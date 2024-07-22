Bioware назвала состав актеров озвучивания Dragon Age: The Veilguard

В эту пятницу на Comic-Con в Сан-Диего Bioware проведет панель под названием «Dragon Age — встречайте героических спутников Тедаса», на которой будут представлены актеры озвучивания из The Veilguard. Перед этой панелью они объявили состав актеров озвучивания для основных персонажей игры, включающую множество новичков, но также и знакомые голоса:

У Рука будет четыре различных варианта озвучки на английском языке — два североамериканских и два британских голоса, предоставленными известными личностями телевидения, кино и видеоигр Эрикой Ишии (Apex Legends, Destiny 2), Джеффом Бергом (Battlefield 1, NCIS), Брайони Корриган (Baldur’s Gate 3, «Благие знамения») и Алексом Джорданом (Cyberpunk 2077, «Удивительный мир Гамбола»).

В состав команды игры входят:

Али Хиллис (Mass Effect 3, Naruto) возвращается в бой в роли Хардинга, разведчика-гнома, героя Dragon Age: Inquisition с большим сердцем, позитивным настроем и готовым к стрельбе луком, а также неожиданными магическими силами.

Айк Амади (Mass Effect 3, Halo 5: Guardians, Marvel’s Spider-Man) в роли Даврина, смелого и обаятельного Серого Стража, который прославился как охотник на монстров.

Джи Янг Хан (Перри Мейсон, Unprisoned) в роли Беллары, творческой и романтичной женщины-прыгуна, одержимой раскрытием древних секретов.

Джессика Кларк (True Blood, Pocket Listing) в роли Нив, циника, борющегося за лучшее будущее, как частный детектив и член мятежных Теневых драконов Тевинтера.

Джин Мэйли (Star Trek: Picard, Silicon Valley) в роли Тааша, охотника на драконов, связанного с Лордами удачи, который живет ради приключений и не прочь рисковать.

Ник Борейн (Call of Duty: Modern Warfare, Black Sails) в роли Эммриха, некроманта из Неваррского Дозора Скорби, который поставляется вместе со скелетом-помощником Манфредом, озвученным Мэтью Мерсером (Critical Role, Fallout 4).

Зак Мендес (Horizon Forbidden West, Married Alive) в роли Луканиса, уравновешенного и прагматичного убийцы, который происходит из рода Дома Воронов, преступной организации, известной по всему Тедасу.

Гарет Дэвид-Ллойд возвращается в роли Соласа, а Брайан Блум — в роли Варрика.

Dragon Age: The Veilguard выйдет на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК этой осенью.