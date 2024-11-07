Dragon Age: The Veilguard получила первый патч с исправлениями и улучшениями

Всего через неделю после выхода Dragon Age: The Veilguard, BioWare выпустила первый крупный патч (1.0.0), призванный исправить различные ошибки и внести необходимые улучшения.

Главные моменты патча

Исправлен сброс очков навыков компаньонов: больше никаких таинственно исчезающих очков навыков у членов вашей группы.

Колчан Хардинг теперь функционален: она наконец-то носит стрелы — она готова присоединиться к битве, а не просто оказывать моральную поддержку.

Улучшенная визуальная производительность: обновленные ресурсы уменьшают «всплывающие» эффекты на большом расстоянии и повышают общую графическую точность.

Измененные уведомления об одобрении компаньонов: одобрение (или неодобрение) от ваших компаньонов теперь остается на экране дольше, давая вам достаточно времени, чтобы насладиться — или ужаснуться — их реакцией.

Исправлены проблемы с синхронизацией губ: персонажи теперь говорят без этого странного налета чревовещателя.

Заметки об исправлениях обширны и демонстрируют стремление BioWare к совершенствованию игрового процесса. Игроки на ПК будут рады увидеть исправления для параметров DLSS на графических процессорах Nvidia и обновление до версии XeSS 1.3.1. Сбои были сведены к минимуму, а визуальная производительность на больших расстояниях была улучшена благодаря обновленным ресурсам.

BioWare заверила игроков, что на горизонте появятся новые патчи, которые «сделают ваш игровой опыт еще лучше». Независимо от того, глубоко ли вы погрузились в игру или только начинаете, этот первый патч призван улучшить ваше путешествие по Тедасу.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.