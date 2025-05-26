Бывший сценарист: EA думала, что фанаты RPG купят Veilguard несмотря ни на что, и была шокирована провалом

Прошедший год ознаменовался неожиданным провалом Dragon Age: Veilguard, серьёзно повлиявшим на BioWare. Несмотря на то, что студия сейчас сосредоточена на Mass Effect, моральный дух команды упал, и ряд разработчиков покинули компанию.
Бывший ведущий сценарист Dragon Age, Дэвид Гейдер, пролил свет на стратегию EA, приведшую к смене курса франшизы от классической RPG к приключенческому боевику. По его словам, EA ошибочно полагала, что медленная, тактическая механика игр вроде Dragon Age: Origins слишком сложна для широкой аудитории, предназначена лишь для "ботаников RPG", фанаты которых, по мнению издателя, всегда будет покупать новые игры серии.
Это убеждение стало причиной провала Veilguard. EA посчитала, что можно не учитывать мнение хардкорных фанатов, сосредоточившись на привлечении более широкой аудитории.
"Вам не нужно было беспокоиться о занудах. Вам не нужно было им нравиться". - Гейдер
Dragon Age: Veilguard радикально отошёл от традиций серии, что привело к критике слабого сюжета, минимуму RPG-элементов и спорным диалогам, противоречащим мрачному тону предыдущих игр.
После этого провала фанаты надеются, что EA усвоила урок: попытка угодить всем не всегда оправдана. Остаётся надеяться, что будущий Mass Effect избежит подобных ошибок.
У биовар уже давным давно репутация испорчена и народу,что слёту побегут скупать их продукт из-за имени не так много осталось.А вот с абобой подобное прокатило,куча народу её защищают исключительно из-за имени обсидион.
Кто её защищает? Основной посыл - унылый воук контент. Вот балдурский гей 3 реально дефают, потому что якобы хорошая игра (нет). И повестки там полно было. Но схавали. А вот абобу все забыли уже через неделю после релиза.
А эти защитники абобы с тобой в одной комнате?
если бг3 - плохая(по-твоему мнению) игра, полная повестки, что ж ее дефают, а абобу, в которой тоже полно повестки - нет? Нигде противоречия не видишь, м?
В чём противоречие? Типа, плохую игру не будут дефать? Будут. Абоба-то не плохая игра - это в принципе не игра. Набор механик, в лучшем случае.
А может хорошую игру повесткой не испортишь?
Звучит как ну очень прохладная история. Какие есть примеры подобного в 2024м?
Да и самое смешное, что в 2024 фейлгард банально никому был уже не нужен. Один за одним тонули воукнутые проекты, а эти такие - не, нам повезёт! Ну да, опыт андромеды ничему не научил)
Тупая блЫдЫна, давай я тебя обоссу и насру тебе в рот а ты мне денЯг дашь)
В этой игре даже бег у перса мужского рода слегка женственный. Попробовал в раздаче пс плюс, сюжет и диалоги ошущаются как буд-то дисней для детишек (в плохом смысле).
Меня позабавили слова: "Неожиданным провалом".)))) В тот самый момент когда впервые показали этот шлак, только слепому было не понятно что это будет провал.
Думали, что и в этот раз дерьмо ложками загребать будут, за свои же деньги. Но не фортануло) Что же пошло не так?! Хммм...
То пещерные задроты, то зануды, то ботаники, любит EA фанатов Драгона
Такое купят ? Насмешили они хоть сами знают что выпустили лол, такое кушать не многие станут, закопали серию молодцы.
"Фанаты" это негры и петухт???
Ха.
Как раз таки они не всем пытались угодить, а только шизикам.
Рпг там отвалилось еще в районе второй части.
делаем вокнутую парашураму - удивляемся что никто не берет.
вот ведь удивительно
Токсичные задроты не захотели жрать радугу, сволочи какие