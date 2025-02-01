Бывшая сценаристка BioWare высказалась о будущем Dragon Age

Сейчас будущее серии Dragon Age находится под вопросом. После низких продаж последней игры серии EA решила уволить значительную часть команды BioWare, и многие игроки восприняли это событие как окончательную смерть франшизы. Но бывшая сценаристка BioWare поспешила успокоить поклонников.

Шерил Чи рассказала, что разработчики из BioWare переживают действительно непростые времена, но это не значит, что Dragon Age умерла. По словам сценаристки, серия будет жить, пока существуют фанфики, появляются различные арты от поклонников серии и другой контент. Шерил высказалась, что права на интеллектуальную собственность, конечно, принадлежат EA и BioWare, но идеями завладеть невозможно.

Эти слова вдохновили игроков, и кто-то из них даже заявил, что собирается написать альтернативную историю во вселенной Dragon Age. Чи оценила намерения фанатов положительно.

Тем не менее, сейчас EA кажется положила франшизу Dragon Age в долгий ящик. Издатель не сообщал о том, что прекращает развитие серии, но перенаправление разработчиков из BioWare на другие проекты издательства, а также сокращение сотрудников также говорит само за себя. Даже сама Шерил Чи теперь работает в EA Motive, студии, создавшей ремейк Dead Space, чьи продажи тоже не устроили Electronic Arts.

Официально оставшиеся сотрудники BioWare сейчас занимаются созданием новой игры во вселенной Mass Effect, но разработчики уже приготовились к новой волне увольнений, которая, по их словам, может случиться уже в следующем месяце.