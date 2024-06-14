BioWare объяснила выбор стилистики Dragon Age: The Veilguard

По словам руководителя разработки Dragon Age: The Veilguard Коринн Буше, у BioWare было несколько причин для смены стилистики игры. В интервью The Verge она рассказала, что у франшизы никогда не было визуальной идентичности. Все части серии отличались друг от друга.
BioWare хотела добавить в Dragon Age: The Veilguard разнообразные локации, обладающие такой же индивидуальностью, как и игроки. Авторы хотели подчеркнуть контраст между темными и разлагающимися областями и местами, освещенными магией.
События первых частей серии происходят на севере. Там колдунов не жаловали, а магия была под запретом. Действие Dragon Age: The Veilguard развернется в южной части Тедаса. Фанаты посетят регион, где волшебников не притесняют, а заклинания используют в повседневных целях. Например, с их помощью создают вывески магазинов.
Создатель серии Dragon Age Дэвид Гейдер прокомментировал геймплейный трейлер. Он похвалил окружение и добавил, что хотел бы увидеть больше локаций.
Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года.
Это ошибка перевода? События всех 3 частей происходили на юге. Ферелден и Орлей это юг Тедаса.
Нет ошибок. Просто им глубоко по.уй что там было раньше.
Это же тот самый Коринн Буше так?
Не ну тогда все со стилистикой и игрой понятно сразу.
У него тоже не было идентичности и он ее сменил....
Пристально следишь, даже фотки коллекционируешь? 😂👍
Латентные- они такие, во всем ищут повестку
ее же искать надо... Хотя не, Буше уже заявляло, что игра будет самой инклюзивити и дайверсити в серии, но всегда найдутся те, кто будут игнорить прямые заявления и выдавать наличие повестки за чью-то фантазию.
Мужик был видимо непривлекательным для девушек, и судя по физиономии был в депрессии. В итоге решил сам стать девушкой, теперь видимо ему нравится свое отражение в зеркале.
"у франшизы никогда не было визуальной идентичности"
Наглое враньё. У Origins была визуальная идентичность, которую менеджеры ЕА успешно похерили, превратив мир Dragon Age в пустую жвачку для тупоголовых хомячков.
ты бы прежде чем с ходу порваться сначала бы дочитал дальше. Ибо смысл, что все части между собой сильно отличались стилистикой, дизайном и т.д. И это факт, хоть это и не отменяет странного выбора фиолетового цвета.
В 3й дофига зеленого было, во 2й красного в первой коричревосерого))
Мы это уже поняли, это у вас любимое слово.
Только как графон уровня старых диснеевских мультиков, залитый фиолетовым светофильтром, помогает увидеть разнообразие? Типа, есть нормальные новые игры с фотореалистичным графоном, а есть... это? Ну да, тогда получилось. Даже первая ДА выглядела реалистичнее)
Это они пусть своим новым работодателям объяснят.
BioWare хотела добавить в Dragon Age: The Veilguard разнообразные локации, обладающие такой же индивидуальностью, как и игроки.
То есть инклюзивити и дайверсити в локациях 😁
Негро-локации, азиато-локации... Трансгендер-локации?)
Бывает и такое. Посмотрим на продажи игры а потом сделаем вывод.