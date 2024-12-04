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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 2 252 оценки

Авторы Dragon Age: The Veilguard выпустили бесплатный редактор персонажей

Gutsz
Новости

Разработчики из студии BioWare в честь надвигающихся новогодних праздников решили сделать небольшой приятный подарок поклонникам серии Dragon Age: The Veilguard. Теперь редактор персонажа из игры доступен в качестве отдельного инструмента, где можно сделать собственного главного героя — Рука с помощью обширных возможностей настройки, которые включают выбор внешности, наследия, боевого класса, фракции и предыстории.

При этом редактор распространяется полностью бесплатно и позволяет сохранить пресеты. Интрумент поддерживает кастомизацию для всех ключевых рас вселенной Dragon Age: людей, кунари, гномов и эльфов. Можно настроить такие детали, как черты лица, татуировки и причёски, чтобы сделать вашего персонажа максимально уникальным.

Вместе с этим авторы игры поздравили игроков с днем Dragon Age и приготовили подарок для всех владельцев Dragon Age: The Veilguard. Начиная с сегодняшнего дня, игроки могут получить культовую броню, раскраску для тела и татуировку главного героя Dragon Age II, Хоука. Эти косметические предметы будут доступны постоянно и могут быть найдены в Маяке после загрузки патча 4.

Особенно важно, что созданный Рук может быть перенесён в основную игру Dragon Age: The Veilguard, чтобы начать своё путешествие в полномасштабном приключении. Скачать редактор персонажа Dragon Age: The Veilguard можно уже сегодня на ПК в Steam, EGS, EA app и консолях

-16
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Инcайдер
бесплатный редактор персонажей

еще не хватало, чтобы он платным был

19
Larunn

Хахаха, походу,отбили у Биоваров таки желание выкачивать деньги по любому поводу)

1
Janekste

А какой смысл в этом редакторе? Большую грудь сделать нельзя. Большую попу сделать нельзя. Красивых причёсок женских меньше, чем пальцем на одной руке. В итоге все так называемые почти "красивые персонажи" похожи друг на друга с одинаковыми причёсками. Но зато уродцев в этом редакторе можно сделать всяких разных на любой вкус - лгбтШники точно довольны.

18
Аристов--Черный

На-Хе-Ра???

10
Trezvopoy

Синь-Хунь-Минь

1
Grimnebulin
приятный подарок поклонникам серии

Это шутка такая ?

10
DishonestLythronax

Нафиг он нужен, тем более сейчас? Если и выпускать что-то подобное, то до выхода основной игры, чтоб народ занять и подогреть.

9
JKarter

Был бы ещё там нормальный редактор. А то сделать нормальную красивую женщину, там можно только с Инквизитора. А с Рука - лучше сразу, вилкой в глаз.

1
nikvik jm

Так много вопросов-зачем,нафига и тд.?

8
Dark1994

Ахаха, да кому оно надо, чисто поугарать с уродов?

7
Ceiv

А для чего? Уж лучше бы выкатили редактор спутников. Полный. А в этом редакторе какие изменения? Малочисленные, не значительные. Грудь, попа в размерах добавлены? Ну и прически - дреды, кучерявые, все для негров. Нормальных мало.

6
Ивасик

Фактический возврат денег за игру превысил планируемый ?

4
Чизбургер

Неплохо было бы ЕА сделать массовую волну увольнений разрабчиков из биовар.

2
SOLUS5678

Это явно было сделано от злости к игрокам которые не приняли их "шедевр".

1
Tsssss

А на кой!? он нужен? и в самой игре с этими убогими элементами норм перса не собрать)

1
Nodas

Лучше бы выпустили редактор компаньонов, чтобы можно было их под свой вкус сделать, а не те ванильные страшные персы, от которых хочется избавиться

1
Беркут Слеер

Видно не потеряли еще надежды думают -- не распробовал народ их творение, а вот сейчас посмотрят в редакторе какие там чудеса творить можно, и резко выстроятся парадом в очередь пред прилавками. Что сказать -- надежда умирает последней.

1
xmur xmur

А смысл?

0
Larunn

Это вместо Черного магазина? Типа в любой момент зайти и поменять Руку мордашку?

0
DishonestLythronax

Там и так можно хоть каждые 5 минут редактор крутить, на маяке зеркало стоит.

0
Larunn DishonestLythronax

Ясно

0
SenMarie Larunn

Чёрный магазин там тоже появляется по ходу сюжета

0
Larunn SenMarie

То есть он уже не ДЛЦ? Любопытно..

0
SenMarie Larunn

Правда там можно купить только одёжку и всякую ересь, которую не достали по ходу сюжета из сундуков... зеркала там нет XD

0
coffee_break

Рука и так в игре можно менять, зачем для этого отдельный редактор?

Разве только чтобы убрать всю повестку из нпс. Хотя если там нельзя переработать сопартийцев, то тем более непонятно, на кой игрокам отдельный редактор. Сомнительно, что вейлгард кто-то будет перепроходить столько раз, чтобы ещё и кастомные пресеты потестить.

0
SenMarie

Какие же они жалкие, боже...

Видимо это последняя их надежда, что этой парашей кто-то заинтересуется, лол

0
SoRaS3

Норм.

-2