Dragon Age: The Veilguard не получит прямого продолжения, но откроет двери для новых историй

Сегодня студия BioWare вместе с геймерами отмечает "День Dragon Age". Авторы игры не только поздравили фанатов с праздников, но и поделились планами на будущее франшизыe, заявив, что следующая игра не станет прямым продолжением The Veilguard. Этот урок команда извлекла из опыта разработки текущей части, которая вышла спустя 10 лет после предыдущего релиза.
Разработчики отметили, что грядущая игра будет более дружелюбной для новых игроков, поскольку не потребует глубокого знания сюжетов предыдущих частей. Это позволит сосредоточиться на исследовании других уголков мира франшизы, завершив арку про эльфов и Скверну.
Сцена после титров The Veilguard, как уточнили в студии BioWare, не содержит конкретных намеков на сюжет следующей игры, но она призвана пробудить интерес к новым темам, которые студия планирует исследовать.
Кроме того, сегодня авторы выпустили отдельный бесплатный редактор персонажа, который позволяет детально настроить героя для будущей игры. Подробнее о редакторе читайте в отдельной новости.
Эти изменения демонстрируют, что BioWare готова переосмыслить свои подходы, чтобы привлечь как ветеранов серии, так и новых игроков.
Судя по ДА:В разработчики сами не обладают глубоким знанием предыдущих частей. Но если на это акцентируют внимание, то следующая часть вообще положит еще больший болт на все предыдущие части и лор, чем Вейлгард
Она призвана, но не пробудила.
"Командир, мы пробили дно и продолжаем погружаться! - Команда, ускоряемся, это не последнее дно, которое надо пробить!"
ДА:В наглядно демонстрирует, что на ветеранов серии им глубоко начхать.
Да задрали вы уже со своими уроками, мать вашу! МЕ4 учтёт уроки Андромеды, теперь и тут уроки. Вам 2 за работу и 1 за поведение - вы отчислены, пошли вон из индустрии!
Фейспалм создаёт такое сильное давление на лоб, что масса начинает коллапсировать и образует чёрную дыру. Вы же в этом фиолетовом дерьме детском и так хрен клали на сюжеты предыдущих частей! Сделайте уже свою херню, со своим сюжетом и не привязывайте это к серии DA.
То есть вы там настолько беспомощно тупые, что даже не имеете планов развития своей лабуды? Просто вкинули не пойми что, не зная что дальше делать?
Какие же они непробиваемые! Они там реально в параллельной вселенной своей живут, раз не реагируют на приём игроками их убогого дерьмища. Паразиты чёртовы! Трупные черви, жрущие труп убитой серии!
Предлагаю считать день выхода Dragon Age: The Veilguard - смертью Dragon Age и поминать несправедливо убитую серию каждый год, выпивая за упокой.
И не оставит в новой игре вообще никаких удачных механик?)
Это называется "доить франшизу", обычное дело)
Не соглашусь, доить франшизу - это Ассасин(не вышедший не учитываем), покемоны, калл оф дьюти и так далее, а то, что здесь - больше смахивает на попытку получения премии Дарвина.
.. но под названием Драгон Эйдж, а не "Rainbow Age", поэтому это именно попытка использовать франшизу.
Да куда уж дружелюбней, аж тошно.
Видимо, чтобы совсем свести игру к press x to win
То есть одну из основных фишек франшизы решили добить окончательно? А урок точно усвоен?
уже заранее страшно
Это ж надо уметь делать всегда совершенно неправильные выводы. Их критиковали за то, что они наср@ли на лор игры и фан базу, а теперь они говорят что наср"т на все это еще больше. Потрясающие дауны.
Ну у треша не может, априори быть продолжения
Несомненно так удобней поскольку не требует никаких отсылок -- лепи, что в голову взбредёт, изворачивай сюжет, как угодно, вот только они и держатся то лишь за счет основной франшизы, а начнут выкручивается, так и будут бежать за поездом, который давно ушел.
еще более дружелюбная? я конечно понимаю, что дружба-это чудо. но какой-то перебор чудес, как по мне
Ну и чушь. О чем тогда следующая ДА, если не прямая прода?! Опять новая ДА2?
возможно про таинсвенных поцонов которые все это время незаметно дергали за ниточки. таките пссс логейн, ты должен оставить короля и увести армию от мора. логейн такой - ачо? ачо? а как ? ладно. ОК.
Разработчики сегодня отвечали на вопросы фанов в реддите - правда, цензура не дремала и отсеяла самые неудобные и каверзные, а половину остальных проигнорировали сами разработчики, но чувствую, завтра по мотивам их ответов появятся новые новости ) Сколько же они льют воды вместо конкретики и как же обожают себя любимых... А что до этой темы - немного удивляет их оптимизм и уверенность в продолжении после The Veilguard. Конечно, и после "Андромеды" студия не отказалась от IP, и Mass Effect 5 со скрипом, но пошел в разработку. Но если когда-нибудь появится Dragon Age 5, мне бы хотелось, чтобы его разрабатывала другая команда. И какие такие уроки, интересно, они извлекли из опыта разработки? Что любая связь с предыдущими играми - это зло, поскольку после выхода игры всегда найдутся упертые фанаты, которые знают лор лучше разработчиков (благо половина давно уже уволилась), и предъявят и за несостыковки со всей предшествующей историей, и за наплевательское отношение к выборам из предыдущих частей, кроме разве что романа Инквизиторши с Соласом? И что при этом игроки-новички будут недоумевать, кто такой Солас, кто такой Инквизитор, зачем мы делаем его в редакторе персонажей и есть ли смысл делать его красивым - а то превратится потом в существо с тентаклями, как в другой рпг? Но всё это предсказуемые трудности, за 10 лет разработки их можно было учесть и обыграть, просто перенести историю на другой конец континента, где знать не знали ни о каких инквизициях и хоуках - это самое простое, но одновременно самое унылое решение. Правда, Эплер с пироженкой Буше во вчерашнем интервью IGN наоборот уверяли, что история и выбор игроков в предыдущих частях не имели особого значения только в The Veilguard, но они все еще существуют и могут быть задействованы в следующих играх. Но арка с Соласом завершилась, Эплер подтвердил, что Скверна больше не проникает в мир, и поскольку все эти картины мора и борьбы с порождениями составляли значительную часть лора игры, я просто не представляю, чем разработчики планируют их заменить. Таинственные голоса из-за моря из "секретной" концовки и смена орд демонов на заговоры иллюминатов пока как-то не очень вдохновляют.
Dragon Age: origin не получит прямого продолжения, но..
Dragon Age 2 не получит прямого продолжения, но...
Dragon Age: Inquisition не получит прямого продолжения, но...
Dragon Age: The Veilguard не получит прямого продолжения, но ...
У Dragon Age: Origins есть продолжение - Awakening. Уже тогда было видно, что у разработчиков не было идей на продолжение оригинального сюжета.
инквизиция это продолжение DA2, просто гг сменился, а конфликт магов и темпларов отходит на второй план на фоне дырки в небе
па моему слили мор = слили драгон агу. может конечно им было некуда развивать вселенную и они чета интересней придумали.
а то что они не могли учитывать решения из предыдущих частей и очевидно это должно было где то кончится потому что создает энтропию ну так бы тоу и перенсли сюжет на некоторое время вперед когда персонажей уже не останется и не особо важно что там было уже.
По арт буку там, блин, история интереснее была на картинках, с нами были бы 3 советника, Дориан влиятельный магистр, Изабелла как спец по контрабанде и проникновению, Морриган спец по элвенан, Инкви защищал бы также юг. А мы бы по 3 классым актам бегали, сначала Соласа искали первый акт, потом решали бы некоторые проблемки в Тевинтере и на севере вообще, конец 2 акта был бы срыв ритуала Соласа, где он проник в тень и стал в эванурисов во сне убивать, два вырвались бы, и весь 3 акт мы бы лазали с поиском решения их победить. А вся эта паршивость, что сейчас у них сюжетом считается, 80% сюжета можно выкинуть, и игра на 15 часов. А по сути у нас сюжет начинается с конца 2 акта, и заполнить всю игру всякой хней теперь должны, и у нас в сухом остатке 3 акт поиска решения победы над Гиланайн и Элгарнаном.
Свят-свят! Чур меня! Вот это выводы! Нифига они ничего не поняли! Где охотники на ведьм и чудищ?