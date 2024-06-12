BioWare подробнее рассказала о том, как предыдущие решения будут импортированы в Dragon Age: The Veilguard

Да, вы сможете переносить свои решения из предыдущих игр Dragon Age в The Veilguard — просто на этот раз это будет работать немного иначе. В интервью IGN игровой директор Dragon Age: The Veilguard Коринн Буше сказала, что возможность импортировать свои решения «на этот раз полностью интегрирована в редактор персонажей». Более того, Буше подтвердила, что вы сможете настроить своего Инквизитора, если захотите переделать своего главного героя из Dragon Age: Inquisition.
«Что не ускользнуло от нас, так это то, что прошло 10 лет с тех пор, как вышла предыдущая часть. Игроки могут не помнить [что они делали в предыдущих играх]», — объясняет Буше. «Им может понадобиться это обновление, и мы не хотим, чтобы новые игроки чувствовали, что они упускают эти решения. Поэтому в создателе персонажей, я люблю называть это «в предыдущих частях Dragon Age», вы можете вернуться в свои прошлые приключения, и он, на самом деле, с помощью карт Таро, скажет вам, каков был контекст и какое решение вы хотите принять».
На дальнейшие вопросы о том, будут ли все предыдущие персонажи вплетены в The Veilguard, как Хоук, Буше отвечает: «Я не скажу, что все, но да, некоторые из них».
Похоже, что BioWare может отказаться от Dragon Age Keep, что позволило бы вам экспортировать состояние мира из предыдущих игр Dragon Age в Inquisition через файлы сохранения. На вопрос, будет ли The Veilguard читать сохранения из Dragon Age Origins, Dragon Age II или Dragon Age: Inquisition, Буше подтвердила, что не будет.
Действительно, Буше также подтверждает, что игрокам The Veilguard не придется привязываться к своим учетным записям для этой опции, так как вы сможете играть в игру полностью офлайн. И, да, это однопользовательская игра, и в ней нет микротранзакций.
Когда новости по Инквизиции только выходили, тоже много чего навешали.
это база EA
а какая имеено база еа?калифорнийская или какая?
тебе в стендап нужно с таким каламбуром
База51)
Посмотреля я этот гейплей, лажа, особено бои.
Боевка на вторую похожа. Мы конечно хотим как в DAO но многим не нравится такая боевка. Надо попробовать, прежде чем выводы делать.
Трейлер показали - roвнo, геймплей показали - noмoйка. Необучаемые продолжают бредить про "вы же не пробовали". Вы то уже когда мозг включите? // Александр Ковалёв
Я разве утверждал, что игра будет хорошей или шикарной? У меня как фаната старой Bioware вообще никаких ожиданий нет от этой игры и я скептически больше всех к ней отношусь)) Просто не люблю такие ранние выводы.
Бои как бои в чем лажа то?
Дико затянутую инквизицию в лом проходить, да и в DAI не учитывались предидущие части если я не ошибаюсь
Там через сайт можно было перенести выборы но по факту они не влияли особо.
Единственное что влияло, это Морриган // Дмитрий Терехов
инквизиция намного лучше была в свое время,одумайтесь отложите и переделайте не издевайтесь над людьми
Чем лучше? Пустым открытым миром, кучей квестов как в ММО? Серьезно, ведь ни одного побочного интересного квеста не было. Только у сопартийцев. Лучше небольшой мир но насыщенный на события и истории. Ещё в инквизиции были проблемы с броней и в целом с лутом и менеджментом инвентаря.
Полностью согласен
Кто-то ходит и всем подряд минусы ставит, прям смешно)
проблема в инквизиции пустой открытый мир с множеством кв ммо, а все остальное в нем было нормально, от сюжета до квестов напарников, все то за что мы любим игры биовар. Но вы лишь вспоминаете минусы игры. Броня была как броня, а драконы в игре были топовыми.
очень странные люди с данного сайта, я еще понимаю кругом дизы за трейлер игры, но когда показали норм гимплей и насыщенность событий да 20 м, эти нытики все равно ноют об игре.
а можно экспортировать чёрных эльфов?
Только их и можно. Желательно в клетках.
Когда покажут героя Ферелдена? В предстоящих событиях он точно должен участвовать.
Чую выборы не будут особенно на, что-то влиять. Да и я много не помню. Что-то конечно помню. Как Морриган дал родить к примеру от Аластора. А, что в инквизиции выбирал не помню особо, честно говоря .