Dragon Age: The Veilguard получает второй патч с исправлениями сбоев

BioWare выпустила второй патч для Dragon Age: The Veilguard и поделилась списком внесённых изменений. Хотя обновление размером около 250 МБ не несет значительных улучшений в производительности или оптимизации на ПК или консолях, оно устраняет важные сбои, с которыми столкнулись игроки.

Во втором обновлении разработчики сосредоточились на исправлении обнаруженных ошибок, которые чаще всего затрагивали игроков на ПК. Апдейт исправляет редкая ошибка, из-за которой настройки существующего персонажа могли случайно сбрасываться при создании и сохранении нового. Также снижена частота сбоев, возникающих во время компиляции шейдеров при запуске игры, что должно улучшить её стабильность.

Хотя патч небольшой, он все же будет полезен для геймеров, которые сталкивались с вылетами во время прохождения игры. На данный момент Dragon Age: The Veilguard может похвастаться отличной оптимизацией на ПК, предлагая плавный игровой процесс без заметных задержек или стёртеров.