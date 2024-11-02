Dragon Age: The Veilguard не получит DLC, все внимание разработчики переведут на следующую Mass Effect

Не было ни одной игры Dragon Age, которая не была бы поддержана контентом после запуска, но, похоже, BioWare нарушает традицию в том, как она справляется с недавно выпущенной четвертой частью серии.
В разговоре с Rolling Stone креативный директор Dragon Age: The Veilguard Джон Эплер сообщил, что BioWare не планирует выпускать DLC после запуска для фэнтезийной экшен-RPG, и что теперь все внимание студии переключится на следующую Mass Effect, которая в настоящее время находится на стадии подготовки к производству, в качестве своего следующего основного проекта. Подробности о ней, однако, в настоящее время скудны.
Хотя BioWare, по-видимому, выпустит все необходимые патчи или исправления для игры по мере необходимости в ближайшие недели и месяцы, похоже, что никаких крупных новых дополнений к контенту или функциям не предвидится.
Veilguard, безусловно, начала хорошо – экшен-RPG получила положительные отзывы, а также возглавила чарты продаж в Steam и стала самой большой однопользовательской игрой EA в Steam.
Что касается Mass Effect, то еще в 2020 году было подтверждено, что следующая игра в научно-фантастической ролевой франшизе находится в разработке, хотя с тех пор BioWare мало что говорила о ней, кроме демонстрации тизера и некоторых концепт-артов. В июне прошлого года студия подтвердила, что проект все еще находится на стадии подготовки к производству.
Как сообщается, следующая Mass Effect выйдет не раньше 2028 или 2029 года, так что поклонникам франшизы, похоже, еще долго придется ждать, даже если это следующий основной проект BioWare.
Звучит как угроза.
После такой радужной Dragon Age: The Veilguard, новую часть надо называть GlinoMess Effect 69, страшно представить что гомотеррористы из студии Биотвари там натворят :)))
Ложь Ложь на лжи и ложью погоняет. отзывы пользователей на метакритике крайне негативные, в стиме все отрицательные отзывы трут и нагнали 4000 проплаченных ботов. Пиковый онлайн меньше 70 000, когда как даже у Старфилд на релизе было 250 000, я уж не говорю об elden Ring и т.д.
Пролог бодряк, если игра продолжительная (без воды) то не страшно, длс считаю доительством, вырезают для прибыли, но в 3 ведьмаке были очень крепкие дополнения, отмечу что бесплатно. Быстро закончили быстро начали новую ME. Надеемся в тех плане новая ME будет на уровне
И ещё одна "родственная черта" с Андромедой. Ту парашу тоже развивать не стали. Ну, хотя бы эту фиолетку чинить меньше надо, багов удивительно мало - хоть какое-то достоинство у игры есть, на фоне поломанного мусора продающегося сегодня.
Ее пилили много лет, ито слабо получилось 🤣 какие длс..
Ну как бы ничего плохого в этом нет, не будет длс и ладно. Пусть лучше Масс Эффект делают, его я больше жду, чем ждал Dragon Age
норм, буду дждать новый масс эффект значит