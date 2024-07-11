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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.4 523 оценки

BioWare подтвердила, что в Dragon Age: The Veilguard будет секс и обнажёнка

monk70
Новости

Dragon Age: The Veilguard будет содержать сцены наготы и секса. По крайней мере, именно это BioWare дала понять журналу Game Informer, у которого была возможность опробовать игру в предварительном просмотре в течение нескольких часов. Конечно, иначе и быть не могло, учитывая прошлые игры студии.

Если быть более конкретным, Уэсли Леблан из Game Informer проверял наготу во время создания персонажа. Пока он находился в редакторе и создавал женский персонаж, он смог получить доступ к параметрам настройки бюста с возможностью изменения размера груди, которая явно выглядела обнаженной.

В этот момент Коринн Буше, директор Veilguard, улыбнулась. Там журналист понял, что нагота в редакторе означает и наготу в других частях игры, например, в романтических сценах. Буше не подтвердила эту догадку явно, но сделала это косвенно, заявив: «Это ролевая игра для взрослых».

Во всяком случае, пока подтверждена только нагота выше пояса. В этом вопросе BioWare хотела остаться загадочной, заявив, что хочет, чтобы игроки узнали, смогут ли они также любоваться нижними частями тела.

Согласно статье:

Хотя ответственные за игру не хотели подробно рассказывать о романтических возможностях, у меня такое ощущение, что нагота будет играть роль в некоторых сценах, и именно на это намекает BioWare.

Посмотрим, когда у нас появится возможность опробовать игру более широко.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
_RedLion_

BioWare: "в Dragon Age: The Veilguard будет секс и обнажёнка"

5
Димка2010

Deep.. Dark... Fantasy..

-1
Саша Борцов

новости о новой драгон эйдж это кто кому сможет засадить, можно ли будет увеличивать корму у персонажа, будет не будет обнаженка - блин, але, это реально Драгон эйдж или симсы?

2
darkMarshall

Шикарный геймплей.

0
yupi90

Самое главное в игре есть - зачьот!

-1