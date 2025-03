Dragon Age: The Veilguard не взлетела даже на PS Plus

Dragon Age: The Veilguard вышла в прошлом году и оказалась большим разочарованием. Хотя фанаты возлагали огромные надежды на релиз, значительный опрос показал, что игра стала самым разочаровывающим релизом 2024 года.

Несмотря на огромные ожидания, недавний отчет показал, что разработчики надеялись, что игра продастся тиражом более 10 миллионов копий за 3 месяца, но было продано всего лишь более миллиона копий примерно за два месяца.

Игра недавно вышла на Plus Plus, и, похоже, в Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection было больше игроков, чем в Dragon Age: The Veilguard. Эта новость поступила от True Trophies, который собрал данные с 3,4 миллионов активных учетных записей PSN. Данные выявили самые популярные игры для PS5 и PS4 за первую неделю марта.

Поскольку Dragon Age: The Veilguard вышла всего шесть месяцев назад, многие ожидали, что она легко попадет на вершину списка. Удивительно, но данные показывают, что Dragon Age: The Veilguard занимает 15-е место в списке, в то время как трехлетняя Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection занимает 14-е место.