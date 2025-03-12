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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 2 663 оценки

Dragon Age: The Veilguard не взлетела даже на PS Plus

monk70
Новости

Dragon Age: The Veilguard вышла в прошлом году и оказалась большим разочарованием. Хотя фанаты возлагали огромные надежды на релиз, значительный опрос показал, что игра стала самым разочаровывающим релизом 2024 года.

Геймеры считают Dragon Age: The Veilguard самым большим разочарованием в 2024 году

Несмотря на огромные ожидания, недавний отчет показал, что разработчики надеялись, что игра продастся тиражом более 10 миллионов копий за 3 месяца, но было продано всего лишь более миллиона копий примерно за два месяца.

Игра недавно вышла на Plus Plus, и, похоже, в Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection было больше игроков, чем в Dragon Age: The Veilguard. Эта новость поступила от True Trophies, который собрал данные с 3,4 миллионов активных учетных записей PSN. Данные выявили самые популярные игры для PS5 и PS4 за первую неделю марта.

Поскольку Dragon Age: The Veilguard вышла всего шесть месяцев назад, многие ожидали, что она легко попадет на вершину списка. Удивительно, но данные показывают, что Dragon Age: The Veilguard занимает 15-е место в списке, в то время как трехлетняя Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection занимает 14-е место.

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