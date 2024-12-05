Директор Dragon Age: The Veilguard отказалась назвать официальные цифры продаж ролевой игры

С момента выхода Dragon Age: The Veilguard проект окружён спорами и слухами. Ожидалось, что последнее интервью с сотрудниками BioWare прояснит ситуацию, но, похоже, этого не произошло. Студия до сих пор не раскрыла официальные данные о продажах, что подогревает слухи о провале игры.
Коринна Буше, директор проекта, в интервью Eurogamer подтвердила, что BioWare не готова обсуждать цифры. «К сожалению, о продажах мы не можем говорить, но, конечно, как мы знаем по Inquisition, это может быть очень долгий путь для значительных цифр.,» — отметила она.
Креативный директор серии Джон Эплер добавил, что Inquisition остаётся эталоном в памяти игроков, и с ним сложно конкурировать.
По слухам, The Veilguard продалась тиражом около миллиона копий — результат, который не окупил затраты на разработку, длившуюся почти десять лет. Несмотря на эти данные, BioWare пока не подтвердила и не опровергла информацию, что лишь усиливает подозрения поклонников.
это не слух. это очевидный факт. просто они не хотят его признавать
то есть всякую мелкую статистику они гордо озвучили, но самый важный факт трусливо отказались уточнить?)
Заметь что в процентном соотношении, что позволяет скрыть настоящие числа.
Какое она, если это ОНО? XDDD
И оно обoсралось подчистую XD
что доказывает, у всех есть очко независимо от пола
Забавный факт но даже в самой игре по её собственным извращённым правилам когда говорят про транс Тааш её не правильно называют она в некоторых диалогах хотя должно быть они или как то по другому. На этот факт Angry Джо обратил внимание во время рецензии
Чтг? Инквизиция эталон? Первая часть эталон, остальное второсортный
Сам чуть со стула не упал с этой фразы...
Эталон по продажам скорее всего имелся в виду. Потому как 1 и 2 продавались не слишком хорошо в своё время
Вообще-то 1 часть хорошо продалась.
А что случилось? Весь "профессиональный" журноскам так хвалил этот продукт жизнедеятельности умирающей Биоваре...
По сути, она как раз признается в провале.
Иными словами, сейчас цифры незначительные, что вообще не удивляет.
По слухам, The Veilguard продалась тиражом около миллиона копий
Ой! А что случилось? Почему же игроки не захотели купить такую высоко оцененную критиками игру от именитой студии?
Слова либо сумасшедшего, либо человека который вообще никакого отношения к Dragon Age не имеет. А то что они не говорят об успехе свидетельствует о его провале.
"Директор Dragon Age: The Veilguard отказалась назвать официальные цифры продаж..." - Стыдно?
У этих уже давно ни стыда ни совести нет. Здесь что угодно, но точно не стыд.
Игра с полностью убитым сценарием и омерзительными диалогами.
Ну так продолжайте дальше делать ваше цветное, толератное го*но, его качать нет ни какого желания не то что покупать, меня от первого ролика по игре блевать потянуло и всё сразу стало понятно.
Такие огромные суммы, что оберегают конкурентов от внезапных вспышек зависти. (Сарказм).
Надежды на пипл, который всё схавает, не оправдались.
Агрессивное крикливое дебильное сжвешное дерьмо не раскупила игру ? Да как так то ?
Там называть нечего онлайн упал а 5 раз уже меньше чем у третьего ведьмака 🤣🤣🤣 и это за три недели
Там у полуторагодовалой BG3 в 7 раз больше онлайна в steam
При успехе высоких продаж, всегда хвалятся в первую очередь. Так что это никакие не слухи, что игра - провал и не окупилась. И "долгий путь" не поможет. Максимальная посредственность.
А раньше это был мужик.
Что по поводу продаж DA:I, то у неё персонажи были интереснее. Мир был более реалистичным и фентезийным. А ещё на игру часто давали скидки.
А раньше это был мужик.
Что по поводу продаж DA:I, то у неё персонажи были интереснее. Мир был более реалистичным и фентезийным. А ещё на игру часто давали скидки.
Покажите мне этих поклонников. В лучшем случае они говорят, что инква ну туда сюда, но не шедевр. А не что "этанол" // Александр Ковалёв
Можете. Просто говорить нечего:)
Идти раком жопой вперёд тоже долго приходится, только это не оправдывает тупость такого ходока.
Разоритесь, гады такие! Чтоб вы себе работу в индустрии больше не могли найти. Серия заслуживала лучших людей, чем вы когда либо могли бы стать.
Не могу играть в эту чудо-игру пройдешь пару квестов и хочется спать. Со мной еще такого не было. // Олег Никитин
А что так таинственно?! "Игра" же шедевр!!!))))))) И конкурировать с этим шлаком явно не кому.)))
Есть один "конкурент", правда новый шедевр проигрывает ему в пух и прах, хотя тот 2014 года)
Я вот играю в неё сейчас, до выхода бомбил. Но сейчас реально обычная игрулька не шедевр но и не мусор. Туннельная но сделана добротно в принципе не могу сказать что хлам. Миссию прошёл закрыл и вот так потихоньку да пройду) // Алексей Пустовалов
Ну значить хвастаться им нечем. Продажи ничтожны. Вот и молчат о цифрах. Боятся открыто признать, что лгбтШню народ геймерский не любит. Ведь если признают провал, тогда лгбтШники обидятся. Я счастлив читать новости об очередных провалах радужной продукции. Это просто прекрасно. Чем хуже такие продукты продаются, а лучше чтоб совсем НЕ продавались, тем лучше для человечества. Точка.
В интервью журналист прямо в лоб спрашивает о продажах. В ответ Буше: Во-первых, мы гордимся, что вообще смогли выпустить эту игру. Во-вторых, мы гордимся высокими оценками игровых журналистов. А в-третьих, продажи я вам не скажу, потому что у вас докУментов нету. Но Инквизиция, если что, тоже продавалась не быстро.
Зачем так увиливать? Легко ориентироваться на оценки прессы, особенно если она прикормлена издателями или официально сотрудничает с компанией, как IGN, но очень досадно, что как только речь заходит о реакции самих игроков, разработчики поджимают губы: "Нууу, мы были готовы к неоднозначным оценкам. Игроки за эти 10 лет сами напридумывали себе какие-то сценарии, им не угодить". Но именно игроки, а не какие-то СМИ, буквально платят студии за ее работу. Хотелось бы, чтобы студия в ответ уделяла больше внимания потребностям своей аудитории.
Ну и что игры студии продаются медленно и достигают продаж в 6-12 млн. (по разным сведениям) только спустя 10 лет - это в принципе не то, о чем должен первым делом вспоминать разработчик. Инквизицию сложно назвать эталоном для игроков, не понимаю, с чего Эплер вообще так решил. Тем не менее, она, хоть и была нещадно критикуема, но продалась более чем миллионом копий за первую неделю, о чем тут же радостно написали все СМИ. У The Veilguard таких продаж нет, иначе об этом тоже бы писали. И вообще, интересно было бы сравнить продажи линейки с учетом роста количества геймеров в мире - по статистике, с 2009 года их стало больше чуть ли не в 3 раза, это значит, что и продажи игр должны вырасти соответственно. Но DAO и DA2 еще 15 лет назад продавались примерно по 2 млн. в первый месяц, DAI - около 3 млн., DAV - ? но явно меньше. Если игроков в мире становится больше, а игры якобы становятся лучше, то почему продажи-то не растут? Где-то в другом месте разработчики говорили, что не могут раскрыть продажи, поскольку это прерогатива EA. Но когда EA называли точные цифры своих продаж, затрат и ожиданий? Скорее всего, будут говорить, что продажи соответствуют прогнозам, а об истинном положении дел мы будем узнавать по косвенным приметам вроде переносов сроков разработки и сокращений отделов. Пока что можно заметить, что игра очень быстро получила первые скидки, Steam передала Bioware модерацию обсуждения игры (оправдательные ответы от стима выкладывали забаненные комментаторы), и так хорошо почистили, что куча старых тем исчезла и новые почти перестали появляться, а разработчики сильно активизировались в интернете, часто оправдываются, говорят, как им было сложно и что другие игры тоже принимали не лучше, а на "День Dragon Age" говорили исключительно о The Veilguard и выкатили в качестве заманухи отдельный редактор персонажа - что имело смысл сделать еще до выхода игры. Судя по этим признакам, студия спустя месяц продаж стремится загасить негатив и привлечь дополнительных покупателей - значит, дела идут не очень хорошо.
Это ожидаемо. Линию Тааш вообще не тянет проходить с этими местоимениями. Да и а целом, как герой она отталкивает. игруля то норм получилась. Графика, диалоги. Это прям уровень по сравнению с предыдущими. Боевая система супер (за мага играю), но пошаговую было бы круто лицезреть тоже, точнее тактическую, как в первой.
ес честно, у меня плюсов больше, чем минусов для нее. Имхо
Диалоги? Уровень? По сравнению с предыдущими?
То, как камера движется, ракурс. Сама суть диалогов хрень. Либо хороший, либо не очень хороший