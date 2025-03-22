BioWare неожиданно выпустила бесплатное DLC для Dragon Age: The Veilguard

Несмотря на провал Dragon Age: The Veilguard, BioWare выпустила бесплатное DLC. Дополнение не было официально анонсировано, но добавляет эстетические варианты экипировки.
DLC доступно только до 9 апреля 2025 года, что делает его временной эксклюзивной наградой. Игроки, купившие игру со скидкой 50% в Steam, также получат дополнение.
Дополнение включает "эстетический набор оружия Рука", который появится в комнате Рука после входа в игру. Однако DLC пока не доступно на консолях, а официальные соцсети и сайт игры не дали никаких комментариев.
Тем временем BioWare, похоже, сосредоточилась на разработке новой Mass Effect, а Electronic Arts не спешит привлекать внимание к неудачному релизу The Veilguard.
это что за стиль предметов...? какую херь только не нарисуют на скины.
можно ведь красивые более приземленные предметы делать ,но нет надо такую херь впирдолить. выздоравливайте бИОВАРИ.
Это тупой деревянный прямоугольный меч. Чего ещё можно было ожидать от тех, кто разработал эту игру?
Вряд ли от такого можно выздороветь. Тут может помочь только живительная эвтаназия...
Нейро-постмодерн - предел фантазии КАлифорнийских ублюдков
Со стилизацией в этой игре полный порядок, как раз таки. В том же KCD2, DD2 или BG3 - персонажи одеты пошло, приземлённо, вульгарно. А эту игру ненавидят, похоже уже за один только фиолетовый фон.
Это стиль секретной "заморской" организации "Executors", их переводят на русский язык то Исполнители, то Приставы. Именно они показаны в секретной концовке Вэйлгарда - видимо Биовар сделали намёк на них таким способом.
Когда выйдет dlc которое сделает женские персонажи симпатичнее и уберет трансов с гомосеками?))
Не раньше, чем еа закроется, а права уйдут кому-нибудь адекватному // Александр Ковалёв
нет адекватных студий, остальные ещё бОльший кал выпускают
Давай список гомосеков и трансов в студию . Видать вся игра ими заполнена. И скрины уродливых женщин.
Как же умиляют такие комменты от додиков, которые с большой вероятностью даже не запускали эту игру))
когда до них дойдет, что пора сворачивать весь этот мусор, пока не дошло, нужно пару лет
Ахаха деревянный меч с прыщами. Можно же было придумать что-то красивое в теме фэнтези, но блин зачем это?..
Целая 1000 сжв фриков порадуется
а то, что игра есть у миллиона+ игроков, ты конечно не скажешь
какие же тут гнилые лицемеры, как и на дтф. пытаются выдать чушь за правду, опуская факты
Думаю с торрента ее больше людей стянуло. Но вряд-ли кто-то будет качать ее заново, ради этой шкурки на пушки.
ради этой шкурки - нет. но вот то, что делают народные умельцы уже заставляет задуматься о перепрохождении
Мы вас ботву будем гнать по всем форумам и морально закатывать, привыкай
деревянный меч с какими-то прыщиками или это всё-таки страпон?))
Наконец-то! Эпической набор оружия "Рука" это именно то, чего не хватало игре. Я с самого начала об этом говорил
[проверка фразы на сарказм]
[выполняется...]
[Внимание! Сарказм обнаружен!]
Какие-то струпья нарисовали еще и решили всем показать, совсем ошизели канадские синеволосые труны
Что это за трижды блядское стрaxoёбищe?
Нет любое обновление контента включая даже новые текстуры, уже можно назвать -- DLC, но всё же как правило - это новые локи, и даже квесты, а не ущербное снаряжение.
Ну вообще-то снаряжение тоже было ДЛЦ..
Это чё за отстой разрабы выкатили? Неужели так тяжело сделать красиво? Мне с таким прыщавым мечом стыдно выйти в бой... злодеи засмеют! Со смеху по мрут скорее, чем я успею хотя бы замахнуться на удар.
Это так теперь косситы выглядят, как додики? Даже в Инквизиции можно было сделать здоровенного брутального парня.
Ну и шляпа
Оно ещё живое?
Оно пытается воскреснуть, зовите священника!
Пытаются припудрить труп.)))
сухня
Ребята поняли, где ошиблись, и навалили шмота со встроенными дилдоками, молодцы, исправляются!
Потерявши голову по волосам не плачут.
тот мусор ещё жив
Не стоит этого делать, гермафродит родится
Даже Встанислав Шишкин был бы красивее, чем гнойные прыщи в деревяшке. Протухли биотвари.
Они еще со времен инквизиции тухнуть начали, столько времени уже прошло. там наверное уже отличный компост получился.
Ух ты.
Хорошая игра стала еще лучше))