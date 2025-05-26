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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 2 796 оценок

Бывший сценарист: EA думала, что фанаты RPG купят Veilguard несмотря ни на что, и была шокирована провалом

KoRnEr KoRnEr

Прошедший год ознаменовался неожиданным провалом Dragon Age: Veilguard, серьёзно повлиявшим на BioWare. Несмотря на то, что студия сейчас сосредоточена на Mass Effect, моральный дух команды упал, и ряд разработчиков покинули компанию.

Ведущий сценарист и другие ключевые разработчики Dragon Age: The Veilguard покинули EA и Bioware

Бывший ведущий сценарист Dragon Age, Дэвид Гейдер, пролил свет на стратегию EA, приведшую к смене курса франшизы от классической RPG к приключенческому боевику. По его словам, EA ошибочно полагала, что медленная, тактическая механика игр вроде Dragon Age: Origins слишком сложна для широкой аудитории, предназначена лишь для "ботаников RPG", фанаты которых, по мнению издателя, всегда будет покупать новые игры серии.

Это убеждение стало причиной провала Veilguard. EA посчитала, что можно не учитывать мнение хардкорных фанатов, сосредоточившись на привлечении более широкой аудитории.

"Вам не нужно было беспокоиться о занудах. Вам не нужно было им нравиться". - Гейдер

Dragon Age: Veilguard радикально отошёл от традиций серии, что привело к критике слабого сюжета, минимуму RPG-элементов и спорным диалогам, противоречащим мрачному тону предыдущих игр.

После этого провала фанаты надеются, что EA усвоила урок: попытка угодить всем не всегда оправдана. Остаётся надеяться, что будущий Mass Effect избежит подобных ошибок.

31
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Комментарии: 23
Ваш комментарий
samosan

У биовар уже давным давно репутация испорчена и народу,что слёту побегут скупать их продукт из-за имени не так много осталось.А вот с абобой подобное прокатило,куча народу её защищают исключительно из-за имени обсидион.

10
antonborisov198

Кто её защищает? Основной посыл - унылый воук контент. Вот балдурский гей 3 реально дефают, потому что якобы хорошая игра (нет). И повестки там полно было. Но схавали. А вот абобу все забыли уже через неделю после релиза.

21
вупсич пупсич

А эти защитники абобы с тобой в одной комнате?

5
mongol312 antonborisov198

если бг3 - плохая(по-твоему мнению) игра, полная повестки, что ж ее дефают, а абобу, в которой тоже полно повестки - нет? Нигде противоречия не видишь, м?

10
antonborisov198 mongol312

В чём противоречие? Типа, плохую игру не будут дефать? Будут. Абоба-то не плохая игра - это в принципе не игра. Набор механик, в лучшем случае.

3
Pravdarub antonborisov198

А может хорошую игру повесткой не испортишь?

1
antonborisov198
EA думала, что фанаты RPG купят Veilguard несмотря ни на что

Звучит как ну очень прохладная история. Какие есть примеры подобного в 2024м?

Да и самое смешное, что в 2024 фейлгард банально никому был уже не нужен. Один за одним тонули воукнутые проекты, а эти такие - не, нам повезёт! Ну да, опыт андромеды ничему не научил)

7
Даздрасен Дыклоп
думала, что фанаты RPG купят Veilguard несмотря ни на что

Тупая блЫдЫна, давай я тебя обоссу и насру тебе в рот а ты мне денЯг дашь)

6
WHisKY Del

В этой игре даже бег у перса мужского рода слегка женственный. Попробовал в раздаче пс плюс, сюжет и диалоги ошущаются как буд-то дисней для детишек (в плохом смысле).

4
SOLUS5678

Меня позабавили слова: "Неожиданным провалом".)))) В тот самый момент когда впервые показали этот шлак, только слепому было не понятно что это будет провал.

4
LoKKi_SKY

Думали, что и в этот раз дерьмо ложками загребать будут, за свои же деньги. Но не фортануло) Что же пошло не так?! Хммм...

3
Carissa7517

То пещерные задроты, то зануды, то ботаники, любит EA фанатов Драгона

3
kotasha

Такое купят ? Насмешили они хоть сами знают что выпустили лол, такое кушать не многие станут, закопали серию молодцы.

2
Vordulak06

"Фанаты" это негры и петухт???

1
DishonestLythronax
фанаты надеются, что EA усвоила урок

Ха.

tvorog8088

Как раз таки они не всем пытались угодить, а только шизикам.

Pravdarub

Рпг там отвалилось еще в районе второй части.

ivan pron

делаем вокнутую парашураму - удивляемся что никто не берет.

вот ведь удивительно

erkins007

Токсичные задроты не захотели жрать радугу, сволочи какие