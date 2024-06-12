BioWare подробнее рассказала о том, как предыдущие решения будут импортированы в Dragon Age: The Veilguard

Да, вы сможете переносить свои решения из предыдущих игр Dragon Age в The Veilguard — просто на этот раз это будет работать немного иначе. В интервью IGN игровой директор Dragon Age: The Veilguard Коринн Буше сказала, что возможность импортировать свои решения «на этот раз полностью интегрирована в редактор персонажей». Более того, Буше подтвердила, что вы сможете настроить своего Инквизитора, если захотите переделать своего главного героя из Dragon Age: Inquisition.

«Что не ускользнуло от нас, так это то, что прошло 10 лет с тех пор, как вышла предыдущая часть. Игроки могут не помнить [что они делали в предыдущих играх]», — объясняет Буше. «Им может понадобиться это обновление, и мы не хотим, чтобы новые игроки чувствовали, что они упускают эти решения. Поэтому в создателе персонажей, я люблю называть это «в предыдущих частях Dragon Age», вы можете вернуться в свои прошлые приключения, и он, на самом деле, с помощью карт Таро, скажет вам, каков был контекст и какое решение вы хотите принять».

На дальнейшие вопросы о том, будут ли все предыдущие персонажи вплетены в The Veilguard, как Хоук, Буше отвечает: «Я не скажу, что все, но да, некоторые из них».

Похоже, что BioWare может отказаться от Dragon Age Keep, что позволило бы вам экспортировать состояние мира из предыдущих игр Dragon Age в Inquisition через файлы сохранения. На вопрос, будет ли The Veilguard читать сохранения из Dragon Age Origins, Dragon Age II или Dragon Age: Inquisition, Буше подтвердила, что не будет.

Действительно, Буше также подтверждает, что игрокам The Veilguard не придется привязываться к своим учетным записям для этой опции, так как вы сможете играть в игру полностью офлайн. И, да, это однопользовательская игра, и в ней нет микротранзакций.