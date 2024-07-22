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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.4 531 оценка

Bioware назвала состав актеров озвучивания Dragon Age: The Veilguard

monk70
Новости

В эту пятницу на Comic-Con в Сан-Диего Bioware проведет панель под названием «Dragon Age — встречайте героических спутников Тедаса», на которой будут представлены актеры озвучивания из The Veilguard. Перед этой панелью они объявили состав актеров озвучивания для основных персонажей игры, включающую множество новичков, но также и знакомые голоса:

У Рука будет четыре различных варианта озвучки на английском языке — два североамериканских и два британских голоса, предоставленными известными личностями телевидения, кино и видеоигр Эрикой Ишии (Apex Legends, Destiny 2), Джеффом Бергом (Battlefield 1, NCIS), Брайони Корриган (Baldur’s Gate 3, «Благие знамения») и Алексом Джорданом (Cyberpunk 2077, «Удивительный мир Гамбола»).

В состав команды игры входят:

  • Али Хиллис (Mass Effect 3, Naruto) возвращается в бой в роли Хардинга, разведчика-гнома, героя Dragon Age: Inquisition с большим сердцем, позитивным настроем и готовым к стрельбе луком, а также неожиданными магическими силами.
  • Айк Амади (Mass Effect 3, Halo 5: Guardians, Marvel’s Spider-Man) в роли Даврина, смелого и обаятельного Серого Стража, который прославился как охотник на монстров.
  • Джи Янг Хан (Перри Мейсон, Unprisoned) в роли Беллары, творческой и романтичной женщины-прыгуна, одержимой раскрытием древних секретов.
  • Джессика Кларк (True Blood, Pocket Listing) в роли Нив, циника, борющегося за лучшее будущее, как частный детектив и член мятежных Теневых драконов Тевинтера.
  • Джин Мэйли (Star Trek: Picard, Silicon Valley) в роли Тааша, охотника на драконов, связанного с Лордами удачи, который живет ради приключений и не прочь рисковать.
  • Ник Борейн (Call of Duty: Modern Warfare, Black Sails) в роли Эммриха, некроманта из Неваррского Дозора Скорби, который поставляется вместе со скелетом-помощником Манфредом, озвученным Мэтью Мерсером (Critical Role, Fallout 4).
  • Зак Мендес (Horizon Forbidden West, Married Alive) в роли Луканиса, уравновешенного и прагматичного убийцы, который происходит из рода Дома Воронов, преступной организации, известной по всему Тедасу.
  • Гарет Дэвид-Ллойд возвращается в роли Соласа, а Брайан Блум — в роли Варрика.

Dragon Age: The Veilguard выйдет на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК этой осенью.

-6
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Саша Борцов

Тааш, вроде баба кунари... почему мужского рода? Впрочем в этом гендерном аду, это риторический вопрос... .

4
Lis-tyan

Вы до сих не понимаете что все что берется на этом сайте из иностранных источников - тупо копируется из гугла переводчика с минимальным редактом который зависит от автора статьи? Ору

-2
Саша Борцов Lis-tyan

значит в данном случае не было даже "минимального редактора"....

2
Hevin

Реально странно, но что делает женщина кун вне племени и почему она до сих пор живая в таком случае.

2
Eios Lis-tyan

Открыл Америку )

0
Саша Борцов Hevin

Она СЖП, она не просто женщина. она СИЛЬНАЯ женщина! самая самая СИЛЬНАЯ. Охотница за яйцами драконов.

1
Eios

Что это за уродство на скрине...

3
cheezypizey

Это герои знаменитого шутера Fortnite Age: The LGBTGuard

4
Eios cheezypizey

Dragon Woke : Failhard xD

5
Ой извините
обаятельного Серого Стража
3
Саша Борцов

THIS IS NIGER!!!!

2
Артем Спартаков

Ахаха это ор выше гор

0
Кей Овальд

Да плевать. Озвучка издевательства над персонажами и сюжетом не исправит.

2
Раб дергающихся пикселей

Какой же паноптикум удивительных БИОтварей! Сладенький отсоссин, племяш Кинг Конга, Томас Викстрем, бодипозитивная карлица, шлюпка-косплейщица, рогатая Таргариенша, лесбиянка Покахонтас. Никто не забыт, ничто не забыто, аха-ха.

1