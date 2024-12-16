Dragon Age: The Veilguard получает еще одну престижную награду, несмотря на протесты игроков

Dragon Age: The Veilguard от BioWare продолжает завоевывать нагрыда, несмотря на неоднозначное восприятие среди геймеров. Игра была удостоена звания «Лучшей ролевой игры 2024 года» по версии издания Stevivor. Это уже не первая крупная награда для проекта — ранее Time назвал её «Игрой года».
Редакторы Stevivor отметили, что в этом году категория лучшего RPG была особенно конкурентной. Среди номинантов оказались такие крупные тайтлы, как Dragon’s Dogma 2 от Capcom и Metaphor: ReFantazio от Atlus. Тем не менее, победу одержала именно The Veilguard, что стало неожиданностью для многих.
В своём обзоре автор Stevivor журналист отметил, что игра является «эпитом того, как отдельные части могут складываться в нечто большее». По его словам:
Сюжет и диалоги варьируются от потрясающих и эмоционально мощных до скучного и проходного наполнения. Боевая система увлекательна и поощряет комбинирование умений, однако некоторые схватки оставляют желать лучшего. Персонажи неоднозначны, но мир игры цепляет настолько, что хочется в нём задержаться.
Однако отношение игроков к Dragon Age: The Veilguard остаётся спорным. Часть сообщества критикует проект за лишнее подыгрывание woke-культуре и сумбурный сюжет, который вызывает множество вопросов. Несмотря на это, эксперты продолжают признавать заслуги игры, отмечая проработку мира, эмоциональные моменты и глубокую ролевую составляющую. Расскажите в комментариях, насколько вы согласны со званием "Лучшей ролевой игры 2024 года" для Dragon Age: The Veilguard.
От продажных журналистов меньшего не ждёшь.)))
С наградой о доступности еще сложно поспорить, но до рпг года этой дристне как раком до Марса. DD2 куда больше подходит под рпг года, хотя год в целом скудный на годные игры.
Нагрыда ? Что это 😂 // Артём Савельев
Примерно как Шнобелевская Премия)
какая игра, такие и достижения) // Jungle Rot
Это шутка такая? «Значимая» награда? В каком месте? Было значимое мероприятие – The Game Awards 2024, где эта игра вылетела как пробка. А все остальные попытки вытащить игру из канавы смотрятся просто смехотворно...
— Да-а-а, Австралийцы-то точно авторитетные люди, да-да...
Собственно:
— Можно даже дальше не распинаться...
Любому адекватному игроку уже давно чхать на подобные награды,их выдают за соответствие политике журналистов,а не качество игрового процесса.
Награды наградами, а как насчет выручки от продаж ? Сколько было возвратов денег за игру ?
// Руслан Гайнутдинов
А что разнообразные ТГА и прочие гЫвнопремии дают? Денюшки, популярность дают? А может акции бустанут?
Можно выдать награду от игроков, разочарования года.
Лютый кал, а не игра. 4.5 из 10 не больше. Это даже не ролевая игра и не экшен, а woke-симулятор ущербного толераста. Оценки прессы лишь показатель насколько прогнил игрожур, извивающийся как уж на сковородке между критиками и обычными игроками.