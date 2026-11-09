Бывший продюсер BioWare раскрыл первоначальные планы Dragon Age 4 с разрушаемым окружением и ограблениями

Ветеран BioWare Марк Дарра поделился первоначальным видением Dragon Age 4, которое так и не было представлено широкой публике. Речь идёт о проекте под кодовым названием Joplin — ранней версии четвёртой части серии, разработка которой впоследствии была отменена. Дарра показал внутреннюю книгу с концепцией игры, подготовленную в 2016 году для сотрудников BioWare и руководства Electronic Arts. Документ должен был помочь заручиться поддержкой издателя, получить финансирование и привлечь новых разработчиков.

По словам Дарры, в крупной издательской компании всегда существует риск, что проект закроют или оставят без достаточного финансирования. Поэтому команда решила напомнить EA об успехе Dragon Age: Inquisition, которая не только получила высокие оценки, но и хорошо продавалась. Разработчики хотели убедить руководство в необходимости продолжения серии и добиться более благоприятных условий для работы над новой частью.

В представленных материалах Joplin описывалась как более глубокая и интерактивная RPG с упором на погружение в игровой мир. BioWare планировала создать окружение, реагирующее на действия игрока, добавить разрушаемые объекты, динамическую погоду и более сложные социальные взаимодействия, выходящие за рамки привычных диалогов. Среди идей также упоминались ограбления — механика, которой прежде не было в серии.

Особое внимание уделялось реактивному миру и последствиям решений из предыдущих игр. Однако в Dragon Age: The Veilguard возможность переноса прежних выборов оказалась практически полностью утрачена. Дарра признал, что даже при благоприятном ходе разработки многие задумки Joplin могли быть отброшены: например, от системы ограблений BioWare начала отказываться уже в 2017 году.

В предисловии к документу Дарра писал, что Dragon Age: Inquisition изменила восприятие франшизы и дала команде прочную основу для дальнейшего развития. Разработчики собирались создать более живой мир, населённый персонажами, которые реагируют на происходящее как настоящие люди, а также исправить недостатки предыдущих игр и улучшить их сильные стороны.

Однако первоначальный проект Joplin был отменён, а Dragon Age 4 превратилась в игру-сервис, после чего её переработали в одиночную RPG Dragon Age: The Veilguard. Разработка серии неоднократно уступала приоритет другим проектам BioWare, включая Mass Effect: Andromeda и Anthem. После того как The Veilguard не оправдала ожиданий EA по продажам, франшиза фактически оказалась на паузе.

Теперь, когда EA закрыла BioWare, перспективы возвращения Dragon Age остаются неопределёнными. Фанаты продолжают бороться за сохранение наследия студии, в том числе за отменённый Mass Effect: Universe, однако в ближайшее время ждать новых игр серии Dragon Age, вероятно, не стоит.