Dragon Age: The Veilguard отстает по количеству предзаказов в Steam даже от нового Соника

До выхода Dragon Age: The Veilguard осталось чуть больше недели (31 октября 2024 года), так что сейчас самое время сделать предварительный заказ на игру, при условии, что вы планировали это сделать.
На сегодняшний день, если судить по количеству предварительных заказов на платформе Valve, The Veilguard занимает 4-е место. Однако, несмотря на это, она уступает таким играм, как Sonic X Shadow Generations (релиз 25 октября), Romance of the Three Kingdoms Remake (24 октября) и Call of Duty: Black Ops 6 (25 октября), что совсем не дает оснований говорить о большом успехе. Точных цифр, к сожалению, назвать пока нельзя.
Если брать в расчет вышеупомянутые игры для текущего поколения, то Dragon Age: The Veilguard не так сильно уступает блокбастеру Black Myth: Wukong или столь же превосходной Warhammer 40,000: Space Marine 2. Однако следует помнить, что речь идет только о предварительных заказах в Steam. Кроме того, игра будет доступна в Epic Games Store, EA Store, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, где также можно оформить предварительный заказ.
Первые рецензии на RPG должны быть опубликованы 28 октября, и, возможно, именно тогда геймеры решат, следует ли им пополнить статистику продаж BioWare. Стоит также отметить, что новая часть серии в день своего дебюта обойдет стороной стандартные подписки EA Play и PC/Xbox Game Pass.
Что значит "даже"? Зачем соника то оскорблять?
Блоггеру походу невдомек, что какие-то там простенькие соники и марио приносят сотни миллионов на мерче, фильмах, играх, и имеют огромную фанбазу. Вот он и смотрит снисходительно.
Ну если в игре персонажи как на картинке в новости, то она и даром не нужна, очевидно же.
Пока пройду лолипоп чаинсав. А как релизнется, загляну в Veilguard (пиратка). Правда, сомневаюсь что моя GTX 1050ti потянет этот игросодержащий продукт хоть в 24 фпс.
Ну справедливости ради для конца 24 года у тебя видеокартосодержащий продукт.
Я уже высказывался по этому поводу. Из действительно достойных игр, в интересующих меня жанрах (cRPG, стелс-экшены) были только киберпанк, Baldurs Gate и ваха. Все три достаточно оптимизированы, чтобы можно было пройти на моём железе.
20 фпс было в Immortals Of Aveum, но её я скачивал лишь ради дозы кринжа.
Обновляться есть повод у фанатов слешеров и сосаликов- вот у них постоянно крупные релизы, с заоблачными системными требованиями.
игра будет без Денувы, но такое даже пиратить не хочется
на торренте будет самое то // Дмитрий Трепалин
На ютубе пройду😃 // Алексей Хазов
Кстати, а если сравнить предзаказы с Origins?
Что сильнее, бренд (которого в 2009-том ещё не было) или качество?
А в случае с оригинсом вообще были тогда предзаказы? И вообще была ли она в
Стиме? хороший вопрос. Я не настолько древний, я тогда в браузерки и майлру игры играл.
на амазоне были вроде.
Ну судя по steamdb релизнулась она вместе с EU релизом
Готов купить эту игру, если Биовары мне лично заплатят 1000$. А вот, чтобы я в неё поиграл надо доплатить куда больше.))))
что-то я не понял, к чему приведен скриншот, и говорится о 4-м месте, когда на нем она на 26-м месте?
Директор игры на совещании EA
- Коллеги, отвечаю своей жопой, что игра окупится
Директор, нанятый по квоте DEI для пассивных геев?
Пора бы уже приравнять призывы предзаказывать игры к покушению на мошенничество, как и практику предзаказов считать самим мошенничеством.
До выхода игры пусть предпойдут нахер, а после провала оформят на этот хер подписку:)