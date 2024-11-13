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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 1 856 оценок

Dragon Age: The Veilguard получает второй патч с исправлениями сбоев

Gutsz
Новости

BioWare выпустила второй патч для Dragon Age: The Veilguard и поделилась списком внесённых изменений. Хотя обновление размером около 250 МБ не несет значительных улучшений в производительности или оптимизации на ПК или консолях, оно устраняет важные сбои, с которыми столкнулись игроки.

Во втором обновлении разработчики сосредоточились на исправлении обнаруженных ошибок, которые чаще всего затрагивали игроков на ПК. Апдейт исправляет редкая ошибка, из-за которой настройки существующего персонажа могли случайно сбрасываться при создании и сохранении нового. Также снижена частота сбоев, возникающих во время компиляции шейдеров при запуске игры, что должно улучшить её стабильность.

Хотя патч небольшой, он все же будет полезен для геймеров, которые сталкивались с вылетами во время прохождения игры. На данный момент Dragon Age: The Veilguard может похвастаться отличной оптимизацией на ПК, предлагая плавный игровой процесс без заметных задержек или стёртеров.

-1
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Maxthon80

Патчами WokeAge: FailGuard не исправишь игра и её создатели обречены на позор в игройвой индустрии или в худшем случае банкротство (как было с Volition).

10
Rey4rtRO

Вместо тысячи слов

8
Лидер Z

не одного вылета за 30 часов, играю без патчей вообще

5
shurasick876

"играю без патчей вообще"
Может в этом и дело)

3
Nimlis

Правильно, лесом "производительность" и "оптимизацию".

3
tvoi batoni

потому что оптимизация в игре идеальная

7
shurasick876 tvoi batoni

Такая идеальная, что это единственная игра из свежих, которая регулярно вылетает из-за драйверов видеокарты, без которых она просто не запускалась.

7
OPen man tvoi batoni

да. у пользователей с 420р 600р никаких проблем нет.

4
BENDJI shurasick876

У меня ни разу не вылетала за 30 часов игры.

2
Listoman shurasick876

Проверяй свой конфиг, ничего не вылетает)

-1
Пользователь ВКонтакте

... геймплейные элементы. // Роман Климов

0
Alex-1785

Ошибку загрузки исправили?

0
Fenharell
На данный момент Dragon Age: The Veilguard может похвастаться отличной оптимизацией на ПК, предлагая плавный игровой процесс без заметных задержек или стёртеров.

Особенно провалы до 35-40 фпс на rtx3060, зато да, статтеров нет, збс

0
Piece_of_Shit

Баг с алтарями и уникальными сундуками не пофиксили, если вдруг кто-то уже загорелся надеждой, что обновит и всë заработает.

0