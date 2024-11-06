Dragon Age: The Veilguard опустилась на десятое место в списке самых продаваемых игр Steam

31 октября состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и Electronic Arts для PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Несмотря на то, что игра стартовала со второй строчки в рейтинге продаж Steam, спустя всего неделю Dragon Age: The Veilguard заметно ослабила свои позиции: в списке самых продаваемых игр Steam игра опустилась уже на 10-е место. Игра демонстрирует довольный слабый "хвост продаж": вероятно уже в ближайшие дни Dragon Age: The Veilguard и вовсе вылетит из топ-10, уступив нынешнее место другим проектам.

Текущий рейтинг продаж Steam (с наибольшим доходом):

PUBG: Battlegrounds; Apex Legends; Counter-Strike 2; Call of Duty: Black Ops 6; Steam Deck; Throne and Liberty; Baldur's Gate 3; Planet Coaster 2; The Binding Of Isaac: Rebirth; Dragon Age: The Veilguard.

Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.