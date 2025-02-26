Dragon Age: The Veilguard и Sonic Colors: Ultimate появятся в PS Plus 4 марта

Компания Sony анонсировала новые игры, которые будут доступны в PlayStation Plus Essential в марте.
Одним из главных сюрпризов станет игра Dragon Age: The Veilguard от BioWare, вышедшая на PS5 в октябре прошлого года. Игра получила хорошие отзывы, но не оправдала ожиданий EA.
Также в списке есть Sonic Colors: Ultimate — ремастер классического платформера 2010 года с улучшенной графикой, новым игровым режимом и другими улучшениями. Однако некоторые изменения, например, в саундтреке, не впечатляют.
Коллекция Cowabunga — это сборник из 13 классических игр франшизы, разработанных Konami на протяжении многих лет, включая Turtles in Time для аркадных автоматов и SNES. В некоторых играх можно играть с другом по локальной сети или онлайн, а также переназначать кнопки, сохранять игру в любое время и многое другое.
Эти игры будут доступны с 4 марта, заменив Payday 3, High on Life и Pac-Man World Re-Pac.
Ну как, Veilguard окупилась?
Последняя попытка ЕА
На лопате как Сони любит делать,держат марку)
Как хорошо, что я больше не играю на ps5
Failguard 😂
ну спасибо, хоть так этот мусор погоняю.
Лучше кавабангу поиграю чем в петушатину эту.
если я куплю 5 плойку, я смогу подключить её к монитору и играть на клаво мыши?
и допустим какая нибудь гта 6 когда выйдет, куплю её и буду играть так
или это невозможно?
погуглил, но внятного ответа не нашел
Зависит от конкретной игры
не у всех есть поддержка клаво мыши? или в чем еще загзводка?
Да, далеко не у всех. Игры с их поддержкой это скорее исключение
а если геймпад + монитор + плойка?
Что ты несёшь Х_х