Dragon Age: The Veilguard можно играть полностью офлайн, и в ней не будет микротранзакций

Предстоящая игра Dragon Age: The Veilguard от BioWare не потребует интернет-соединения для игры, и в ней не будет никаких микротранзакций. Предыдущая игра Dragon Age, Inquisition, использовала веб-сайт под названием Dragon Age Keep, чтобы игроки могли настроить желаемое состояние мира — по сути, это был способ перенести решения, принятые в предыдущих играх Dragon Age (и их последствия), не загружая старые сохранения. В недавнем интервью IGN директор игры Корин Буше сказала, что The Veilguard не будет использовать Dragon Age Keep, но вместо этого будет иметь встроенную систему, которая освежит в памяти все, что произошло до сих пор, и позволит игрокам принимать (или переделывать) все свои изменяющие мир решения прошлых игр из редактора персонажей Veilguard.

Частично это сделано по практическим причинам — в конце концов, прошло 10 лет — но в сегодняшней сессии вопросов и ответов на сервере BioWare Discord Буше сказала, что это также означает, что игра может избежать зависимости от внешнего соединения.

«Для нас очень важно, чтобы система была встроена в клиент», — сказала Буше. «Вы можете играть в эту игру полностью офлайн. Никакого соединения, вам не нужно привязываться к своим учетным записям EA. Об этом действительно много просили».

Буше вернулась к этому моменту позже в интервью, сказав, что BioWare «на 100% сосредоточена на том, чтобы сделать эту игру максимально полной».

«Я просто хочу это подчеркнуть. Не будет никаких микротранзакций, не будет никаких боевых пропусков. Вам не нужно подключаться к сети. Мы сосредоточены на том, чтобы сделать эту игру максимально полной для одного игрока».

Реакция на то, что мы увидели в Dragon Age: The Veilguard, была определенно неоднозначной, но это неявное признание того, что не все должно быть бесконечной феерией онлайн-сервисов, обнадеживает.