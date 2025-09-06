Благодаря Game Pass, в Dragon Age: The Veilguard появилось множество новых игроков

Многое пошло не так с Dragon Age: The Veilguard, в отчаянной попытке BioWare возродить серию, однако в настоящий момент она опережает Sea of Thieves, Cyberpunk 2077 и Clair Obscur: Expedition 33 в еженедельном топе Xbox. По данным портала TrueAchievements, количество игроков в Dragon Age: The Veilguard выросло на 1525,88% с момента присоединения игры к Game Pass, и она поднялась на 33-е место среди самых популярных игр на консолях Xbox за последнюю неделю.

Слишком прохладный прием привел к тому, что Dragon Age: The Veilguard не оправдал возложенных на него коммерческих надежд, и поддержка игры закончилась относительно быстро. С тех пор EA пытается расширить аудиторию игры. Игра неоднократно попадала в распродажи по очень сниженной цене, а затем была добавлена в каталог PlayStation Plus. Самым последним шагом стало добавление The Veilguard в сервис Xbox Game Pass Ultimate, и именно этот шаг оказался переломным для игры BioWare.

Как бы то ни было, даже несмотря на этот новый успех, вероятность того, что игра получит продолжение, кажется все более маловероятной. Так, руководство EA уволило из студии BioWare опытных сотрудников, работавших там еще со времен Baldur's Gate, а главный сценарист Dragon Age: Origins Дэвид Гейдер и вовсе заявил, что в EA никогда не любили Dragon Age и что серия не «подходила» издателю.

И хотя о точном количестве игроков не сообщается, сам скачок популярности говорит лишь о том, что многие поклонники серии осознанно ждали момента, когда Dragon Age: The Veilguard появится в библиотеке сервиса подписки Microsoft. И теперь встает вопрос, как много из них останутся с игрой надолго и решат пройти всю кампанию.