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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.8 440 оценок

BioWare объяснила выбор стилистики Dragon Age: The Veilguard

Simple Jack
Новости

По словам руководителя разработки Dragon Age: The Veilguard Коринн Буше, у BioWare было несколько причин для смены стилистики игры. В интервью The Verge она рассказала, что у франшизы никогда не было визуальной идентичности. Все части серии отличались друг от друга.

BioWare хотела добавить в Dragon Age: The Veilguard разнообразные локации, обладающие такой же индивидуальностью, как и игроки. Авторы хотели подчеркнуть контраст между темными и разлагающимися областями и местами, освещенными магией.

События первых частей серии происходят на севере. Там колдунов не жаловали, а магия была под запретом. Действие Dragon Age: The Veilguard развернется в южной части Тедаса. Фанаты посетят регион, где волшебников не притесняют, а заклинания используют в повседневных целях. Например, с их помощью создают вывески магазинов.

Создатель серии Dragon Age Дэвид Гейдер прокомментировал геймплейный трейлер. Он похвалил окружение и добавил, что хотел бы увидеть больше локаций.

Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года.

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1
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
pyw

Это ошибка перевода? События всех 3 частей происходили на юге. Ферелден и Орлей это юг Тедаса.

12
erazikul

Нет ошибок. Просто им глубоко по.уй что там было раньше.

7
kongydong

Это же тот самый Коринн Буше так?

Не ну тогда все со стилистикой и игрой понятно сразу.

У него тоже не было идентичности и он ее сменил....

10
Aellie

Пристально следишь, даже фотки коллекционируешь? 😂👍

-2
Alex Row Aellie

Латентные- они такие, во всем ищут повестку

-7
DarkScorpius Alex Row

ее же искать надо... Хотя не, Буше уже заявляло, что игра будет самой инклюзивити и дайверсити в серии, но всегда найдутся те, кто будут игнорить прямые заявления и выдавать наличие повестки за чью-то фантазию.

2
Empty account

Мужик был видимо непривлекательным для девушек, и судя по физиономии был в депрессии. В итоге решил сам стать девушкой, теперь видимо ему нравится свое отражение в зеркале.

0
Ahnx

"у франшизы никогда не было визуальной идентичности"

Наглое враньё. У Origins была визуальная идентичность, которую менеджеры ЕА успешно похерили, превратив мир Dragon Age в пустую жвачку для тупоголовых хомячков.

5
GraF68ru

ты бы прежде чем с ходу порваться сначала бы дочитал дальше. Ибо смысл, что все части между собой сильно отличались стилистикой, дизайном и т.д. И это факт, хоть это и не отменяет странного выбора фиолетового цвета.

5
-zotik- GraF68ru

В 3й дофига зеленого было, во 2й красного в первой коричревосерого))

1
Aellie
разнообразные

Мы это уже поняли, это у вас любимое слово.

Только как графон уровня старых диснеевских мультиков, залитый фиолетовым светофильтром, помогает увидеть разнообразие? Типа, есть нормальные новые игры с фотореалистичным графоном, а есть... это? Ну да, тогда получилось. Даже первая ДА выглядела реалистичнее)

4
001fess

Это они пусть своим новым работодателям объяснят.

3
bysaturn

BioWare хотела добавить в Dragon Age: The Veilguard разнообразные локации, обладающие такой же индивидуальностью, как и игроки.

То есть инклюзивити и дайверсити в локациях 😁

2
DarkScorpius

Негро-локации, азиато-локации... Трансгендер-локации?)

0
SOLUS5678

Бывает и такое. Посмотрим на продажи игры а потом сделаем вывод.

0