BioWare рассказала о философии дизайна компаньонов в Dragon Age: The Veilguard

Во время визита в офис BioWare в Эдмонтоне, Канада, в начале этого года журналисты из Game Informer подробнее узнали о компаньонах в Dragon Age: The Veilguard. В прошлых играх Dragon Age встречались хорошие компаньоны, но руководители проекта говорят, что Veilguard это первая игра, в которой студия чувствует, что она целенаправленно и намеренно создала отличных компаньонов. Таким образом, эти компаньоны являются ключом ко всему, что происходит в Veilguard.
Учитывая столь значительный акцент на этих персонажах, журналисты поговорили с некоторыми из ведущих разработчиков игры, чтобы узнать больше о философии BioWare относительно спутников в Veilguard.
- Про словам директор игры Корин Буше, у Veilguard наиболее полноценные и сложные компаньоны, которых студия когда-либо создавала.
- В игре много красочных и оптимистичных моментов, но также есть моменты, когда становится «болезненно и довольно мрачно», и компаньоны являются участниками этих событий.
- Они помогают быть лицом фракций и показывают Тедас как «большой, разнообразный живой мир, в котором что-то происходит, когда вас там нет».
- Поскольку компаньоны изучают новые способности на протяжении всей игры, бой делает акцент на «органическом чувстве» командной синергии и использовании уязвимостей противника.
- Множество преднамеренных комбинаций между компаньонами, которые вы можете настроить, некоторые из них приводят к «массовым взрывам» с улучшенными эффектами и ослаблению всего поля битвы
- У каждого компаньона есть своя комната и пространство в Маяке (хаб), которые являются отражением того, кто они такие.
- По мере развития игры и проведения времени с ними их комнаты и личности будут развиваться, «становиться более полноценными, поскольку они больше доверяют вам, и вы лучше их понимаете»
- Некоторые компаньоны могут влюбиться друг в друга.
woke философия?
Философия проста: побольше геев, негров, азиатов и страшных баб.
Ничеси, у нее борзоты хватает ставить своих фриков даже выше компаньонов ДАО
Мне интересно, пивовары на серьезных щах рассчитывают, что смогут с таким дизайном вывезти франшизу?
Ну не могут там быть настолько недальновидные сотрудники, которые занимаются с комьюнити.
У компании была рабочая схема каких героев делать. Они уже 3ю игру страдают ерундой (это мы пропускаем другие игры в целом). И я не понимаю для чего.
Такое ощущение, что в компанию нужен человек, который реально играет в видеоигры
что ты хочешь, когда геймдизайном там заведует психически больной человек.
Главное чтобы редактор внешности спутникам запилили, если не разрабы то хотя бы моддеры
Дополнение к Скайриму разрослось до целой игры!
Сколько из них геи? А то будет одна относительно нормальной девушкой и та лгбт. // Александр Тимошин
уже сказали, что там все будут готовы предоставить тебе для любви все свои отверстия.