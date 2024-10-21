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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.9 680 оценок

Детальные обзоры Dragon Age: The Veilguard появятся 28 октября

Simple Jack
Новости

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, когда стоит ожидать детальные обзоры Dragon Age: The Veilguard. Западные СМИ планируют опубликовать свои рецензии 28 октября, всего за три дня до выхода игры, который намечен на 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Выбор такой даты для публикации вполне традиционен — обычно это происходит незадолго до релиза. Команда BioWare предоставила журналистам время для подготовки обстоятельных рецензий, а также оставила несколько дней для того, чтобы потенциальные покупатели могли оформить предварительный заказ. В последнее время были также объявлены обновлённые системные требования для PC.

Вряд ли в полных обзорах удастся узнать много нового. Ранее журналисты уже озвучили положительные предварительные мнения, а разработчики продемонстрировали геймплейные фрагменты. Однако не все аспекты вызвали одобрение у обычных геймеров, например, редактор персонажей подвергся жёсткой критике.

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-11
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
annie_leonhardt

Скандалы про эту игру интереснее, чем сама игра

10
PanKotovsky
Западные СМИ планируют опубликовать свои рецензии 28 октября, всего за три дня до выхода игры, который намечен на 31 октября

А 01 ноября мы увидим настоящие рецензии от пользователей. Дерьмодемон будет выпущен на волю!

9
Floww

Ох жду выхода игры и бурления говен))

5
CourteousKarlos

Надеюсь у них будет обсер.

5
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Чё надеяться? Он будет.

4
Ceiv

Я плачу над кунари... над черными-негро эльфами... азиато-эльфами...

1
AndruhaGruz
1
Беркут Слеер

Стоит ли время терять на обзор, лучше самим все глянуть. Опять ж вряд ли в обзоре будут затронут вопросы: модификации, оптимизации, что ещё, как-то, сможет, не дать этой лоханке утонуть.

1
HerzokSCP

Все подкуплены будут, только тестирование на своей шкуре

0
Lyс

О нет, только не это

0
kotasha

Спс даже смотреть обзор не буду уже и так ясно всё.

0
Dmitriy Rusty

уже обгадились до релиза)))

0
SOLUS5678

Ждём очередного скандала.

0
Aellie

Я уже предзаказала репак от Рамзеса, попиваю пивко в ождании.
Вопрос: стоит ли писать девочке, которую не видела 3 года?

-1
Владислав Ус

Напиши ей что твой дик соскучился

0
Aellie Владислав Ус

У нее с тех пор появилась "лучшая подруга", которая очень близкая (мой темный соблазн призывает прирезать её). Мне просто хочется быть Сауроном, который подберет нужные слова, чтобы вернуть её. Но увы, я умею онли треш писать в коментах

0
valeriesq Aellie

на пьяную голову пишутся только искренние вещи, а искренность все любят

0