BioWare: Дата выхода Dragon Age: The Veilguard будет объявлена "позже этим летом"

После долгих лет тизеров и ожиданий, этим летом BioWare и EA наконец-то анонсировали Dragon Age: The Veilguard в полном объеме, назвав осень, как окно запуска. И хотя с тех пор мы узнали много нового о грядущей ролевой игре, конкретная дата выхода по-прежнему остается неизвестной. Однако, по словам BioWare, это изменится в ближайшем будущем.
Выйдя в Twitter, BioWare недавно объявила, что Dragon Age: The Veilguard прошла верификацию для Steam Deck. В рамках этого обновления разработчик также заверил, что ролевая игра «делает большие успехи» на пути к запланированному осеннему запуску, и что конкретные детали о том, когда именно она будет запущена, станут известны «позже этим летом».
Dragon Age: The Veilguard будет представлена на San Diego Comic-Con, который стартовал сегодня и продлится до 28 июля, а также есть вероятность, что мы увидим ее в следующем месяце на Gamescom.
Dragon Age: The Veilguard выйдет этой осенью для PS5, Xbox Series X/S и PC.
И с треском обосрались, вызвав кучу хейта и разочарований у игроков. Особенно тех, кто ждал почти 10 лет след часть после Инквизиции.
Пусть дальше и остается неизвестной.
Ну вот не знаю, лично я как раз таки после инквизиции и не ждал больше по этой вселенной ничего:) Лучше бы ничего больше и не было.
+1 однозначно ) Я про комменты на ютубе, там их тьма, типа " я ждал почти 10 лет, а вы сделали ЭТО???" , ну и т.д )
Bioware это та студия которая должна была быть закрыта после Andromeda и Anthem, но она до сих пор жива. Там давно нет тех великих людей которые подарили нам прошлые культовые игры. Я искренне не понимаю за чем она ЕА.