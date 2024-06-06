Dragon Age получила новый подзаголовок - The Veilguard. На следующей неделе покажут 15 минут геймплея

Лето уже наступило, и BioWare объявила о долгожданном анонсе — дате презентации геймплея следующей игры Dragon Age, которая получила новый подзаголовок The Veilguard! Стоит отметить, что разработчики даже перевели его на русский язык как "Dragon Age: На страже Завесы". Вполне вероятно, что игра всё-таки получит перевод на русский язык.
11 июня, во вторник, в 18:00 по МСК состоится трансляция во время которой покажут более 15 минут игрового процесса. Вас ждет возвращение в Тедас, новые приключения и встреча с разнообразными противниками.
Из анонса стало известно, что в игре будет семь уникальных персонажей, составляющих ваших компаньонов, и у каждого из них будут глубокие и захватывающие сюжетные линии, где решения, которые вы принимаете, повлияют на ваши отношения с ними, а также на их жизнь. Вам предстоит объединить команду незабываемых героев, чтобы противостоять новой ужасающей угрозе, развязавшей мир. Разумеется, "Ужасный Волк" по-прежнему играет важную роль в этой истории, но вы и ваши спутники, а не враги, являетесь сердцем этого нового опыта.
После выхода Dragon Age: Inquisition у студии появилась невероятная возможность исследовать, тестировать и проверять различные концепции геймплея, чтобы определить, как может выглядеть следующая Dragon Age. Мы предложили на рассмотрение все, что только можно, и даже концепцию мультиплеера. Время, проведенное за экспериментами и итерациями, постепенно научило нас многому. Эта работа и потрясающая поддержка со стороны EA помогли нам сконцентрироваться на создании невероятной однопользовательской игры, со всеми возможностями выбора, персонажами и проработкой мира, которые вы от нас ожидаете.
Странное решение, конечно. Dreadwolf звучало вполне неплохо и уже достаточно долго использовалось.
А насчёт локализации названия, русский перевод тоже появился в списке. Пруф:
Надеемся, не удалят до Релиза. Неужели взялись за ум?
Не за ум они взялись, а за СНГ. Проще сделать один русик, чем казахский перевод, узбекский и др.
Ну хоть "Dragon Age" присутствует.
Так без громкого имени – она будет никому не нужна. Вот только сколько там от «Dragon Age» -- большой вопрос.
Меня хлебом не корми, дай РПГ новую)
Во всех частях было по 9, а тут вдруг 7. Надеюсь урезали хотя бы в угоду качеству
Натуралов вырезали прост
Им не впервой спутников вырезать и в виде DLC добавлять) Явик из МЕ3 не даст соврать)
Драконий век: Страж занавески
Прошлое название мне больше нравилось, отсылалось к волкам из мема
Делаем ставки сколько из этих 7 спутников будут заднеприводными.
это уже прошлый век - щас надо делать ставки на то, сколько из них будут трансгендерами)))
Все они...
Меньше, чем в халтурке bg3. Там все гомосеки.
Всем бы такую халтурку на 150+ часов
или никого
Прости, Фен Харел, мы все профейлгардили
На словах как всегда всё хорошо. Чувствуется в этом всём какое-то влияние BG3. Упор на компаньонов (хотя он по умолчанию должен быть в любой DA, но он сам сделал на этом акцент), колесо способностей и тактических действий. Интересно будет глянуть 11 числа
Есть мнение, что если бы BG3 разрабатывали разрабы, трудившиеся над DA1, то BG3 был бы лучше.
Вполне возможно) Только вот куда они делись после DAO?
это вопрос...
Ждём.
Пока лучше ожидания не завышать, игру делают уже так много лет и за этот период её несколько раз переделывали, у EA были планы сделать игру сервис но после Anthem обосрались и планы поменялись, страшно даже представить что там у них выйдет.
"потрясающая поддержка со стороны EA" мгага
Справедливости ради, EA реально дали доп. время на разработку (причем очень много времени), хотя могли спокойно задедлайнить как раньше, ну и отказались от онлайн-гoвна в пользу сингла
Только бы в 2024 году. В 25 у них нет шансов против GTA 6. Имел ввиду 6 конечно же....
Если бы все были такие как я, GTA б провалилась...