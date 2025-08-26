ЧАТ ИГРЫ
Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 901 оценка

Dragon Age 4, которая могла быть: продюсер уверен, что первая версия игры превзошла бы The Veilguard

butcher69 butcher69

Серия Dragon Age могла пойти совсем другим путём. Ещё до появления The Veilguard студия BioWare работала над другой версией «Dragon Age 4», известной под кодовым названием Joplin. И по словам бывшего продюсера серии Марка Дарры, именно эта версия оказалась бы более удачной.

Дарра поделился мыслями во время сессии «вопрос-ответ» на своём YouTube-канале. Он признал, что Joplin получилась бы «игрой с компромиссами», но при этом более цельной и запоминающейся. По его словам, эта отменённая версия будет жить в памяти фанатов как «мифическая потерянная игра».

Проект задумывался как камерное, но насыщенное RPG, где действие разворачивалось в Империи Тевинтер. Согласно материалам Джейсона Шрейера для Kotaku, в игре планировались механики шпионской деятельности и ограблений, что стало бы свежим поворотом для серии. Разработка могла занять всего 4–5 лет после выхода Inquisition, и релиз пришёлся бы на период вместо проблемного Anthem.

Однако судьба Joplin оказалась печальной. В 2016 году разработку приостановили, чтобы помочь довести до релиза Mass Effect: Andromeda, а в 2017 году проект и вовсе отменили ради поддержки Anthem. На смену пришёл новый вариант — Morrison, ориентированный на игры-сервисы. И только позже он был трансформирован в одиночное приключение The Veilguard, которое, по слухам, неоднократно переписывалось.

Вопрос остаётся открытым: могла ли Dragon Age в формате Joplin стать настоящим прорывом для BioWare? Фанаты, судя по ностальгии Дарры, будут задаваться этим вопросом ещё долго.

Комментарии: 11
Ser Dema

20 июня 2024, до релиза 6 месяцев

Ветеран Bioware Марк Дарра не сомневается, что Dragon Age: The Veilguard станет лучшей игрой в серии: «Это действительно лучшая Dragon Age, в которую я играл. В ней мы возвращаемся к нашим корням в виде повествования, основанного на персонажах, мы создали действительно приятную боевую систему и не идём на компромиссы».

Шрайер, Дарра и остальные тупо в воздухе переобуваются

14
нитгитлистер

не так. сначала они говорят то, что хотят услышать игроки и инвесторы. а потом говорят то... что хотя услышать игроки и инвесторы)) а вот когда становятся бывшыми тогда начинают говорить то... что рекомендуют их менеджеры и хотят услышать потенциальные работодатели/инвесторы))

2
Ahnx
могла ли

Не могла.

6
-zotik-
4
Константин335

Не факт еще что лучше была бы, хотя и Veilguard вышел неплохим

1
Bargainer
Надо следующую часть начинать делать. Чтоб вышла ещё хуже нынешней.
1
lucsses
первая версия игры превзошла бы The Veilguard

Ну когда то они то же самое о самой The Veilguard говорили.

1
0ncnjqybr
известной под кодовым названием Joplin

С таким названием только гей порно выпускать.

Впрочем, уверен, оно там и так было.

1
Dark1994

Жоплин, кек

1
MNM 777
ruslan_dzusev

ну что ж, помянем серию игр(горящая свеча)...начало было хорошим и многообещающим, но конец получился не очень...