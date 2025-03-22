BioWare неожиданно выпустила бесплатное DLC для Dragon Age: The Veilguard

Несмотря на провал Dragon Age: The Veilguard, BioWare выпустила бесплатное DLC. Дополнение не было официально анонсировано, но добавляет эстетические варианты экипировки.

DLC доступно только до 9 апреля 2025 года, что делает его временной эксклюзивной наградой. Игроки, купившие игру со скидкой 50% в Steam, также получат дополнение.

Дополнение включает "эстетический набор оружия Рука", который появится в комнате Рука после входа в игру. Однако DLC пока не доступно на консолях, а официальные соцсети и сайт игры не дали никаких комментариев.

Тем временем BioWare, похоже, сосредоточилась на разработке новой Mass Effect, а Electronic Arts не спешит привлекать внимание к неудачному релизу The Veilguard.