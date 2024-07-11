BioWare подтвердила, что в Dragon Age: The Veilguard будет секс и обнажёнка

Dragon Age: The Veilguard будет содержать сцены наготы и секса. По крайней мере, именно это BioWare дала понять журналу Game Informer, у которого была возможность опробовать игру в предварительном просмотре в течение нескольких часов. Конечно, иначе и быть не могло, учитывая прошлые игры студии.
Если быть более конкретным, Уэсли Леблан из Game Informer проверял наготу во время создания персонажа. Пока он находился в редакторе и создавал женский персонаж, он смог получить доступ к параметрам настройки бюста с возможностью изменения размера груди, которая явно выглядела обнаженной.
В этот момент Коринн Буше, директор Veilguard, улыбнулась. Там журналист понял, что нагота в редакторе означает и наготу в других частях игры, например, в романтических сценах. Буше не подтвердила эту догадку явно, но сделала это косвенно, заявив: «Это ролевая игра для взрослых».
Во всяком случае, пока подтверждена только нагота выше пояса. В этом вопросе BioWare хотела остаться загадочной, заявив, что хочет, чтобы игроки узнали, смогут ли они также любоваться нижними частями тела.
Согласно статье:
Хотя ответственные за игру не хотели подробно рассказывать о романтических возможностях, у меня такое ощущение, что нагота будет играть роль в некоторых сценах, и именно на это намекает BioWare.
Посмотрим, когда у нас появится возможность опробовать игру более широко.
BioWare: "в Dragon Age: The Veilguard будет секс и обнажёнка"
Deep.. Dark... Fantasy..
новости о новой драгон эйдж это кто кому сможет засадить, можно ли будет увеличивать корму у персонажа, будет не будет обнаженка - блин, але, это реально Драгон эйдж или симсы?
Шикарный геймплей.
Самое главное в игре есть - зачьот!