Dragon Age: The Veilguard менее чем через 2 недели после релиза обесценилась на вторичном рынке уже на 69%

Как стало известно, Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare сильно обесценилась в цене на вторичном рынке.

С момента релиза игры прошло меньше 2 недель, однако магазин GameStop готов выкупить её у пользователей уже не более чем за $22, при условии того, что копия будет в идеальном состоянии. Таким образом, относительно первоначальной цены, которая составляет $69, игра обесценилась уже на 69%. В свою оценку GameStop закладывает различные факторы - в том числе быструю потерю интереса игроков к проекту.

К примеру The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла в мае прошлого года, однако GameStop готов выкупить её за ту же сумму, что и Dragon Age: The Veilguard.

Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.