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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.4 524 оценки

BioWare рассказала о философии дизайна компаньонов в Dragon Age: The Veilguard

monk70
Новости

Во время визита в офис BioWare в Эдмонтоне, Канада, в начале этого года журналисты из Game Informer подробнее узнали о компаньонах в Dragon Age: The Veilguard. В прошлых играх Dragon Age встречались хорошие компаньоны, но руководители проекта говорят, что Veilguard это первая игра, в которой студия чувствует, что она целенаправленно и намеренно создала отличных компаньонов. Таким образом, эти компаньоны являются ключом ко всему, что происходит в Veilguard.

Учитывая столь значительный акцент на этих персонажах, журналисты поговорили с некоторыми из ведущих разработчиков игры, чтобы узнать больше о философии BioWare относительно спутников в Veilguard.

  • Про словам директор игры Корин Буше, у Veilguard наиболее полноценные и сложные компаньоны, которых студия когда-либо создавала.
  • В игре много красочных и оптимистичных моментов, но также есть моменты, когда становится «болезненно и довольно мрачно», и компаньоны являются участниками этих событий.
  • Они помогают быть лицом фракций и показывают Тедас как «большой, разнообразный живой мир, в котором что-то происходит, когда вас там нет».
  • Поскольку компаньоны изучают новые способности на протяжении всей игры, бой делает акцент на «органическом чувстве» командной синергии и использовании уязвимостей противника.
  • Множество преднамеренных комбинаций между компаньонами, которые вы можете настроить, некоторые из них приводят к «массовым взрывам» с улучшенными эффектами и ослаблению всего поля битвы
  • У каждого компаньона есть своя комната и пространство в Маяке (хаб), которые являются отражением того, кто они такие.
  • По мере развития игры и проведения времени с ними их комнаты и личности будут развиваться, «становиться более полноценными, поскольку они больше доверяют вам, и вы лучше их понимаете»
  • Некоторые компаньоны могут влюбиться друг в друга.
-7
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ОТСТУПНИК Style

woke философия?

12
DenxxMax

Философия проста: побольше геев, негров, азиатов и страшных баб.

7
Сережаа

Ничеси, у нее борзоты хватает ставить своих фриков даже выше компаньонов ДАО

3
Ds_Raider

Мне интересно, пивовары на серьезных щах рассчитывают, что смогут с таким дизайном вывезти франшизу?
Ну не могут там быть настолько недальновидные сотрудники, которые занимаются с комьюнити.
У компании была рабочая схема каких героев делать. Они уже 3ю игру страдают ерундой (это мы пропускаем другие игры в целом). И я не понимаю для чего.
Такое ощущение, что в компанию нужен человек, который реально играет в видеоигры

2
Саша Борцов

что ты хочешь, когда геймдизайном там заведует психически больной человек.

2
Talendor3

Главное чтобы редактор внешности спутникам запилили, если не разрабы то хотя бы моддеры

1
Саша Борцов

Дополнение к Скайриму разрослось до целой игры!

0
Пользователь ВКонтакте

Сколько из них геи? А то будет одна относительно нормальной девушкой и та лгбт. // Александр Тимошин

0
Саша Борцов

уже сказали, что там все будут готовы предоставить тебе для любви все свои отверстия.

0