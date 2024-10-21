Детальные обзоры Dragon Age: The Veilguard появятся 28 октября

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, когда стоит ожидать детальные обзоры Dragon Age: The Veilguard. Западные СМИ планируют опубликовать свои рецензии 28 октября, всего за три дня до выхода игры, который намечен на 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.



Выбор такой даты для публикации вполне традиционен — обычно это происходит незадолго до релиза. Команда BioWare предоставила журналистам время для подготовки обстоятельных рецензий, а также оставила несколько дней для того, чтобы потенциальные покупатели могли оформить предварительный заказ. В последнее время были также объявлены обновлённые системные требования для PC.



Вряд ли в полных обзорах удастся узнать много нового. Ранее журналисты уже озвучили положительные предварительные мнения, а разработчики продемонстрировали геймплейные фрагменты. Однако не все аспекты вызвали одобрение у обычных геймеров, например, редактор персонажей подвергся жёсткой критике.