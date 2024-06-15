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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.8 446 оценок

Dragon Age: The Veilguard можно играть полностью офлайн, и в ней не будет микротранзакций

monk70
Новости

Предстоящая игра Dragon Age: The Veilguard от BioWare не потребует интернет-соединения для игры, и в ней не будет никаких микротранзакций. Предыдущая игра Dragon Age, Inquisition, использовала веб-сайт под названием Dragon Age Keep, чтобы игроки могли настроить желаемое состояние мира — по сути, это был способ перенести решения, принятые в предыдущих играх Dragon Age (и их последствия), не загружая старые сохранения. В недавнем интервью IGN директор игры Корин Буше сказала, что The Veilguard не будет использовать Dragon Age Keep, но вместо этого будет иметь встроенную систему, которая освежит в памяти все, что произошло до сих пор, и позволит игрокам принимать (или переделывать) все свои изменяющие мир решения прошлых игр из редактора персонажей Veilguard.

Частично это сделано по практическим причинам — в конце концов, прошло 10 лет — но в сегодняшней сессии вопросов и ответов на сервере BioWare Discord Буше сказала, что это также означает, что игра может избежать зависимости от внешнего соединения.

«Для нас очень важно, чтобы система была встроена в клиент», — сказала Буше. «Вы можете играть в эту игру полностью офлайн. Никакого соединения, вам не нужно привязываться к своим учетным записям EA. Об этом действительно много просили».

Буше вернулась к этому моменту позже в интервью, сказав, что BioWare «на 100% сосредоточена на том, чтобы сделать эту игру максимально полной».

«Я просто хочу это подчеркнуть. Не будет никаких микротранзакций, не будет никаких боевых пропусков. Вам не нужно подключаться к сети. Мы сосредоточены на том, чтобы сделать эту игру максимально полной для одного игрока».

Реакция на то, что мы увидели в Dragon Age: The Veilguard, была определенно неоднозначной, но это неявное признание того, что не все должно быть бесконечной феерией онлайн-сервисов, обнадеживает.

4
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Caskett

А можно и не играть вовсе :)

8
Madiark

Единственный плюс в этой воук трэшне

2
WerGC

так и есть

0
Bob Mlka

который не то,чтобы и плюс

1
Макс20944

Это радует. Я инквизицию со своими решениями из прошлых частей играл с помощью мод программы. Хорошо что в новой части будет встроеный редактор решений по прошлыи играм. Вопросом в том насколько оно будет детальным. Таким же как Dragon Age Keep?

1
Bob Mlka

что тут радует,не ясно)

0
Bob Mlka

хорошо,что ты мудак

-1
ViscousNetharion Bob Mlka

Еб..ть же ты тупое животное. Я думал только мне нахамило в треде, ан нет. Жаль, что приходится с такими жить на одной планете

Я бы ещё понял, если бы причина была, так нет же. Хули ты вообще лезешь к людям общаться, если твой дом - это зоопарк, куда тебе неплохо бы вернуться?

0
Bob Mlka

лучше бы были,может биовары окончательно распустили бы уже наконец.нормальных разрабов мы увольняем,а вот биоваров,которые продажи не показывают,мы оставляем.

1
ViscousNetharion
Dragon Age: The Veilguard можно играть полностью офлайн, и в ней не будет микротранзакций

А можно сделать, чтобы и Фортнайта в ней не было?

0
Exies27

И на этом спасибо.

0
Bob Mlka

хорошо,что ты тварина

0