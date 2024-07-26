BioWare: Дата выхода Dragon Age: The Veilguard будет объявлена "позже этим летом"

После долгих лет тизеров и ожиданий, этим летом BioWare и EA наконец-то анонсировали Dragon Age: The Veilguard в полном объеме, назвав осень, как окно запуска. И хотя с тех пор мы узнали много нового о грядущей ролевой игре, конкретная дата выхода по-прежнему остается неизвестной. Однако, по словам BioWare, это изменится в ближайшем будущем.

Выйдя в Twitter, BioWare недавно объявила, что Dragon Age: The Veilguard прошла верификацию для Steam Deck. В рамках этого обновления разработчик также заверил, что ролевая игра «делает большие успехи» на пути к запланированному осеннему запуску, и что конкретные детали о том, когда именно она будет запущена, станут известны «позже этим летом».

Dragon Age: The Veilguard будет представлена на San Diego Comic-Con, который стартовал сегодня и продлится до 28 июля, а также есть вероятность, что мы увидим ее в следующем месяце на Gamescom.

Dragon Age: The Veilguard выйдет этой осенью для PS5, Xbox Series X/S и PC.