Dragon Age: The Veilguard опустилась на десятое место в списке самых продаваемых игр Steam

31 октября состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и Electronic Arts для PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Несмотря на то, что игра стартовала со второй строчки в рейтинге продаж Steam, спустя всего неделю Dragon Age: The Veilguard заметно ослабила свои позиции: в списке самых продаваемых игр Steam игра опустилась уже на 10-е место. Игра демонстрирует довольный слабый "хвост продаж": вероятно уже в ближайшие дни Dragon Age: The Veilguard и вовсе вылетит из топ-10, уступив нынешнее место другим проектам.
Текущий рейтинг продаж Steam (с наибольшим доходом):
- PUBG: Battlegrounds;
- Apex Legends;
- Counter-Strike 2;
- Call of Duty: Black Ops 6;
- Steam Deck;
- Throne and Liberty;
- Baldur's Gate 3;
- Planet Coaster 2;
- The Binding Of Isaac: Rebirth;
- Dragon Age: The Veilguard.
Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
За неделю отгремела свое, пхахах
Нормально "стрельнула". ))
Новая BioWare показала, что они умеют в фентезийное кинцо, с норм сюжетом, хоть и с немного спорными решениями (а-ля угодить всем).
Да ничего они не смогли, хоть и толерастии значительно меньше пихают, чем в гаражных воротах 3, у них проблемы в другом, они тебя за полным дегенаратом выставляют, сообщения в диалогах, что собеседник запомнил, руки/ноги будет следить, Солас ваши обвинения припомнил, сражаюсь потому что могу. Я дропнул после некроманта, а хотелось свое мнение иметь, да ещё утечка памяти у них, парень играет на gtx 1650 хоть и низкой графике, у него переход в локу проходит нормально, у него пиндовс 11, а я на десятой сижу с rtx 3050, у меня такие лаги начинаются, не то, чтобы там звук от недостатка оперативны заикался, нет, у меня вся видеопамять сжирается, спросил ChatGPT как там с этим у других игроков на форумах, пишет, что частая проблема, утечка памяти, наоптимизировались, что скрипты не могут регулировать потребление ресурсов. На этом я и психанул, сражался там с поборником ворот в Антиве. Другие игры на от средних до ультра идут, релизы последних лет, ааа проекты некоторые, и графика лучше этой диснеевщины, а играю в эту мультяшку на самых низких, просто, позорище...
да ты угараешь чтоли ёпт? игра уже признана самим ЕА провалом. Продаж нет. Рейтинг стима тихоньку ползет к смешанным. Это не игра, а лекция о том как нужно относиться к трансам! Дерьма кусок! выстрелила она у него.. ага.. они даже 100к онлайна набрать не могут. Та же БГ3, которой уже 2-3 года до сих пор держит 100-150к онлайна. Рассказывает он тут всем стрельнула у него ... где ты там норм сюжет вообще увидел? Диалоги будто написаны в детском саду, либо ИИ.
это дичайший провал, хуже Андромеды. Андромеду хотя бы купили, а тут они даже стоймость разработки еще не отбили... ЛОЛ!
Ну, оно же "не для таких как вы" сделано. Фанаты и нетакусики схавали, а игроки чёт не очень.
Фанаты чего? Разве что фанаты инквизиции.
не... даже фанатам Инквизиции этот мусор не зашёл.
А говорят гомно не тонет.
Ой, а что случилось?)
как оно вообще там оказалось?
Я немного не вкурил смысл нахождения стимдека в топе, кроме как в рекламных целях валва пихает сама. С тем же успехом можно пихать в топ видеокарты, операционные системы, джойстики и рули
а контра?
что контра? по крайней мере, это игра, а приборчик
Видимо деньги кончились для заноса и вот результат. Дальше будет ещё хуже так как в этом и следующем месяце будут новые релизы игр.
Ну если рассуждать логически то да. Игра сингловая. Купил забыл, пока хайп был они набрали жалкие 70к-90к в стиме. Тем более у кого то семейка есть. Один купил играют 5человек))
Согласен.
Похоже мало кого эта игра побудила гонять лысого
В DA со второй части нет нормальных женских компаньонов.
Во второй была Изабелла.
Ок, одна симпотная есть на типа 20-30 компаньонов из DA2,3,4) Помню посмотрел на бабищу-паладиншу, поиграл пару часов и забил. Даже не видел эту Изабеллу. Но вот в Инквизиции точно по нулям.
меня побудила, я как раз его гоняю в третьем хитмане
Дело не только во внешности. Там всё супер стерильное. То есть даже в плане диалогов персонажи просто пустые, не интересные и общаются между собой так как будто это корпоративная встреча где можно только вежливо кивать и делать всем комплименты. Это именно те влажные фантазии трансов о мире в котором они мечтают жить.
Причем это угар. Они не стесняются показывать там трупы, расчленённую или жутких демонов но например ругательства или банальная ссора или замечание/сарказм да что угодно от других людей это уже полное табу :DD а то малоли вдруг кому то психику разрушит.
И недели не продержалась.
Помойка радужная, но дурачье схавало.
Тю. А чойта так? Пророчили же мега продажи лицензии! Ай-яй-яй!
Что когда там ждать игра окупилась или нет?
Типа Разрабы довольны или разочарованы?
Скажем так. Если после первых недели/месяца издатель не выкатывает новость о феноменальных цифрах или достижениях значит сказать им особо нечего.
Учитывая что продажи только вчера вышли в диапазон лям - два игра на пк имеет продажи немного больше ляма, что в условиях стоимости разработки крупной игры провал. Покупают длс как правило еще меньше людей купивших саму игру, что указывает на ожидаемые продажи как очень низкие от чего в период хайпа и всех нарративов, что игра имеет успех было заявлено что длс не будет, так как затраты не оправдывают прибыль.
Нет, там и ляма нет на ПК. На консолях ещё лям-два будет. Там больше на маркетинг ушло.
Например тот же хогвардс легаси продано 30 млн копий это успех успехов но никаких длс/дополнений ничего вообще они сразу полетели вторую часть делать. По королю обезьян та же история - хорошие продажи и никакой инфы о длс или дополнениях.
Но вообще да учитывая такую тухлую рекламную компанию мне кажется ЕА уже изначально особо в успех не верила и 1-2 млн проданных копий это конечно же провал для такого проекта.
Не совсем только понятно зачем они кидают все силы на масс эффект. Если он тоже будет пропитан повесткой то в финансовом плане результат то будет такой же . Либо они на чудо какое то рассчитывают...Либо им вообще уже пофиг будет прибыль или нет.
Масс Эффект стоит того, чтобы на него тратить и время и деньги.
Бюджетный god of war с карликами, ЕА даже хуже джедая 2 умудрились создать игру. Андромеду 2 напоминает
тоже бы купил в РФ
Не удивительно. Просто люди игру прошли и о игре забыли. Вангую, что до Рождества, онлайн снизится вдвое.
А почему в ванную, а не в душ, в ванной легче проходить эту игру?
Долбаный Т9. Там вангую.
О, я и не знал что вы родственник старушки Ванги, круто!
Кстати, вы правы, Т9 запрещает перечитывать и исправлять свой комментарий перед его отправкой.
Такой себе список с f2p играми.
Даже так все-равно слишком много собрала, учитывая какая это лгбт помойка, а не игра. Но хоть прилично недособерет, уже хорошо... Думаю что бюджет отобьет и все. Кранты этой мерзости.
Если под мерзостью имеется ввиду Биотвари, то им ещё Асс Дефект клепать.
Да не, да вы чо, да это же УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА, ПРЕДЛАГАЮЩАЯ НАСТОЯЩЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, А ВОТ КАК ТАМ ИНВЕНТАРЬ ОТКРЫТЬ. Нет? Неужели нет? // Александр Ковалёв
а нах он нужен? Никгда не понимал кучи мусорного ненужного лута(яблоки, морковь и всякая х..та) Сидеть тратить время перебирая это го..о?
Я сам не нашел его там😆 // Данила Мудров
Сейчас бы игры покупать вообще. Ну вы даёте, соевые гойские карлики.
Обязательно приобрету игру, только позже, цены просто космос на XBOX.
Тебя сейчас истерички своими твинками разорвут 😁
Смотря какой бюджет для тебя космос. Я за 2800 на вайлдберисе на пс5 взял)
С тебя начали)))
У меня иммунитет 😎
У меня Xbox Series X, и сейчас думаю что надо PlayStation 5 брать, но лучше уж прошку дождаться тогда, а-то тоже - на Xbox все новые игры типа Warhammer 40,000 Space Marine 2, Star Wars Outlaws, Dragon Age Veilguard стоят под 8 - 12К рублей, и это на Озоне, а на PlayStation 5 у нас этих игр полно на полках во всех магазинах и стоят по 3 - 5К рублей всего.
Ну очень не плохо спустя неделю, если убрать бесплатные игры и мморпг.
Да-а, неплохо. У спейс марина было такое же падение?)
Спейс марина игра с коопом и сезонами. Например сайлет хил2 уже где-то на 30х местах, что вполне нормально для сингл плеер игры. А че за падение то кстати? игра в топ 5 входит среди платных игр.
Причём тут кооп и сезоны, если речь про продажи?))
Ну ок, чё там с падениями у Вуконга в первую неделю?)
При то что в спейс мирине есть онлайн режимы и там всегда будут какие-то продажи в том числе наверняка из-за банов( привет гта онлайн, пабг, контра и тд и тп)
Не знаю че с вуконгом, за играми которые мне не интересны - не слежу. Но откуда такая дурость равнять каждую игру с какими-то мегахитами которые появляются раз в 5 лет? Ну про паллворд еще вспомни который порвал все чарты.
Ну так это же вроде как ААА релиз продолжения серии спустя 10 лет. И от основной студии, а не молодняка, что делали ту же Андромеду. Или что, надо с дастборном сравнивать? Или конкордом? Ну давай с балдурой сравним. Ах да, там же опять не сингл, я всё время забываю эту не имеющую никакого смысла отговорку)
Как бы это вполне номально. А хейтеры все развлекаются
Нормально для ноунейм проекта от инди разрабов.
Схватились хомячки за лопаты, засучили рукава, - сейчас снова Bioware хоронить будут 🤣
Почему ты в каждом комменте бред пишешь, типа фармишь минусы? Тут ведь плюсы и минусы, вроде, никак на акаунт не влияют?
А теперь ссытесь кипятком, хейтеры 😂
Топ-10 самых продаваемых игр в Великобритании за прошедшую неделю:
1. Call of Duty: Black Ops 6
2. EA Sports FC 25
3. Dragon Age: The Veilguard
4. Hogwarts Legacy
5. Super Mario Party Jamboree
6. Mario Kart 8 Deluxe
7. The Sims 4: Life & Death
8. Nintendo Switch Sports
9. Life is Strange: Double Exposure
10. Super Mario Bros. Wonder
Бриташки - это лакмусовая бумажка для успешных продаж игр 😎
Бриташки? Серьёзно? Они хавают вообще всё, они как раз НЕ показатель.
Так и знал, что какой-нибудь ЭКСПЕРТ вылезет из своей ямы 🤣🤣🤣
Для финансовой отчетности это единственно важный показатель =) Следующие амеры и немцы =) Сложи эти 3 рынка и будит понятна успешна ли игра.