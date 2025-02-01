Бывшая сценаристка BioWare высказалась о будущем Dragon Age

Сейчас будущее серии Dragon Age находится под вопросом. После низких продаж последней игры серии EA решила уволить значительную часть команды BioWare, и многие игроки восприняли это событие как окончательную смерть франшизы. Но бывшая сценаристка BioWare поспешила успокоить поклонников.
Шерил Чи рассказала, что разработчики из BioWare переживают действительно непростые времена, но это не значит, что Dragon Age умерла. По словам сценаристки, серия будет жить, пока существуют фанфики, появляются различные арты от поклонников серии и другой контент. Шерил высказалась, что права на интеллектуальную собственность, конечно, принадлежат EA и BioWare, но идеями завладеть невозможно.
Эти слова вдохновили игроков, и кто-то из них даже заявил, что собирается написать альтернативную историю во вселенной Dragon Age. Чи оценила намерения фанатов положительно.
Тем не менее, сейчас EA кажется положила франшизу Dragon Age в долгий ящик. Издатель не сообщал о том, что прекращает развитие серии, но перенаправление разработчиков из BioWare на другие проекты издательства, а также сокращение сотрудников также говорит само за себя. Даже сама Шерил Чи теперь работает в EA Motive, студии, создавшей ремейк Dead Space, чьи продажи тоже не устроили Electronic Arts.
Официально оставшиеся сотрудники BioWare сейчас занимаются созданием новой игры во вселенной Mass Effect, но разработчики уже приготовились к новой волне увольнений, которая, по их словам, может случиться уже в следующем месяце.
Ей бы таблеточки попить))) А после пойти дальше мыть полы в макдаке, ибо сценаристка на ней уже все
Очередная победа комментаторов с ПГ над мировым заговором! Народ ликует! В закрытых, чисто русскоязычных комьюнити, они тролили и доказывали превосходство простой понятной логики друг другу, годами говоря про г*вно и с*анину. И вот, время великих перемен за бугром наконец настало, славтесь герои великой и могучей страны, в которой всё также снимают кинопарашу, и разрабатывают Смутоподобные игры. Мы это заслужили! Гип Гип, товарищи!!!
- У нас больше не будет игр по Dragon Age?
- Нет. Не будет даже книг, потому что на них распространяются авторские права. Но вот вам стомиллионов пятьсот фанфиков о том, как Железный Бык пялит Инквизитора. Пока есть такие фанфики, вселенная жива!
Бывшая сценаристка издевается или это действительно такой неуклюжий способ утешить?
мне вот интересно, они там все проработали по 10-15 лет, опыт в игровой индустрии есть, наверняка знакомы хотя бы визуально с играми серии и конкурентами, и вот они делали игру и глядя на нее они реально думали что они сделали классный продукт? что вот этот визуальный стиль выглядит круто? что все эти компаньоны нытики с дебильными историями, растопят сердца геймеров? геймерам потребовалось 20 секунд первого трейлера с геймплеем, что бы понять что их ждет лютый абасрамс, какими надо быть бездарными геймдизайнерами, откровенно глупыми и не далекими сценаристами, что бы видя все это, верить что оно кому то понравиться, как, как они проработали по10-15 лет с такими талантами?
какая то чушь. если новых игор не будет скорее всего это технически смерть франшизы и она ушла так скажем не на пике популярности но правда и не изжила себя полностью. максимум может быть когда заделают ремейк или наймут сценаристов которые будут думать как развивать эту вселенную исли ЕА это будет интересно. пока наверно дела у драгон аги все равно лучше чем у эффекта массы.
Нужно очень - очень - очень постараться, чтобы разрабы смогли заняться продолжением игры:
Во-первых, набраться очень много мужества начать делать новую часть ДА.
Во-вторых, сценарий не может быть таким же, как предыдущие части. Он должен превосходить их всех на голову.
В-третьих, игра должна стать прорывом в сюжете, графике, магии и боевой системе.
Ну а то, что компания героев должны быть такой же харизматичной, как это было сделано в Масс Эффект, про это даже говорить не приходится.
Ну а сейчас - все силы на создание Масс Эффект 5. Для Биовар выбора нет, это будет или в стремя ногой или в пень головой.
Они накрыли медным тазом весь сюжет гейдера, они ничего не придумают чего-то великого и грандиозного
Какая там вселенная, какая там франшиза? У них самих чтоли шиза?! Была прекрасная первая часть а потом неудачные попытки высрать что-то хоть примерно до нее дотягивающее. Когда большинству абсолютно похрен на все части кроме первой, то какая уж тут вселенная...
у такого г"вна, в который они превратили серию, нет будущего
Поиграл 30минут, блин ну не знаю….
Так один же завил, брякнул видно не подумав в порыве энтузиазма, ну так, так и надо писать -- намерение фаната, пожелавшего создать фанфик.
Очевидно, что франшиза мертва после отвратного фейлгарда. ЕА денег не выдаст больше. Хотя в теории издателю можно попробовать вернуть хоть какую-то минимальную лояльность аудитории ремейком первой части и всех допов к ней на новом движке, но зная рукожопость биовар, они запросто могут просрать и ремейк, так что EA надо какой-то другой студии отдавать его делать.
Теперь ясно, откуда это сборище психически больных брали идеи
Бывшая сценаристка BioWare
Ну как бы и ? Обычная деваха
Не было никакой франшизы. Была одна (1) игра под названием Dragon Age: Origins. Всё, что было после - ложь, чушь, суррогат и обман потребителя.