BioWare рассказала, как работает романтика и отношения в Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard — это ролевая игра BioWare, что означает многое, включая тот факт, что в игре будет романтика. Исходя из того, что удалось узнать журналистам Game Informer во время недавней поездки в офис BioWare в Эдмонтоне, Veilguard станет самой романтической игрой команды.
- У каждого компаньона есть уровень отношений, привязанный к Руку, на который влияют все ваши решения в мире.
- Вы получаете очко навыков, которое можете потратить на каждого компаньона, когда повышаете уровень их отношений.
- У каждого компаньона есть 5 уникальных улучшаемых способностей (вы можете взять 3 из них в бой), которые могут взаимодействовать с развитием вашего Рука.
- Проблемы каждого компаньона, личные квесты и т. д. играют роль в их отношениях с вами.
- Дружба также является важным аспектом, а не только романтика.
- Партнёры все разные — некоторые персонажи прямолинейны, в то время как другие никогда раньше не были в отношениях и могут быть немного неловкими.
- Отношения — это еще один способ повысить уровень компаньонов помимо очков опыта и навыков (разговоры могут повлиять на ваше положение).
- Компаньоны пансексуальны, они могут испытывать влечение к вам независимо от вашего пола или других NPC.
- Компаньоны также могут заводить романы друг с другом, особенно если вы относитесь к одному из них холодно.
только там нет ни одного персонажа, с которым хотелось бы дружить, а уж тем более романсить. Внешне, большая часть из них сплошные химеры, негроэльф, азиатоэльф, одноногая женщина, старичок-сморчок некр, неудивительно что они все "пансексуалы", надеюсь все они хоть имеют лишь одни первичные половые признаки. Хотя проверять это не буду... .
Рыжая гномша вроде ниче такая. Еще с инквизиции помню. Можно еб*т*
мда, самая красивая - карлица, это уже диагноз. ))) Да и если Варрик будет жив, "делать всякое" с его подругой такое себе....
Простым языком : если не хотите видеть однополые отношения, компаньоны сами будут мелькать у вас перед глазами, все равно демонстрируя гомосятину )
Весь бюджет игры по ходу слили в симулятор заднеприводных отношений, ибо всё остальное выглядит, как игра для мобилок...
Биовары точно рипнутся после релиза, новый Массыч, боюсь, можно уже не ждать.
Ля, когда то культовую рпг превратили в подобие слэшера с блевотно мультяшной графикой и уродливыми персами..ппц
З.ы Кста на ютубе у геймплейного трейлера соотношение лайков/дизов вчера было 84/160к , а у самого первого трейлера полный ппц - 44/258K
Звучит отвратительно. Мне противна сама мысль о том, что компаньонам в RPG игре пофиг на пол других. У персонажей нет своих предпочтений. Персонажи тупо одинаковы в плане влечения к другим NPC. Скажем так - это ненормально. Это не имеет никакого отношения к жанру RPG. Очень надеюсь, что игру ждёт оглушительный провал.
Да и в целом о какой нафиг романтике можно здесь говорить, когда все персонажи имеют максимально отталкивающую внешность? С такими персонажами не то что в романтические отношения вступать, да даже дружеские дружеские заводить не захочешь. Ибо со всех сторон толерастия по самые гланды.
Зачем разработчики это делают? Как вообще западная игровая индустрия докатилась до такого состояния, что 0.00001% толерастов-извращенцев теперь диктуют всем, как правильно делать игры? Вот как можно было докатиться до этого?
Как же это мерзко выглядит. То есть, если игрок не хочет вступать с персонажами в отношения, игроку всё равно придётся наблюдать, как персонажи отряда толерастятся друг дружкой между собой. Вот зачем разработчики это делают? А если я не хочу на это смотреть?
Нафиг нужна такая "романтика" в игре? Разработчики игру для кого делают? Для 0.00001% лгбтШников? Или для 99% геймеров с традиционной ориентацией? Как они, западная индустрия, докатилась до такого? Это позор.
Переводчиком да еще и 10 летней давности переводили что ли? Нифига не понятно.
не играл ни в одну часть этой серии, но с виду какой-то мусор типа бг3
Бидон, проспись! БГ-3 не мусор. )
У меня монитор замироточил.