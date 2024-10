Dragon Age: The Veilguard отстает по количеству предзаказов в Steam даже от нового Соника

До выхода Dragon Age: The Veilguard осталось чуть больше недели (31 октября 2024 года), так что сейчас самое время сделать предварительный заказ на игру, при условии, что вы планировали это сделать.

На сегодняшний день, если судить по количеству предварительных заказов на платформе Valve, The Veilguard занимает 4-е место. Однако, несмотря на это, она уступает таким играм, как Sonic X Shadow Generations (релиз 25 октября), Romance of the Three Kingdoms Remake (24 октября) и Call of Duty: Black Ops 6 (25 октября), что совсем не дает оснований говорить о большом успехе. Точных цифр, к сожалению, назвать пока нельзя.

Если брать в расчет вышеупомянутые игры для текущего поколения, то Dragon Age: The Veilguard не так сильно уступает блокбастеру Black Myth: Wukong или столь же превосходной Warhammer 40,000: Space Marine 2. Однако следует помнить, что речь идет только о предварительных заказах в Steam. Кроме того, игра будет доступна в Epic Games Store, EA Store, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, где также можно оформить предварительный заказ.

Первые рецензии на RPG должны быть опубликованы 28 октября, и, возможно, именно тогда геймеры решат, следует ли им пополнить статистику продаж BioWare. Стоит также отметить, что новая часть серии в день своего дебюта обойдет стороной стандартные подписки EA Play и PC/Xbox Game Pass.