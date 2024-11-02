Dragon Age: The Veilguard не получит DLC, все внимание разработчики переведут на следующую Mass Effect

Не было ни одной игры Dragon Age, которая не была бы поддержана контентом после запуска, но, похоже, BioWare нарушает традицию в том, как она справляется с недавно выпущенной четвертой частью серии.

В разговоре с Rolling Stone креативный директор Dragon Age: The Veilguard Джон Эплер сообщил, что BioWare не планирует выпускать DLC после запуска для фэнтезийной экшен-RPG, и что теперь все внимание студии переключится на следующую Mass Effect, которая в настоящее время находится на стадии подготовки к производству, в качестве своего следующего основного проекта. Подробности о ней, однако, в настоящее время скудны.

Хотя BioWare, по-видимому, выпустит все необходимые патчи или исправления для игры по мере необходимости в ближайшие недели и месяцы, похоже, что никаких крупных новых дополнений к контенту или функциям не предвидится.

Veilguard, безусловно, начала хорошо – экшен-RPG получила положительные отзывы, а также возглавила чарты продаж в Steam и стала самой большой однопользовательской игрой EA в Steam.

Что касается Mass Effect, то еще в 2020 году было подтверждено, что следующая игра в научно-фантастической ролевой франшизе находится в разработке, хотя с тех пор BioWare мало что говорила о ней, кроме демонстрации тизера и некоторых концепт-артов. В июне прошлого года студия подтвердила, что проект все еще находится на стадии подготовки к производству.

Как сообщается, следующая Mass Effect выйдет не раньше 2028 или 2029 года, так что поклонникам франшизы, похоже, еще долго придется ждать, даже если это следующий основной проект BioWare.