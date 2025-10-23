Диски с Dragon Age: The Veilguard не хотят покупать даже со скидкой в 86%

В сети поделились забавной находкой — диск для PS5 с Dragon Age: The Veilguard продают всего за $10. Это на 86% меньше, чем цена игры на релизе.

Такое падение в стоимости, когда с релиза прошло меньше года — редкость. По крайней мере, если речь идет об играх от крупных студий и издателей. Пользователи сочли скидку ироничной и отметили, что не купили бы игру даже по такой цене.

Фото прилавка с Dragon Age: The Veilguard за 10 долларов. Автор: checkyourstyle

Все еще слишком дорого.

Она была бесплатной пару месяцев назад в PS Plus. Единственная игра, которую я не забрал.

Некоторые даже шутят, что взяли бы Veilguard только в случае, если это им заплатят.

Они должны ПЛАТИТЬ людям, чтобы заставить их играть в эту дрянь.

10 баксов? Если бы они мне заплатили 20, я бы, может, взял.

Стоит отметить, что на цифровых площадках Veilguard продается по ценам, которые были на релизе: $59,99 в Steam, EGS и EA App, $69,99 в магазинах Xbox и PlayStation.

Напомним, Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года. Продажи оказались вдвое ниже ожиданий EA. Вероятно, их до сих пор пытаются наверстать.