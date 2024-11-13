Dragon Age: The Veilguard был задуман арт-директором BioWare еще до Inquisition. Это могла бы быть совсем другая RPG

Хотя между Dragon Age: The Veilguard и Inquisition прошло почти 10 лет, концепты прорабатывались задолго до первого анонса Dreadwolf в 2018 году. Это подтверждают старые концепт-арты от арт-директора BioWare Мэтта Роудса.

Роудс поделился семью рисунками концепт-артов, которые были созданы еще до выхода Dragon Age: Inquisition. "Еще в 2014 году, до того как Dragon Age: Inquisition поступила в продажу, я начал делать эскизы того, что могло произойти дальше. У нас было сильное вдохновение. Показанные наброски нащупывали продолжение незавершенным сюжетным линиям", — говорит Роудс.

Роудс подписал каждый рисунок, чтобы мы точно знали, что на них изображено. "Мир рушится, и Великая Святая отправляет несколько элитных групп на поиски ответов", — пишет он о драматичном рисунке, на котором изображена Великая Святая, смотрящая на горящий ландшафт, с лодками, виднеющимися вдали. "Команда художников полюбила идею наличия хотя бы одной 'параллельной группы', другой команды крутых персонажей, с которой можно пересечься, чтобы создать впечатление большего мира." (Привет, Pathfinder?)