПК в Steam, EGS, EA app и консолях