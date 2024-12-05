BioWare показала статистику предпочтений большинства игроков Dragon Age: The Veilguard

Компания BioWare поделилась интересной статистикой по игре Dragon Age: The Veilguard в честь «Дня Dragon Age».
Важно! В инфографике содержатся сюжетные спойлеры! Но мы собрали некоторые безопасные данные ниже. К слову, пользователи соцсетей были удивлены выбором большинства игроков.
- Наиболее популярный роман — с Нэв (на втором месте Луканис, на третьем — Тааш, далее идут Хардинг, Беллара и Даврин).
- Наименее популярным романом стал Эммрик.
- Солавелланы оказались в меньшинстве.
- Лишь 31% игроков сыграли с Манфредом (скелетом и помощником Эммрика) в «Камень, ножницы, бумага».
- Половина игроков погладила Ассана (грифона Даврина).
Напоминаем, что в честь «Дня Dragon Age» BioWare выпустила бесплатный редактор персонажа. Кроме того, скоро выйдет патч с приятным сюрпризом в виде косметических предметов из Dragon Age 2: стильная броня Хоука, краска для тела и знаменитый кровавый след на носу.
- Скачивайте патч.
- Пройдите задание «Поющий клинок».
- Получите новые предметы в Маяке.
Не игра, а цирк уродцев)
Да потому что Луканис и Нэв самые более менее из всех. А Тааш походу романсили ради рофлов. Вот вам и ответ.
Сейчас биовар это синоним слова кринж
Ебисофт и Дрисней: Мы, что, для тебя, какая-то шутка?
Вот начался цирк для инвесторов и директора EA... Отмечу... что о продажах они продолжают молчать
Я хрею что тааш было там много романов..... Она же жуть какая страшная....
Поправлю, ОНО
Пофиг. Суть в том что она меня пугает.
Статистика, явно от нетакусиков для нетакусиков.
Ну так это же и есть целевая аудитория игры )
Посмотрим какая статистика будет по продажам.)))
Нэв там просто самая красивая из женских персов
Она единственная не уродина просто и-то индуска. Причем остальные настолько стремные что на втором месте мужик. Мужик, Карл!
Девочки без бубов тоже в нее играли :D
Ну нет, Беллара самая красивая там
Скорее самая конченая там. Её постоянное нытье, это что-то с чем-то. Я от неё только фэйспалм ловил.
Тот момент, когда лучше создать себя красавчиком/красавицей и заниматься любовью в "ручном режиме" не связываясь с этим фрик-шоу:)
А если серьёзно, то Нэв просто ближе всех к нормальной женщине, чем остальные. Хотя она даже близко не подступится к самым заурядным девчонкам "Начала".
Вспомнилось. Решил как-то пройти "Начало" максимально хреново. Оставил Стэна в клетке, загасил Зеврана, обезглавил Лелиану возле урны Священного Праха, сжёг Винн вместе с её драгоценным Кругом магов, разнёс Шейлу вместе с Каридином, отдал Алистера на казнь, послал Морриган с её ритуалом.
В итоге припёрся на стрелку с Архидемоном в компании Огрена и Логэйна:) Вот это была игра.
Огрен душа компании
Да. Его слушать одно удовольствие:)
- Погоди минутку, дай привыкнуть к этому вашему небу. Так вы правда живёте на поверхности и не падаете в небо?
- Тебе это кажется странным?
- Странным? Да нет. Странно, это когда твоя жена предпочтёт трахаться с бабами. А к миру без потолка можно и привыкнуть.
Сколько игроков убили Зеврана при первой встрече? Пришлось ли убивать всех долийцев на Расколотой Горе? Стали ли игроки насильно "усмирять" пленённого венатори в Скайхолде?
Лишь несколько примеров характеризующих "настрой" выборов в серии. А тут? Беззубые выборы сортов дерьма. А если конкретнее:
Даже лиловые клоуны, названные тут Антиванскими Воронами, не стали убивать предателя.
После успешного убийства двух эванурисов, нет варианта отправить к ним в могилу лысого дурака.
Сюжетная броня не позволяет слить компаньона, с которым не общаешься и не выполняешь его квесты. Я не выполнял квесты Тааш(бесит меня эта дылда), так её проблемы решились сами собой и это никак не повлияло на её успехи в финальных задачах.
Чтобы кикнуть компаньонов, нужно их с 12 или 13 Главы, посылать неправильно, на миссии.
Вот оно как? Но даже так, получается что их квесты не играют роли в их судьбе, насколько я понял.
По сюжету всё равно умирает либо Хардинг, либо негроэльф, если не путаю.
Ну хз что за топ, для меня Беллара на первом месте
Учитывая, что по статистике Солас не был самым популярным романтическим персонажем в Инквизиции, большинство предпочитали девушек и Каллена, солавелланов наоборот на удивление много, почти половина. Наверное, даже не романсившие специально выбирали в надежде на хорошую концовку. С Нэв и Луканисом все понятно: на безрыбье они выглядят наиболее приемлемыми вариантами, хотя от романа с Луканисом девушки, смотрю, плюются и пишут, что даже их первый робкий детсадовский роман протекал активнее. Эммрих - странно, на форумах наоборот популярный, но в принципе можно понять: для совсем юных игроков он дед, да и роман с личем - не для слабых духом. Хотя есть же омолаживающие и убирающие усики моды, после которых персонаж становится похож на Шерлока Холмса с классических иллюстраций Сидни Пэджета, только в мультяшном исполнении. Но что за партия извращенцев романсила Тааш, если о ней без восторга отзываются даже те, кому игра в принципе понравилась? Характер скверный, манеры как у зэчки, рожа стремная, еще и мимика такая неприятная, да и сам роман явно для любителей могучих страпонесс, где героя предупреждают, что партнерша склонна к вспышкам агрессии и насилию, а он такой: "Ооо, моя небинарная коро(ле)ва, мне это нравится!". То ли ее выбирали представители тех меньшинств, на которых якобы рассчитана игра, то ли действительно по приколу.
Чегооо??? Эммрик не популярный??? Они тамблер видели, нет??? Там все с ума сходят от него! Самый качественно сделанный роман блин и не популярен! Кто статистику вообще делает -.-
Так себе выбор,даже иллюзии нет.
Интересно какой процент м и ж среди игравших. Походу 90% не считая девочек и тридварасов просто на безрыбье выбрали одну и ту же тетку.
Зачем мне это знать?
Осталось посетить еще 99.9% неинтересных тебе страниц в интернете с этим вопросом)))
Это был риторический вопрос...
Мне нравится серия игр, но романы конкретно в этой части шляпа полная
Брехня, в группах по Dragon Age в ВК, наоборот, все по Эммрику кипятком ссут.
Иногда комментарии в интернетике все-таки не отражают мнение большинства... Иногда меньшинство оказывается все-таки громче...
Забыл уже про эту))
Совет: Пробегайте только сюжет и получится менее 30 часов и плохая концовка крутая
Уникальный пример статистики в которой нет ничего отличительного.
У меня предпочтение не играть в это
Там еще есть те у кого предпочтения остались. Со всеми сыграли, всех погладили без всяких предпочтений, просто думалось -- может по сценарию, что отломиться. А с Нэв просто проще замутить чем с остальными.
романов не заводил но склонялся к Белларе в мужской версии,в женской однозначно Луканис
они сами между собой заводили романы
А почему соловеланов мало? Да потому что там одни нетакусики играли. А многие, просто с зеленого магазина, чтобы деньги на это дер*** не тратить. Ну и на безрыбье и рак рыба. Но лучше уж одиночкой проходить. Нормальным Блеквол был (простите - Луканис) который как-то до ворона не дотянул. Да там вороны смех один.
зная, что нев транс я ее даже на мисии не беру
она не транс)