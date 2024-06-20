BioWare рассказали подробности о боевой системе в Dragon Age: The Veilguard

Представлены древа навыков для воина, разбойника и мага 30 уровней, они содержат боевые умения и пассивные навыки.
Отличаются они в нём по форме иконки:
- Огромный круг - класс
- Ромб - способности
- Круг среднего размера - крупные пассивные способности и просто улучшение способностей
- Маленький шестиугольник - трейты
- Маленький круг - мелкие пассивные способности и улучшение характеристик
У каждого класса три специализации и одна уникальная ультимативная способность. Специализацию можно получить по ходу развития древа навыков. У спутников тоже есть древо навыков, но оно гораздо скромнее, чем у протагониста. Они смогут выбрать три умения из пяти доступных. С каждым повышением уровня дружбы будет появляться очко способности для этого персонажа.
Игрокам разрешат отменять анимации ударов и прерывать комбинации атак рывком, чтобы автоматически продолжить их с последующей атакой. У каждого из трёх представленных в игре классов есть лёгкие и сильные удары, а также умения, которые вызываются одними и теми же кнопками. Например воин при использовании определённой комбинации метает свой щит в противника, а маг той же комбинацией выстрелит по врагам дальней атакой. Герой может использовать две панели с оружием и менять их посреди боя. Например, будучи магом персонаж может колдовать при помощи посоха, а затем переключиться на кинжалы. Похожая система реализована в The Elder Scrolls Online.
Из некоторых классовых особенностей: воин может отбосить противника пинком, парировать атаки и выводить из равновесия. Разбойник более искусно отражает атаки - больше времени на совершение действия. Маг возводит огненную стену, которая наносит продолжительный урон, и кастует щит, поглощающий весь входящий урон за счет маны.
Тактическая пауза и колесо боя позволяют спланировать серию атак с напарниками. Интерфейс отображает навыки героя и его спутников, и возможности для комбо-ударов, уязвимость врага к эффектам и его сопротивление. Без контроля в бою спутники будут самостоятельно нападать на цели и применять умения.
Судя по эльфу это перестрелки))))
Просто это тёмный эльф.
Ганста эльф
Это самый темный из темных эльфов))
Сомнительно, но ок.
Хе ну выглядит интересненько как минимум... Напоминает дерево способностей из greedfall. Жалко только что спутников на 2 план системой задвинули. Что ж... Я и в других частях не особо спутниками управляла...
Ну, хотя бы тут всё выглядит не так уж и плохо, даже интересно. В отличие от сомнительных спутников и графического стиля (хотя тут ещё не всё понятно до конца, по тому что они нам показали рановато судить).