BioWare показала статистику предпочтений большинства игроков Dragon Age: The Veilguard

Компания BioWare поделилась интересной статистикой по игре Dragon Age: The Veilguard в честь «Дня Dragon Age».

Важно! В инфографике содержатся сюжетные спойлеры! Но мы собрали некоторые безопасные данные ниже. К слову, пользователи соцсетей были удивлены выбором большинства игроков.

Наиболее популярный роман — с Нэв (на втором месте Луканис, на третьем — Тааш, далее идут Хардинг, Беллара и Даврин).

Наименее популярным романом стал Эммрик.

Солавелланы оказались в меньшинстве.

Лишь 31% игроков сыграли с Манфредом (скелетом и помощником Эммрика) в «Камень, ножницы, бумага».

Половина игроков погладила Ассана (грифона Даврина).

Напоминаем, что в честь «Дня Dragon Age» BioWare выпустила бесплатный редактор персонажа. Кроме того, скоро выйдет патч с приятным сюрпризом в виде косметических предметов из Dragon Age 2: стильная броня Хоука, краска для тела и знаменитый кровавый след на носу.