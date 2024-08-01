BioWare объявит дату релиза и дорожную карту Dragon Age: The Veilguard в этом месяце, вероятно на Gamescom

Компания Electronic Arts совместно с разработчиками из студии BioWare после долгого молчания начали активно говорить о новой части культовой серии Dragon Age. Мы уже видели спорный кинематографичный трейлер, первый геймплей и живописные скриншоты игры. Однако вопрос о дате релиза Dragon Age: The Veilguard по-прежнему остается без ответа, но уже в этом месяце ситуация изменится. В BioWare официально подтвердили, что дата выхода RPG будет объявлена до конца августа.

Разработчики сохраняют интригу и не стали уточнять, когда именно стоит ожидать анонса. Вероятнее всего, это произойдет на последней крупной игровой выставке лета — Gamescom 2024, которая пройдет в Кёльне уже в этом месяце.

В последнем сообщении в блоге о панели Dragon Age: The Veilguard на San Diego Comic-Con, прошедшей в минувшие выходные, BioWare упомянула, что вместе с датой релиза игры будет объявлена информация о дорожной карте. В целом, весь август разработчики намерены посвятить раскрытию главных особенностей фэнтезийного мира игры, поэтому новая информация будет появляться достаточно регулярно.

По словам BioWare, предстоящая игра Dragon Age станет ещё одним масштабным приключением для геймеров, но при этом она будет линейной и предложит возможность исследования. Проект имеет все шансы выйти уже этой осенью на ПК и консолях последнего поколения.