BioWare проигнорировала Dragon Age Day на фоне проблем с продажами The Veilguard

Поклонники ролевой серии Dragon Age остались разочарованы отсутствием внимания со стороны разработчиков в значимую для сообщества дату. 4 декабря франшиза отмечала свое 16-летие, однако студия BioWare в этот раз не подготовила никаких поздравлений или сюрпризов, что вызвало у фанатов опасения касательно будущего серии.

Вряд ли игроки рассчитывали на крупные обновления для Dragon Age: The Veilguard или громкие анонсы, однако в прошлые годы студия всегда публиковала традиционные приветственные сообщения в блоге. В этот раз официальные ресурсы BioWare и профильные страницы игры в социальных сетях сохраняли полное молчание. Последняя запись в официальном аккаунте серии в сети X датируется еще серединой июня.

Несмотря на игнорирование события со стороны правообладателей, сам день Dragon Age не прошел незамеченным благодаря усилиям сообщества. Контент-мейкер Эш Севилья выпустил специальный выпуск подкаста с участием актеров озвучивания The Veilguard, а фанаты активно делились творчеством и артами. О празднике также вспомнил Дэвид Гейдер, бывший ведущий сценарист студии и один из создателей вселенной, который уже не работает в BioWare.

Текущее молчание разработчиков многие связывают с неудовлетворительными финансовыми показателями последней части серии. После того как Dragon Age: The Veilguard не оправдала ожиданий издателя, в компании прошли сокращения, а ключевые сотрудники были перенаправлены на работу над следующей частью Mass Effect. Проект сейчас находится на стадии препродакшена, и, по мнению аналитиков, именно от его успеха будет зависеть дальнейшая судьба канадской студии.