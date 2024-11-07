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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.4 1 584 оценки

Dragon Age: The Veilguard получила первый патч с исправлениями и улучшениями

monk70
Новости

Всего через неделю после выхода Dragon Age: The Veilguard, BioWare выпустила первый крупный патч (1.0.0), призванный исправить различные ошибки и внести необходимые улучшения.

Главные моменты патча

  • Исправлен сброс очков навыков компаньонов: больше никаких таинственно исчезающих очков навыков у членов вашей группы.
  • Колчан Хардинг теперь функционален: она наконец-то носит стрелы — она готова присоединиться к битве, а не просто оказывать моральную поддержку.
  • Улучшенная визуальная производительность: обновленные ресурсы уменьшают «всплывающие» эффекты на большом расстоянии и повышают общую графическую точность.
  • Измененные уведомления об одобрении компаньонов: одобрение (или неодобрение) от ваших компаньонов теперь остается на экране дольше, давая вам достаточно времени, чтобы насладиться — или ужаснуться — их реакцией.
  • Исправлены проблемы с синхронизацией губ: персонажи теперь говорят без этого странного налета чревовещателя.
Dragon Age: The Veilguard "Обновление v07.11.2024"

Заметки об исправлениях обширны и демонстрируют стремление BioWare к совершенствованию игрового процесса. Игроки на ПК будут рады увидеть исправления для параметров DLSS на графических процессорах Nvidia и обновление до версии XeSS 1.3.1. Сбои были сведены к минимуму, а визуальная производительность на больших расстояниях была улучшена благодаря обновленным ресурсам.

BioWare заверила игроков, что на горизонте появятся новые патчи, которые «сделают ваш игровой опыт еще лучше». Независимо от того, глубоко ли вы погрузились в игру или только начинаете, этот первый патч призван улучшить ваше путешествие по Тедасу.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

-4
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Alex40001

Dragon Age: The Veilguard получила первый патч с исправлениями улучшений

13
SlowGodwin

удаление кунари из игры

5
qqVq

Боюсь этой лгбт помойке ничего не поможет.

2
Janekste

Не вижу в патчноуте ни одного действительно важного, нужного и необходимого улучшения. Повестку патч не убирает. Кунари нормальными не делает. Воду из 90% диалогов игры тоже не уберёт этот патч. Какой в нём тогда смысл?

Табличка с обозначением одобрения или неодобрения компаньонов так вообще смысла не имеет, ибо в этой игре нет ролевого отыгрыша. Твой ГГ здесь всегда строго добрый лапочка.

Возможность сделать грудь большой в редактор так и не добавили. Причёсок нормальных тоже в патче нет. Бесполезный патч, одним словом.

Боевая система тоже лучше не станет в патче. Враги как концентрировали свои атаки строго на игроке, так и будут концентрировать, почти полностью игнорируя компаньонов игрока. Игру лучше этот патч в целом не сделает. Как был радужный проходняк, так и останется радужным проходняком этот проект.

Не, ну, хорошо, конечно, что DLSS и прочее патч исправляет, но в целом для этой игры эти исправления наименее важны. И без них можно было бы обойтись. А вот действительно серьёзных проблем патч не исправит - бездарный сценарий, к примеру. Неужели так сложно диалоги привести в порядок, чтоб они хотя бы интересными стали. Куда все талантливые сценаристы-писатели подевались?

Тут не патчить надо, а всю игру с нуля переделывать...

2
H-DS

О, отлично. Спасибо за оперативность

1
pilko

Всего-то неделя прошла xD

1
H-DS pilko

Ага

0
TastelessGerman

Во, хорошие новости. Ещё бы повесточку убрать из игры)

1
HerzokSCP

Ждём патч финала Конкорда

0
Ahnx

Единственным правильным патчем будет тот, который удаляет это убожество с компьютера.

-7
Nodas

Тебе то какая разница что у пользователей на компьютере ?

0
Ahnx Nodas

Обыкновенная. Пропаганда гомосятины и извращений у нас в России запрещена законодательно, если ты не знал, чувачок. А в этой поделке ещё и сатанизм можно найти, и много чего ещё из западной античеловеческой повестки.

Надо бы в РКН направить жалобу на эту игру.

0
Александр Вqw Ahnx

Ты откуда тут взялся на игровом сайте? Ты ж на бесогоне должен быть или время покажет смотреть

-2
Ahnx Александр Вqw

Чувачок, это ты взялся. А я здесь был всегда. Компрене ву?

0
HerzokSCP Ahnx

Вернись обратно в болото, из которого ты вылез, и трясись над своими скрепами, тебе - патриоту противопоказаны игры, через них нато меняет твое мышление

-3