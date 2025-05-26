Бывший сценарист: EA думала, что фанаты RPG купят Veilguard несмотря ни на что, и была шокирована провалом

Прошедший год ознаменовался неожиданным провалом Dragon Age: Veilguard, серьёзно повлиявшим на BioWare. Несмотря на то, что студия сейчас сосредоточена на Mass Effect, моральный дух команды упал, и ряд разработчиков покинули компанию.

Бывший ведущий сценарист Dragon Age, Дэвид Гейдер, пролил свет на стратегию EA, приведшую к смене курса франшизы от классической RPG к приключенческому боевику. По его словам, EA ошибочно полагала, что медленная, тактическая механика игр вроде Dragon Age: Origins слишком сложна для широкой аудитории, предназначена лишь для "ботаников RPG", фанаты которых, по мнению издателя, всегда будет покупать новые игры серии.

Это убеждение стало причиной провала Veilguard. EA посчитала, что можно не учитывать мнение хардкорных фанатов, сосредоточившись на привлечении более широкой аудитории.

"Вам не нужно было беспокоиться о занудах. Вам не нужно было им нравиться". - Гейдер

Dragon Age: Veilguard радикально отошёл от традиций серии, что привело к критике слабого сюжета, минимуму RPG-элементов и спорным диалогам, противоречащим мрачному тону предыдущих игр.

После этого провала фанаты надеются, что EA усвоила урок: попытка угодить всем не всегда оправдана. Остаётся надеяться, что будущий Mass Effect избежит подобных ошибок.