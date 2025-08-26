Dragon Age 4, которая могла быть: продюсер уверен, что первая версия игры превзошла бы The Veilguard

Серия Dragon Age могла пойти совсем другим путём. Ещё до появления The Veilguard студия BioWare работала над другой версией «Dragon Age 4», известной под кодовым названием Joplin. И по словам бывшего продюсера серии Марка Дарры, именно эта версия оказалась бы более удачной.

Дарра поделился мыслями во время сессии «вопрос-ответ» на своём YouTube-канале. Он признал, что Joplin получилась бы «игрой с компромиссами», но при этом более цельной и запоминающейся. По его словам, эта отменённая версия будет жить в памяти фанатов как «мифическая потерянная игра».

Проект задумывался как камерное, но насыщенное RPG, где действие разворачивалось в Империи Тевинтер. Согласно материалам Джейсона Шрейера для Kotaku, в игре планировались механики шпионской деятельности и ограблений, что стало бы свежим поворотом для серии. Разработка могла занять всего 4–5 лет после выхода Inquisition, и релиз пришёлся бы на период вместо проблемного Anthem.

Однако судьба Joplin оказалась печальной. В 2016 году разработку приостановили, чтобы помочь довести до релиза Mass Effect: Andromeda, а в 2017 году проект и вовсе отменили ради поддержки Anthem. На смену пришёл новый вариант — Morrison, ориентированный на игры-сервисы. И только позже он был трансформирован в одиночное приключение The Veilguard, которое, по слухам, неоднократно переписывалось.

Вопрос остаётся открытым: могла ли Dragon Age в формате Joplin стать настоящим прорывом для BioWare? Фанаты, судя по ностальгии Дарры, будут задаваться этим вопросом ещё долго.