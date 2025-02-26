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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 2 643 оценки

Dragon Age: The Veilguard и Sonic Colors: Ultimate появятся в PS Plus 4 марта

Simple Jack
Новости

Компания Sony анонсировала новые игры, которые будут доступны в PlayStation Plus Essential в марте.

Одним из главных сюрпризов станет игра Dragon Age: The Veilguard от BioWare, вышедшая на PS5 в октябре прошлого года. Игра получила хорошие отзывы, но не оправдала ожиданий EA.

Также в списке есть Sonic Colors: Ultimate — ремастер классического платформера 2010 года с улучшенной графикой, новым игровым режимом и другими улучшениями. Однако некоторые изменения, например, в саундтреке, не впечатляют.

Коллекция Cowabunga — это сборник из 13 классических игр франшизы, разработанных Konami на протяжении многих лет, включая Turtles in Time для аркадных автоматов и SNES. В некоторых играх можно играть с другом по локальной сети или онлайн, а также переназначать кнопки, сохранять игру в любое время и многое другое.

Эти игры будут доступны с 4 марта, заменив Payday 3, High on Life и Pac-Man World Re-Pac.

-4
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
mrdratik

Ну как, Veilguard окупилась?

7
spaMER_ID

Последняя попытка ЕА

2
SOLUS5678
Одним из главных сюрпризов станет игра Dragon Age: The Veilguard от BioWare - Сюрприз так сюрприз.))))))
2
Azimut zvuk

На лопате как Сони любит делать,держат марку)

0
Max Rolens

Как хорошо, что я больше не играю на ps5

1
Den1sDzen

Failguard 😂

0
ZackSnyder

ну спасибо, хоть так этот мусор погоняю.

0
Azimut zvuk

Лучше кавабангу поиграю чем в петушатину эту.

0
My life is a game

если я куплю 5 плойку, я смогу подключить её к монитору и играть на клаво мыши?
и допустим какая нибудь гта 6 когда выйдет, куплю её и буду играть так
или это невозможно?
погуглил, но внятного ответа не нашел

-4
mrdratik

Зависит от конкретной игры

-1
My life is a game mrdratik

не у всех есть поддержка клаво мыши? или в чем еще загзводка?

0
mrdratik My life is a game

Да, далеко не у всех. Игры с их поддержкой это скорее исключение

0
My life is a game mrdratik

а если геймпад + монитор + плойка?

0
Unicorling

Что ты несёшь Х_х

0