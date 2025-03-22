ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 687 оценок

BioWare неожиданно выпустила бесплатное DLC для Dragon Age: The Veilguard

butcher69 butcher69

Несмотря на провал Dragon Age: The Veilguard, BioWare выпустила бесплатное DLC. Дополнение не было официально анонсировано, но добавляет эстетические варианты экипировки.

DLC доступно только до 9 апреля 2025 года, что делает его временной эксклюзивной наградой. Игроки, купившие игру со скидкой 50% в Steam, также получат дополнение.

Дополнение включает "эстетический набор оружия Рука", который появится в комнате Рука после входа в игру. Однако DLC пока не доступно на консолях, а официальные соцсети и сайт игры не дали никаких комментариев.

+ ещё 1 картинка

Тем временем BioWare, похоже, сосредоточилась на разработке новой Mass Effect, а Electronic Arts не спешит привлекать внимание к неудачному релизу The Veilguard.

-60
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
MrMaximusX

это что за стиль предметов...? какую херь только не нарисуют на скины.

можно ведь красивые более приземленные предметы делать ,но нет надо такую херь впирдолить. выздоравливайте бИОВАРИ.

30
Lyс

Это тупой деревянный прямоугольный меч. Чего ещё можно было ожидать от тех, кто разработал эту игру?

6
AndralStormborn

Вряд ли от такого можно выздороветь. Тут может помочь только живительная эвтаназия...

1
Шрек и осел vs CD Project

Нейро-постмодерн - предел фантазии КАлифорнийских ублюдков

-1
Алексий Бяконт

Со стилизацией в этой игре полный порядок, как раз таки. В том же KCD2, DD2 или BG3 - персонажи одеты пошло, приземлённо, вульгарно. А эту игру ненавидят, похоже уже за один только фиолетовый фон.

-16
Skadner

Это стиль секретной "заморской" организации "Executors", их переводят на русский язык то Исполнители, то Приставы. Именно они показаны в секретной концовке Вэйлгарда - видимо Биовар сделали намёк на них таким способом.

-4
HubertJFarnsworth

Когда выйдет dlc которое сделает женские персонажи симпатичнее и уберет трансов с гомосеками?))

14
Пользователь ВКонтакте

Не раньше, чем еа закроется, а права уйдут кому-нибудь адекватному // Александр Ковалёв

4
JohnTornton Пользователь ВКонтакте

нет адекватных студий, остальные ещё бОльший кал выпускают

0
vald11

Давай список гомосеков и трансов в студию . Видать вся игра ими заполнена. И скрины уродливых женщин.

Как же умиляют такие комменты от додиков, которые с большой вероятностью даже не запускали эту игру))

-2
ТемныйВластелин

когда до них дойдет, что пора сворачивать весь этот мусор, пока не дошло, нужно пару лет

1
K.e.k.s

Ахаха деревянный меч с прыщами. Можно же было придумать что-то красивое в теме фэнтези, но блин зачем это?..

12
Большая Флейта

Целая 1000 сжв фриков порадуется

9
JohnTornton

а то, что игра есть у миллиона+ игроков, ты конечно не скажешь

какие же тут гнилые лицемеры, как и на дтф. пытаются выдать чушь за правду, опуская факты

-15
Raphtallia JohnTornton

Думаю с торрента ее больше людей стянуло. Но вряд-ли кто-то будет качать ее заново, ради этой шкурки на пушки.

1
Ashtaar Raphtallia

ради этой шкурки - нет. но вот то, что делают народные умельцы уже заставляет задуматься о перепрохождении

0
Light of Tfuth JohnTornton
как и на дтф

Мы вас ботву будем гнать по всем форумам и морально закатывать, привыкай

0
IY1982

деревянный меч с какими-то прыщиками или это всё-таки страпон?))

9
Satana Mogila

Наконец-то! Эпической набор оружия "Рука" это именно то, чего не хватало игре. Я с самого начала об этом говорил

5
KabbalisticJerry
Наконец-то! Эпической набор оружия "Рука" это именно то, чего не хватало игре. Я с самого начала об этом говорил

[проверка фразы на сарказм]
[выполняется...]
[Внимание! Сарказм обнаружен!]

3
Mr. Frosty

Какие-то струпья нарисовали еще и решили всем показать, совсем ошизели канадские синеволосые труны

5
Алекс Рейлор

Что это за трижды блядское стрaxoёбищe?

5
Беркут Слеер

Нет любое обновление контента включая даже новые текстуры, уже можно назвать -- DLC, но всё же как правило - это новые локи, и даже квесты, а не ущербное снаряжение.

5
Larunn

Ну вообще-то снаряжение тоже было ДЛЦ..

1
Janekste

Это чё за отстой разрабы выкатили? Неужели так тяжело сделать красиво? Мне с таким прыщавым мечом стыдно выйти в бой... злодеи засмеют! Со смеху по мрут скорее, чем я успею хотя бы замахнуться на удар.

5
AndralStormborn

Это так теперь косситы выглядят, как додики? Даже в Инквизиции можно было сделать здоровенного брутального парня.

4
Dellinger

Ну и шляпа

3
nikvik jm

Оно ещё живое?

3
Raphtallia

Оно пытается воскреснуть, зовите священника!

3
-DmAnsager-
1
SOLUS5678

Пытаются припудрить труп.)))

3
ThoughtfulGerardo

сухня

2
BrokVud

Ребята поняли, где ошиблись, и навалили шмота со встроенными дилдоками, молодцы, исправляются!

0
Ивасик

Потерявши голову по волосам не плачут.

0
Light of Tfuth

тот мусор ещё жив

Тем временем BioWare, похоже, сосредоточилась на разработке новой Mass Effect,

Не стоит этого делать, гермафродит родится

0
HerzokSCP

Даже Встанислав Шишкин был бы красивее, чем гнойные прыщи в деревяшке. Протухли биотвари.

0
Raphtallia

Они еще со времен инквизиции тухнуть начали, столько времени уже прошло. там наверное уже отличный компост получился.

0
sa1958

Ух ты.

-1
prorock

Хорошая игра стала еще лучше))

-7