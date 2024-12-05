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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 2 261 оценка

BioWare показала статистику предпочтений большинства игроков Dragon Age: The Veilguard

Simple Jack
Новости

Компания BioWare поделилась интересной статистикой по игре Dragon Age: The Veilguard в честь «Дня Dragon Age».

Важно! В инфографике содержатся сюжетные спойлеры! Но мы собрали некоторые безопасные данные ниже. К слову, пользователи соцсетей были удивлены выбором большинства игроков.

  • Наиболее популярный роман — с Нэв (на втором месте Луканис, на третьем — Тааш, далее идут Хардинг, Беллара и Даврин).
  • Наименее популярным романом стал Эммрик.
  • Солавелланы оказались в меньшинстве.
  • Лишь 31% игроков сыграли с Манфредом (скелетом и помощником Эммрика) в «Камень, ножницы, бумага».
  • Половина игроков погладила Ассана (грифона Даврина).

Напоминаем, что в честь «Дня Dragon Age» BioWare выпустила бесплатный редактор персонажа. Кроме того, скоро выйдет патч с приятным сюрпризом в виде косметических предметов из Dragon Age 2: стильная броня Хоука, краска для тела и знаменитый кровавый след на носу.

  • Скачивайте патч.
  • Пройдите задание «Поющий клинок».
  • Получите новые предметы в Маяке.
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-43
48
Комментарии: 48
Ваш комментарий
Andrey Wealson

Не игра, а цирк уродцев)

29
Raphtallia

Да потому что Луканис и Нэв самые более менее из всех. А Тааш походу романсили ради рофлов. Вот вам и ответ.

14
Чизбургер

Сейчас биовар это синоним слова кринж

11
JKarter

Ебисофт и Дрисней: Мы, что, для тебя, какая-то шутка?

13
Max Rolens

Вот начался цирк для инвесторов и директора EA... Отмечу... что о продажах они продолжают молчать

10
Лобо

Я хрею что тааш было там много романов..... Она же жуть какая страшная....

8
HerzokSCP

Поправлю, ОНО

0
Лобо HerzokSCP

Пофиг. Суть в том что она меня пугает.

0
JKarter

Статистика, явно от нетакусиков для нетакусиков.

6
Grimnebulin

Ну так это же и есть целевая аудитория игры )

0
SOLUS5678

Посмотрим какая статистика будет по продажам.)))

6
My life is a game

Нэв там просто самая красивая из женских персов

5
digitalkid

Она единственная не уродина просто и-то индуска. Причем остальные настолько стремные что на втором месте мужик. Мужик, Карл!

5
Max Rolens digitalkid

Девочки без бубов тоже в нее играли :D

3
Константин335

Ну нет, Беллара самая красивая там

3
JKarter Константин335

Скорее самая конченая там. Её постоянное нытье, это что-то с чем-то. Я от неё только фэйспалм ловил.

0
Аристов--Черный digitalkid

Тот момент, когда лучше создать себя красавчиком/красавицей и заниматься любовью в "ручном режиме" не связываясь с этим фрик-шоу:)

А если серьёзно, то Нэв просто ближе всех к нормальной женщине, чем остальные. Хотя она даже близко не подступится к самым заурядным девчонкам "Начала".

2
Аристов--Черный

Вспомнилось. Решил как-то пройти "Начало" максимально хреново. Оставил Стэна в клетке, загасил Зеврана, обезглавил Лелиану возле урны Священного Праха, сжёг Винн вместе с её драгоценным Кругом магов, разнёс Шейлу вместе с Каридином, отдал Алистера на казнь, послал Морриган с её ритуалом.

В итоге припёрся на стрелку с Архидемоном в компании Огрена и Логэйна:) Вот это была игра.

4
Hevin

Огрен душа компании

4
Аристов--Черный Hevin

Да. Его слушать одно удовольствие:)

- Погоди минутку, дай привыкнуть к этому вашему небу. Так вы правда живёте на поверхности и не падаете в небо?

- Тебе это кажется странным?

- Странным? Да нет. Странно, это когда твоя жена предпочтёт трахаться с бабами. А к миру без потолка можно и привыкнуть.

5
Аристов--Черный

Сколько игроков убили Зеврана при первой встрече? Пришлось ли убивать всех долийцев на Расколотой Горе? Стали ли игроки насильно "усмирять" пленённого венатори в Скайхолде?

Лишь несколько примеров характеризующих "настрой" выборов в серии. А тут? Беззубые выборы сортов дерьма. А если конкретнее:

Спойлер

Даже лиловые клоуны, названные тут Антиванскими Воронами, не стали убивать предателя.

После успешного убийства двух эванурисов, нет варианта отправить к ним в могилу лысого дурака.

Сюжетная броня не позволяет слить компаньона, с которым не общаешься и не выполняешь его квесты. Я не выполнял квесты Тааш(бесит меня эта дылда), так её проблемы решились сами собой и это никак не повлияло на её успехи в финальных задачах.

3
JKarter

Чтобы кикнуть компаньонов, нужно их с 12 или 13 Главы, посылать неправильно, на миссии.

1
Аристов--Черный JKarter

Вот оно как? Но даже так, получается что их квесты не играют роли в их судьбе, насколько я понял.

0
JKarter Аристов--Черный

По сюжету всё равно умирает либо Хардинг, либо негроэльф, если не путаю.

0
Константин335

Ну хз что за топ, для меня Беллара на первом месте

3
Skessa

Учитывая, что по статистике Солас не был самым популярным романтическим персонажем в Инквизиции, большинство предпочитали девушек и Каллена, солавелланов наоборот на удивление много, почти половина. Наверное, даже не романсившие специально выбирали в надежде на хорошую концовку. С Нэв и Луканисом все понятно: на безрыбье они выглядят наиболее приемлемыми вариантами, хотя от романа с Луканисом девушки, смотрю, плюются и пишут, что даже их первый робкий детсадовский роман протекал активнее. Эммрих - странно, на форумах наоборот популярный, но в принципе можно понять: для совсем юных игроков он дед, да и роман с личем - не для слабых духом. Хотя есть же омолаживающие и убирающие усики моды, после которых персонаж становится похож на Шерлока Холмса с классических иллюстраций Сидни Пэджета, только в мультяшном исполнении. Но что за партия извращенцев романсила Тааш, если о ней без восторга отзываются даже те, кому игра в принципе понравилась? Характер скверный, манеры как у зэчки, рожа стремная, еще и мимика такая неприятная, да и сам роман явно для любителей могучих страпонесс, где героя предупреждают, что партнерша склонна к вспышкам агрессии и насилию, а он такой: "Ооо, моя небинарная коро(ле)ва, мне это нравится!". То ли ее выбирали представители тех меньшинств, на которых якобы рассчитана игра, то ли действительно по приколу.

3
Mariesandesu

Чегооо??? Эммрик не популярный??? Они тамблер видели, нет??? Там все с ума сходят от него! Самый качественно сделанный роман блин и не популярен! Кто статистику вообще делает -.-

2
nikvik jm

Так себе выбор,даже иллюзии нет.

2
digitalkid

Интересно какой процент м и ж среди игравших. Походу 90% не считая девочек и тридварасов просто на безрыбье выбрали одну и ту же тетку.

1
ZAUSA

Зачем мне это знать?

1
digitalkid

Осталось посетить еще 99.9% неинтересных тебе страниц в интернете с этим вопросом)))

8
ZAUSA digitalkid

Это был риторический вопрос...

-1
sobr21

Мне нравится серия игр, но романы конкретно в этой части шляпа полная

0
Алекс Рейлор
Наименее популярным романом стал Эммрик

Брехня, в группах по Dragon Age в ВК, наоборот, все по Эммрику кипятком ссут.

0
Offn

Иногда комментарии в интернетике все-таки не отражают мнение большинства... Иногда меньшинство оказывается все-таки громче...

0
Goodvini

Забыл уже про эту))

0
XOJIODHbIU

Совет: Пробегайте только сюжет и получится менее 30 часов и плохая концовка крутая

0
Everect

Уникальный пример статистики в которой нет ничего отличительного.

0
MNM 1985
0
6363

У меня предпочтение не играть в это

0
Беркут Слеер

Там еще есть те у кого предпочтения остались. Со всеми сыграли, всех погладили без всяких предпочтений, просто думалось -- может по сценарию, что отломиться. А с Нэв просто проще замутить чем с остальными.

0
WerGC

романов не заводил но склонялся к Белларе в мужской версии,в женской однозначно Луканис

они сами между собой заводили романы

-1
Ceiv

А почему соловеланов мало? Да потому что там одни нетакусики играли. А многие, просто с зеленого магазина, чтобы деньги на это дер*** не тратить. Ну и на безрыбье и рак рыба. Но лучше уж одиночкой проходить. Нормальным Блеквол был (простите - Луканис) который как-то до ворона не дотянул. Да там вороны смех один.

-1
maksfighter

зная, что нев транс я ее даже на мисии не беру

-3
Offn

она не транс)

-1