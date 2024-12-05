Директор Dragon Age: The Veilguard отказалась назвать официальные цифры продаж ролевой игры

С момента выхода Dragon Age: The Veilguard проект окружён спорами и слухами. Ожидалось, что последнее интервью с сотрудниками BioWare прояснит ситуацию, но, похоже, этого не произошло. Студия до сих пор не раскрыла официальные данные о продажах, что подогревает слухи о провале игры.

Коринна Буше, директор проекта, в интервью Eurogamer подтвердила, что BioWare не готова обсуждать цифры. «К сожалению, о продажах мы не можем говорить, но, конечно, как мы знаем по Inquisition, это может быть очень долгий путь для значительных цифр.,» — отметила она.

Креативный директор серии Джон Эплер добавил, что Inquisition остаётся эталоном в памяти игроков, и с ним сложно конкурировать.

По слухам, The Veilguard продалась тиражом около миллиона копий — результат, который не окупил затраты на разработку, длившуюся почти десять лет. Несмотря на эти данные, BioWare пока не подтвердила и не опровергла информацию, что лишь усиливает подозрения поклонников.