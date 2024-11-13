Dragon Age: The Veilguard был задуман арт-директором BioWare еще до Inquisition. Это могла бы быть совсем другая RPG

Хотя между Dragon Age: The Veilguard и Inquisition прошло почти 10 лет, концепты прорабатывались задолго до первого анонса Dreadwolf в 2018 году. Это подтверждают старые концепт-арты от арт-директора BioWare Мэтта Роудса.
Роудс поделился семью рисунками концепт-артов, которые были созданы еще до выхода Dragon Age: Inquisition. "Еще в 2014 году, до того как Dragon Age: Inquisition поступила в продажу, я начал делать эскизы того, что могло произойти дальше. У нас было сильное вдохновение. Показанные наброски нащупывали продолжение незавершенным сюжетным линиям", — говорит Роудс.
Роудс подписал каждый рисунок, чтобы мы точно знали, что на них изображено. "Мир рушится, и Великая Святая отправляет несколько элитных групп на поиски ответов", — пишет он о драматичном рисунке, на котором изображена Великая Святая, смотрящая на горящий ландшафт, с лодками, виднеющимися вдали. "Команда художников полюбила идею наличия хотя бы одной 'параллельной группы', другой команды крутых персонажей, с которой можно пересечься, чтобы создать впечатление большего мира." (Привет, Pathfinder?)
Вот нечто подобное я и ожидала в игре. Исчезновение эльфов, армия собранная Солосом. Мрак, кровь, магия крови, рабы и т.д. Эх.
Соглашусь, было бы захватывающее приключение
Вы пробовали Вейлгард, Ceiv?
Начала проходить, через час по чайной ложке продвигалась. И после спасения ворона, пока бросила. Скучно, неинтересно, диалоги тоску нагоняют и все такое мимишное. И если другие игры тянуло играть, то эту жуть не тянет.
Думаю, попробую посмотреть на эту часть непредвзято
Спасибо за отзыв
EA всё в мусор превращает даже BioWare
Да, у этой компании уникальный талант - она превращает всё в дерьмо.
Ключевое слова могла быть но не стала, боевые вертолёты по максиму игру загадили что даже к ней нет никого желания прикасаться даже бесплатно.
Да какая разница, что он там назадумывал? В итоге получили то, что получили.
На артах всё всегда выглядит лучше чем в реальности, так было с Андромедой так и здесь.
сталкер 2 надо ждать. а в эту играю несколько дней, думаю дропнуть уже, отдает слишком душком юбисофта, то есть красиво вроде бы, но как-то ноль по эмоциям и нет какой-то глубины, очень поверхностно, зачистка прямой кишки с тупыми мобами и сундучками
---Dragon Age: The Veilguard был задуман арт-директором BioWare еще до Inquisition.---
Видимо Арт директор у них там - Дырявый , при чём наглухо ...
Ага, а доллар мог бы быть не по 95
Даже на День N7 ничего не показали, теперь я так понимаю ME5 под вопросом.
Нет, просто всё приумножат, что было Dragon Age: The Veilguard и на этом всё
Они заранее написали, чтобы на День N7 ничего не ждали, потому что сейчас вся маркетинговая команда занимается продвижением Veilguard, и они не хотят рассеивать внимание.
Могла бы, но стала тем чем стала, овном.
Если бы ЕА не скупила бы в свое время Биоварей и там бы остался прежний коллектив, то и МЕ 3, и новая часть ДЭ были бы такими же классными, как и предыдущие части.
игор не было бы. они бы где то вместе с обсидианом сидели и делали какие то игры по лицензии вероятно
И чем это плохо? Получили бы что-то уровня вегаса, сауз парка, балдурс гейта
Не понял. А где фиолетовый?