Dragon Age: The Veilguard и Sonic Colors: Ultimate появятся в PS Plus 4 марта

Компания Sony анонсировала новые игры, которые будут доступны в PlayStation Plus Essential в марте.

Одним из главных сюрпризов станет игра Dragon Age: The Veilguard от BioWare, вышедшая на PS5 в октябре прошлого года. Игра получила хорошие отзывы, но не оправдала ожиданий EA.

Также в списке есть Sonic Colors: Ultimate — ремастер классического платформера 2010 года с улучшенной графикой, новым игровым режимом и другими улучшениями. Однако некоторые изменения, например, в саундтреке, не впечатляют.

Коллекция Cowabunga — это сборник из 13 классических игр франшизы, разработанных Konami на протяжении многих лет, включая Turtles in Time для аркадных автоматов и SNES. В некоторых играх можно играть с другом по локальной сети или онлайн, а также переназначать кнопки, сохранять игру в любое время и многое другое.

Эти игры будут доступны с 4 марта, заменив Payday 3, High on Life и Pac-Man World Re-Pac.