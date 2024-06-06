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Dragon Age: The Veilguard 2024 г.
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.5 358 оценок

Dragon Age получила новый подзаголовок - The Veilguard. На следующей неделе покажут 15 минут геймплея

butcher69
Новости

Лето уже наступило, и BioWare объявила о долгожданном анонсе — дате презентации геймплея следующей игры Dragon Age, которая получила новый подзаголовок The Veilguard! Стоит отметить, что разработчики даже перевели его на русский язык как "Dragon Age: На страже Завесы". Вполне вероятно, что игра всё-таки получит перевод на русский язык.

11 июня, во вторник, в 18:00 по МСК состоится трансляция во время которой покажут более 15 минут игрового процесса. Вас ждет возвращение в Тедас, новые приключения и встреча с разнообразными противниками.

Из анонса стало известно, что в игре будет семь уникальных персонажей, составляющих ваших компаньонов, и у каждого из них будут глубокие и захватывающие сюжетные линии, где решения, которые вы принимаете, повлияют на ваши отношения с ними, а также на их жизнь. Вам предстоит объединить команду незабываемых героев, чтобы противостоять новой ужасающей угрозе, развязавшей мир. Разумеется, "Ужасный Волк" по-прежнему играет важную роль в этой истории, но вы и ваши спутники, а не враги, являетесь сердцем этого нового опыта.

После выхода Dragon Age: Inquisition у студии появилась невероятная возможность исследовать, тестировать и проверять различные концепции геймплея, чтобы определить, как может выглядеть следующая Dragon Age. Мы предложили на рассмотрение все, что только можно, и даже концепцию мультиплеера. Время, проведенное за экспериментами и итерациями, постепенно научило нас многому. Эта работа и потрясающая поддержка со стороны EA помогли нам сконцентрироваться на создании невероятной однопользовательской игры, со всеми возможностями выбора, персонажами и проработкой мира, которые вы от нас ожидаете.
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27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Странное решение, конечно. Dreadwolf звучало вполне неплохо и уже достаточно долго использовалось.
А насчёт локализации названия, русский перевод тоже появился в списке. Пруф:

Надеемся, не удалят до Релиза. Неужели взялись за ум?

12
Ивасик

Не за ум они взялись, а за СНГ. Проще сделать один русик, чем казахский перевод, узбекский и др.

0
Vurdalak

Ну хоть "Dragon Age" присутствует.

4
RavinSakara

Так без громкого имени – она будет никому не нужна. Вот только сколько там от «Dragon Age» -- большой вопрос.

-2
mambro RavinSakara

Меня хлебом не корми, дай РПГ новую)

9
Talendor3
в игре будет семь уникальных персонажей, составляющих ваших компаньонов

Во всех частях было по 9, а тут вдруг 7. Надеюсь урезали хотя бы в угоду качеству

3
Сотонеющий tichka

Натуралов вырезали прост

4
Mystic_Fox

Им не впервой спутников вырезать и в виде DLC добавлять) Явик из МЕ3 не даст соврать)

1
Gelyr

Драконий век: Страж занавески

Прошлое название мне больше нравилось, отсылалось к волкам из мема

2
Dark1994

Делаем ставки сколько из этих 7 спутников будут заднеприводными.

2
Talendor3

это уже прошлый век - щас надо делать ставки на то, сколько из них будут трансгендерами)))

3
ka27

Все они...

5
Dimkinpark

Меньше, чем в халтурке bg3. Там все гомосеки.

-11
Kesti Dimkinpark

Всем бы такую халтурку на 150+ часов

7
-zotik- Dimkinpark

или никого

1
Aellie

Прости, Фен Харел, мы все профейлгардили

2
mambro

На словах как всегда всё хорошо. Чувствуется в этом всём какое-то влияние BG3. Упор на компаньонов (хотя он по умолчанию должен быть в любой DA, но он сам сделал на этом акцент), колесо способностей и тактических действий. Интересно будет глянуть 11 числа

1
Vurdalak

Есть мнение, что если бы BG3 разрабатывали разрабы, трудившиеся над DA1, то BG3 был бы лучше.

0
mambro Vurdalak

Вполне возможно) Только вот куда они делись после DAO?

0
Vurdalak mambro

это вопрос...

0
RPG fan of games

Ждём.

0
Revan Reborn

Пока лучше ожидания не завышать, игру делают уже так много лет и за этот период её несколько раз переделывали, у EA были планы сделать игру сервис но после Anthem обосрались и планы поменялись, страшно даже представить что там у них выйдет.

0
Despair0

"потрясающая поддержка со стороны EA" мгага

0
Flimpten

Справедливости ради, EA реально дали доп. время на разработку (причем очень много времени), хотя могли спокойно задедлайнить как раньше, ну и отказались от онлайн-гoвна в пользу сингла

1
Dimkinpark

Только бы в 2024 году. В 25 у них нет шансов против GTA 6. Имел ввиду 6 конечно же....

-5
Vurdalak

Если бы все были такие как я, GTA б провалилась...

2