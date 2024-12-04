Dragon Age: The Veilguard не получит прямого продолжения, но откроет двери для новых историй

Сегодня студия BioWare вместе с геймерами отмечает "День Dragon Age". Авторы игры не только поздравили фанатов с праздников, но и поделились планами на будущее франшизыe, заявив, что следующая игра не станет прямым продолжением The Veilguard. Этот урок команда извлекла из опыта разработки текущей части, которая вышла спустя 10 лет после предыдущего релиза.

Разработчики отметили, что грядущая игра будет более дружелюбной для новых игроков, поскольку не потребует глубокого знания сюжетов предыдущих частей. Это позволит сосредоточиться на исследовании других уголков мира франшизы, завершив арку про эльфов и Скверну.

Сцена после титров The Veilguard, как уточнили в студии BioWare, не содержит конкретных намеков на сюжет следующей игры, но она призвана пробудить интерес к новым темам, которые студия планирует исследовать.

Кроме того, сегодня авторы выпустили отдельный бесплатный редактор персонажа, который позволяет детально настроить героя для будущей игры. Подробнее о редакторе читайте в отдельной новости.

Эти изменения демонстрируют, что BioWare готова переосмыслить свои подходы, чтобы привлечь как ветеранов серии, так и новых игроков.