Dragon Age: The Veilguard не входит в топ-50 продаж в Steam за две недели до релиза - игроки не заинтересованы в игре

Скоро состоится релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и компании EA, но похоже что проект не вызывает у игроков интереса к себе: за две недели до релиза игра не входит даже в топ-50 продаж в магазине Steam.
В рейтинге за 1-8 октября по объёму выручки игра находилась на 74 месте. В топе за 8-15 октября результат немного улучшился и игра поднялась до 64 места, но это по-прежнему крайне слабый результат для продолжения игры в крупной франшизе.
По всей видимости "чёртовы туристы" о которых говорил Дэвид Гейдер, предпочли отказаться от покупки игры из-за чересчур красочной стилистики и разнообразия персонажей всех рас, превратившее игру из темного фэнтези в яркую woke-мешанину.
При этом меньшинства, для которых старались BioWare и EA, в очередной раз ограничились лишь заявлениями в интернете без оказания реального влияния на продажи игры.
Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится 31 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Геи наверное тратят деньги на другие игрушки)
Провал за провалом даст понять определенным издателям, что повесткой можно угодить только твитеру( или как там сейчас данная помойка называется). Но кошельки свои таким способом явно не наполнить и не удовлетворить личный неукротимый аппетит. Меньшинства не сделают ваш бизнес успешным, они только загонят его в непроглядную яму. Поднялись они за счет игроков, продолжают дальше быть наплаву именно благодаря геймерам. Логично учитывать интересы тех, кто приносит реальные дивиденды. А бездумно заниматься политической повесткой, лишь бы угодить безумным меньшинствам. Ну в перспективе такой подход себе дороже во всех смыслах выйдет, и может в свою очередь привести к полному краху.
Людей бесит уже одно упоминания инкслюзивности в играх. Их тошнит от того, что им нагло пытаются навязывать не нужные для них вещи с помощью примитивной на то пропагандистской методикой. Дерьма, лицемерия, эгоизма, двойных стандартов, вранья, двуличия, цинизма, фальшь, притворства хватает за окном в реальной жизни. Зачем вы еще свою грязь тяните в игры - исключительно непонятно. Точной очевидно зачем, но итог текущего действия тоже вполне себе предсказуем.
Китайцев, арабов, СНГ- бесит. На западе люди хавают. Да чего уж врать, в Америке каждая баба- чернильница, так что о национальной гордости говорить не приходится.
А оплачивает всё блекрок, если верить слухам. Скорее всего, чтобы отвлечь людей от проблем на внутренние ссоры.
Друг Гей, играет в основном в StarCraft 2, Warcraft 3, и прочие старые игры которые на дисках ещё хранит)
Там не геи, там трансы. Походу на эстроген все спустили
о какой национальной гордости речь, когда американцы это индейцы, а эти все просто чужестранцы, что захватили землю
по сути они прикидываются чужим народом
Вот разница когда делаешь для игроков и для меньшинств.
Для фанатов Dragon Age: Inquisition?..
Ну мне dai понравилось к примеру крафтинг и некоторые персонажи , но вот это полная хрень.
Откуда вы знаете, что это полная хрень, если ещё не играли? Может понравится... Для многих Dragon Age: Inquisition - полная хрень, а эта часть её продолжение.
Посмотри фото команды разработчиков.
А теперь игра на внимательность: "найди белого, гетеро мужчину, которого взяли за талант, а не по квотам прямо с улицы"
а теперь посмотри фото разработчиков старых игр. или по твоему раньше среди них не было геев, трансов, чёрных и прочей шелупони?
ну ты наивное детя, как было с крохотным мозгом, таким и остался
Вот вот
ой. как неожиданно. никто даже подумать не мог, что такое произойдет.
они в секс шопах игрушки покупают ,а не в стиме
Не ну как сказать. Возможно меньшинства как раз игру и купили. Есть, правда, один нюанс - они на то и меньшинства, что их мало // Александр Ковалёв
Не знаю тут даже не в меньшинствах дело, тут от основной концепции почти ничего не осталось, где пораждения тьмы? Нафиг мне этот лысый дрыщ , инквизитор и так был переполнен всякими скучными моментами и беспонтовыми персонажами с которыми не то что общаться-смотреть противно . И к тому же игру выпускают слишком долго, люди которым она нужно уже вымерли , 10 лет прошло вы прикинте? За столько лет у людей вкусы поменяться могли несколько раз
ты предзаказал ?
и самое главное тех кто ждал послали подальше отказавшись от переноса сохранений . Игру делали вообще непонятно для кого
Где-то они писали, что в начале игры можно будет сделать выборы основываясь на выборах из предыдущих частей. Хотя толку от этого ноль, ибо сама игра не имеет абсолютно ничего общего от прошлых частей. Но это так, для протокола.))
Только касательно пола инквизитора его романа, роспуска инквизиции и все.
Ну как непонятно для кого, в статье же написано для кого старались делать эту "игру")
Я незнаю что на это ответить, )
А чего они ожидали? игру про пи*ров сделали)
Кто бы мог подумать? Как неожиданно.
Натуралы, памагити!
у геев нет денег, в ЕА тупые маркетологи
У геев всегда есть деньги, когда нужно купить накачанного негра
После релиза также не войдут в топ стима, вероятно..
Да это не "вероятно", это "100%". Они с каждым разом слишком сильно меняют игру, от привычной уже da:o не осталось ничего вообще, кроме лора (ни стилистика, ни стили разных рас и стран, ни геймплей, да и лор они вертят как хотят). Плюс повестки бодипозитива, лг бтр, БЛяМ, и тд. А меньшинствам насрать на игры, там всё только на словах, фактически они не заинтересованы в этом.
Вот и выходит, что фанаты плюются кислотой в её сторону, новым игрокам мало интересно, а меньшинствам.. Я уже сказал. В итоге и популярность крайне низкая. Была есть и будет.
у этой игры не было фанатов никогда, только поехавшие фанатики, у которых то 1ая часть кал, то вторая, то инквизиция, то теперь эта
в общем дети выросли, но умнее не стали
Игра и выглядит дёшево, видно что ставки на нее маленькие у разработчиков. Это игра часов на 15-20, там всего 14 основных миссий. Нету там никаких 100ч как обещают.
Ну так сейчас все пишут время игры на 100% прохождение, где нужно пылесосить карту, а сюжет почти во всех опенворлд играх проходится за пару вечеров...
Там нечего пылесосить, узкие коридоры с монстрами. Мб максимум на 30ч, на платину.
Ну, видно что авторы сэкономили, вот и мы решили сэкономить. Вся надежда на общество боевых инвалидов азиаток и организацию объединённых рогатых трансгендеров:)))
Эх какая могла получится игра…. А не вот эти ваши шрамы от удаления груди!
Вся эта игра один большой шрам от удаления мозга.
Что и следовало ожидать, Dragon Age повторяет судьбу Sacred.
Ой интересно в чём же дело ❓ // Максим Кутузов
Даже меньшинствам поhуй на эту дичь 🤣🤣🤣🤣
Наверное что то случилось. Хорошо что я не в курсе