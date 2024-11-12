Dragon Age: The Veilguard менее чем через 2 недели после релиза обесценилась на вторичном рынке уже на 69%

Как стало известно, Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare сильно обесценилась в цене на вторичном рынке.
С момента релиза игры прошло меньше 2 недель, однако магазин GameStop готов выкупить её у пользователей уже не более чем за $22, при условии того, что копия будет в идеальном состоянии. Таким образом, относительно первоначальной цены, которая составляет $69, игра обесценилась уже на 69%. В свою оценку GameStop закладывает различные факторы - в том числе быструю потерю интереса игроков к проекту.
К примеру The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла в мае прошлого года, однако GameStop готов выкупить её за ту же сумму, что и Dragon Age: The Veilguard.
Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Сейчас набегут защитники LGHDTV+ и пояснят за успешный успех.
Без вариантов.. вторая неделя и онлайн пошел вниз да еще и слухи по заоблачным рефандам.
Так ее наверное уже прошли все кому надо.
Да он особо высоким и не был.
Чемоданы денег и толпы ботов с "4 часами игры" не помогли, рыночек все порешал.
Прежде всего, от биоваров ждали РПГ-игру в дарк-фентези-сеттинге, а не социальный проект.
В ДА4 нет рпг, нет нормального сюжета, диалогов, геймплея, хоть какого-то вменяемого следования лору и, конечно же, нет дарк-фентези. Поэтому провал этого убожества вполне закономерный, и последний гвоздь в крышку гроба этого "поделия" вбило как раз то самое повесточное дерьмо, которое спешно наляпали сверху.
Про жизненные "достижения" этого транса на фотках нормальным людям читать неинтересно, дрочите на своего кумира где-нибудь еще.
Две недели и не разу игра не получила скачек с пика в 90к. Как по мне это аут... да, на фоне фан базы и кучки дег*** которые отстаивали подобный мусор ( так как по их словам там "хороший гемплей и сюжет через 4 часа повесточки" ) она получила свой мнимый успех, но для издателя успех это продажи и выгода, что само собой эта игра не принесет.
Если ты "маму автора" будешь продавать в Стим, то её также никто не купит. Права у неё останутся, но просто нафиг никому не надо. И о господи.. кто-то может написать что она страшная, потому что так и есть. Невероятно, правда?
А причём тут то за сколько у вас готов выкупить отдельную игру этот сайт, если потом он продаст эту игру за 60 баксов? Ломбарды у вас тоже ничего по рыночной стоимости не купят.
GTA 5 они вообще за 3 доллара у вас купить хотят, а Uncharted 4 за 33 цента.
Если продаст.
Если готов купить, значит продаёт.
Не нагружайте крошечный мозг хомячков, у них может случиться взрыв жопы.
Уже можно добавить к Concord, Outlaws и пачке всяких Flintlock/Unknown. Несите следующего, будем топить пока не дойдет.
Да подтянется какой-нибудь новый КончАртед. С ПСН и прочими "прелестями жизни".
А, Сралкер 2. Точно ж.
Ну Avowed не за горами.. с похожей гаммой кста)
Как обычно: новость высосанная из пальца, чтобы порадовать бешенных хомячков 🤣
22$ - это вполне нормальная скупочная цена для данного магазина, но купить ее там же можно уже за 59.99$ 😎
Failguard оправдывает себя)
Ну так им и надо
Помянем.
Какое же дебильное вранье))
Указана цена по которой этот игровой секонд хенд не продает, а выкупает б/у диски у игроков. Чтобы потом впарить их кому то другому за фулпрайс, и наварить 200%.
Ну какими дебилами нужно быть чтобы такое хавать?
Посмотрите на разницу по которой покупается и продается в таких магазинах золото, и бегите визжать про то что золото опустилось по цене ниже металлолома.
Да пофиг на новость) Все зашли обсудить как очередная попытка втюхать повесточку и трансов под видом игры вылетела в трубу.