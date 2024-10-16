Dragon Age: The Veilguard не входит в топ-50 продаж в Steam за две недели до релиза - игроки не заинтересованы в игре

Скоро состоится релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и компании EA, но похоже что проект не вызывает у игроков интереса к себе: за две недели до релиза игра не входит даже в топ-50 продаж в магазине Steam.

В рейтинге за 1-8 октября по объёму выручки игра находилась на 74 месте. В топе за 8-15 октября результат немного улучшился и игра поднялась до 64 места, но это по-прежнему крайне слабый результат для продолжения игры в крупной франшизе.

По всей видимости "чёртовы туристы" о которых говорил Дэвид Гейдер, предпочли отказаться от покупки игры из-за чересчур красочной стилистики и разнообразия персонажей всех рас, превратившее игру из темного фэнтези в яркую woke-мешанину.

При этом меньшинства, для которых старались BioWare и EA, в очередной раз ограничились лишь заявлениями в интернете без оказания реального влияния на продажи игры.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.