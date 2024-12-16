Dragon Age: The Veilguard получает еще одну престижную награду, несмотря на протесты игроков

Dragon Age: The Veilguard от BioWare продолжает завоевывать нагрыда, несмотря на неоднозначное восприятие среди геймеров. Игра была удостоена звания «Лучшей ролевой игры 2024 года» по версии издания Stevivor. Это уже не первая крупная награда для проекта — ранее Time назвал её «Игрой года».

Редакторы Stevivor отметили, что в этом году категория лучшего RPG была особенно конкурентной. Среди номинантов оказались такие крупные тайтлы, как Dragon’s Dogma 2 от Capcom и Metaphor: ReFantazio от Atlus. Тем не менее, победу одержала именно The Veilguard, что стало неожиданностью для многих.

В своём обзоре автор Stevivor журналист отметил, что игра является «эпитом того, как отдельные части могут складываться в нечто большее». По его словам:

Сюжет и диалоги варьируются от потрясающих и эмоционально мощных до скучного и проходного наполнения. Боевая система увлекательна и поощряет комбинирование умений, однако некоторые схватки оставляют желать лучшего. Персонажи неоднозначны, но мир игры цепляет настолько, что хочется в нём задержаться.

Однако отношение игроков к Dragon Age: The Veilguard остаётся спорным. Часть сообщества критикует проект за лишнее подыгрывание woke-культуре и сумбурный сюжет, который вызывает множество вопросов. Несмотря на это, эксперты продолжают признавать заслуги игры, отмечая проработку мира, эмоциональные моменты и глубокую ролевую составляющую. Расскажите в комментариях, насколько вы согласны со званием "Лучшей ролевой игры 2024 года" для Dragon Age: The Veilguard.