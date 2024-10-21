Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, когда стоит ожидать детальные обзоры Dragon Age: The Veilguard. Западные СМИ планируют опубликовать свои рецензии 28 октября, всего за три дня до выхода игры, который намечен на 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Выбор такой даты для публикации вполне традиционен — обычно это происходит незадолго до релиза. Команда BioWare предоставила журналистам время для подготовки обстоятельных рецензий, а также оставила несколько дней для того, чтобы потенциальные покупатели могли оформить предварительный заказ. В последнее время были также объявлены обновлённые системные требования для PC.
Вряд ли в полных обзорах удастся узнать много нового. Ранее журналисты уже озвучили положительные предварительные мнения, а разработчики продемонстрировали геймплейные фрагменты. Однако не все аспекты вызвали одобрение у обычных геймеров, например, редактор персонажей подвергся жёсткой критике.
Детальные обзоры Dragon Age: The Veilguard появятся 28 октября
Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, когда стоит ожидать детальные обзоры Dragon Age: The Veilguard. Западные СМИ планируют опубликовать свои рецензии 28 октября, всего за три дня до выхода игры, который намечен на 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Скандалы про эту игру интереснее, чем сама игра
А 01 ноября мы увидим настоящие рецензии от пользователей. Дерьмодемон будет выпущен на волю!
Ох жду выхода игры и бурления говен))
Надеюсь у них будет обсер.
Чё надеяться? Он будет.
Я плачу над кунари... над черными-негро эльфами... азиато-эльфами...
Стоит ли время терять на обзор, лучше самим все глянуть. Опять ж вряд ли в обзоре будут затронут вопросы: модификации, оптимизации, что ещё, как-то, сможет, не дать этой лоханке утонуть.
Все подкуплены будут, только тестирование на своей шкуре
О нет, только не это
Спс даже смотреть обзор не буду уже и так ясно всё.
уже обгадились до релиза)))
Ждём очередного скандала.
Я уже предзаказала репак от Рамзеса, попиваю пивко в ождании.
Вопрос: стоит ли писать девочке, которую не видела 3 года?
Напиши ей что твой дик соскучился
У нее с тех пор появилась "лучшая подруга", которая очень близкая (мой темный соблазн призывает прирезать её). Мне просто хочется быть Сауроном, который подберет нужные слова, чтобы вернуть её. Но увы, я умею онли треш писать в коментах
на пьяную голову пишутся только искренние вещи, а искренность все любят