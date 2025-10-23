Диски с Dragon Age: The Veilguard не хотят покупать даже со скидкой в 86%

В сети поделились забавной находкой — диск для PS5 с Dragon Age: The Veilguard продают всего за $10. Это на 86% меньше, чем цена игры на релизе.
Такое падение в стоимости, когда с релиза прошло меньше года — редкость. По крайней мере, если речь идет об играх от крупных студий и издателей. Пользователи сочли скидку ироничной и отметили, что не купили бы игру даже по такой цене.
Фото прилавка с Dragon Age: The Veilguard за 10 долларов. Автор: checkyourstyle
Все еще слишком дорого.
Она была бесплатной пару месяцев назад в PS Plus. Единственная игра, которую я не забрал.
Некоторые даже шутят, что взяли бы Veilguard только в случае, если это им заплатят.
Они должны ПЛАТИТЬ людям, чтобы заставить их играть в эту дрянь.
10 баксов? Если бы они мне заплатили 20, я бы, может, взял.
Стоит отметить, что на цифровых площадках Veilguard продается по ценам, которые были на релизе: $59,99 в Steam, EGS и EA App, $69,99 в магазинах Xbox и PlayStation.
Напомним, Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года. Продажи оказались вдвое ниже ожиданий EA. Вероятно, их до сих пор пытаются наверстать.
а как я тогда купил на xbox год назад за 3500 и с кайфом закомплитил? это я ещё по скидке новогодней брал, читайте поменьше чужое мнение и думайте своей головой всегда, пробуйте сами
По-твоему, помои нужно попробовать, а после этого уже решать, что это действительно помои?
Сколько вижу всегда такой пример с помоями, только вот пример совсем не корректный, и игры с помоями не идут ни в какое сравнение. Игры это игры, кому то одно нравится, а кому то другое, и осуждать кого то за чужой вкус это не от большого ума
Сказочный ...🤦🏻♂️
Кто бы мог подумать? Стойте на улице и раздавайте тем "людям", которым она предназначалась
Так те люди не играют в игры, вот ведь нонсенс.
Да нормальная игра, я хз что ее так хейтят. Не шедевр конечно, но играть было интересно, на релизе еще прошел
Нормальная? Серьезно? Сайды писал ИИ (человек так не напишет, ну если только он не УО), крафт выпилили, шмоток почти нет, рпг система бедная, по сравнению с ДАО. При проточке шмотка не меняет свой вид. Полная халтура.
А, ну да. Еще повестка... С этими... тьфу... трансформерами.
Ну вот, собственно, и пришли к этому моменту. Как же так вышло, что Bioware, когда-то короли RPG, что-то явно потеряли? Кажется, теперь это лишь тень самой себя, лишь призрак былых свершений, который пытается продать остатки своей славы, как на распродаже в магазине Б/У.
Любая компания угасает. Обесиан разве нет? После великого Нью Вегаса не одного хита а последняя их игра не далека ушла от этой. Беседка с космосом обделалась.
Я бы в стиме купила по такой скидке и ради такой игры собрались бы кампанией ее проходить, чтоб был увлекательный опыт хотя бы в таком формате
Я бы в Стиме рублей за 500 взяла... Но раз у нас не продают - в зелёном магазине бесплатно 🏴☠️
Не стоит платить за этот кал.
Плохой игре - хорошая скидка.
Плохой игре - жаркая печка! Особенно поделкам от EA и Ubisoft
Я бы под пытками в это не стал бы играть ))
Эту хрень по плюсу раздаввли. Кто успел тот взял.
хотел поиграть в октябре....................... скачал запустил увидел на высокин на 4070 ти 30 фпс - вкл длсс 45 фпс - 2 дня думал и удалил