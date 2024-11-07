Dragon Age: The Veilguard получила первый патч с исправлениями и улучшениями

Всего через неделю после выхода Dragon Age: The Veilguard, BioWare выпустила первый крупный патч (1.0.0), призванный исправить различные ошибки и внести необходимые улучшения.
Главные моменты патча
- Исправлен сброс очков навыков компаньонов: больше никаких таинственно исчезающих очков навыков у членов вашей группы.
- Колчан Хардинг теперь функционален: она наконец-то носит стрелы — она готова присоединиться к битве, а не просто оказывать моральную поддержку.
- Улучшенная визуальная производительность: обновленные ресурсы уменьшают «всплывающие» эффекты на большом расстоянии и повышают общую графическую точность.
- Измененные уведомления об одобрении компаньонов: одобрение (или неодобрение) от ваших компаньонов теперь остается на экране дольше, давая вам достаточно времени, чтобы насладиться — или ужаснуться — их реакцией.
- Исправлены проблемы с синхронизацией губ: персонажи теперь говорят без этого странного налета чревовещателя.
Заметки об исправлениях обширны и демонстрируют стремление BioWare к совершенствованию игрового процесса. Игроки на ПК будут рады увидеть исправления для параметров DLSS на графических процессорах Nvidia и обновление до версии XeSS 1.3.1. Сбои были сведены к минимуму, а визуальная производительность на больших расстояниях была улучшена благодаря обновленным ресурсам.
BioWare заверила игроков, что на горизонте появятся новые патчи, которые «сделают ваш игровой опыт еще лучше». Независимо от того, глубоко ли вы погрузились в игру или только начинаете, этот первый патч призван улучшить ваше путешествие по Тедасу.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Dragon Age: The Veilguard получила первый патч с исправлениями улучшений
удаление кунари из игры
Боюсь этой лгбт помойке ничего не поможет.
Не вижу в патчноуте ни одного действительно важного, нужного и необходимого улучшения. Повестку патч не убирает. Кунари нормальными не делает. Воду из 90% диалогов игры тоже не уберёт этот патч. Какой в нём тогда смысл?
Табличка с обозначением одобрения или неодобрения компаньонов так вообще смысла не имеет, ибо в этой игре нет ролевого отыгрыша. Твой ГГ здесь всегда строго добрый лапочка.
Возможность сделать грудь большой в редактор так и не добавили. Причёсок нормальных тоже в патче нет. Бесполезный патч, одним словом.
Боевая система тоже лучше не станет в патче. Враги как концентрировали свои атаки строго на игроке, так и будут концентрировать, почти полностью игнорируя компаньонов игрока. Игру лучше этот патч в целом не сделает. Как был радужный проходняк, так и останется радужным проходняком этот проект.
Не, ну, хорошо, конечно, что DLSS и прочее патч исправляет, но в целом для этой игры эти исправления наименее важны. И без них можно было бы обойтись. А вот действительно серьёзных проблем патч не исправит - бездарный сценарий, к примеру. Неужели так сложно диалоги привести в порядок, чтоб они хотя бы интересными стали. Куда все талантливые сценаристы-писатели подевались?
Тут не патчить надо, а всю игру с нуля переделывать...
О, отлично. Спасибо за оперативность
Всего-то неделя прошла xD
Ага
Во, хорошие новости. Ещё бы повесточку убрать из игры)
Ждём патч финала Конкорда
Единственным правильным патчем будет тот, который удаляет это убожество с компьютера.
Тебе то какая разница что у пользователей на компьютере ?
Обыкновенная. Пропаганда гомосятины и извращений у нас в России запрещена законодательно, если ты не знал, чувачок. А в этой поделке ещё и сатанизм можно найти, и много чего ещё из западной античеловеческой повестки.
Надо бы в РКН направить жалобу на эту игру.
Ты откуда тут взялся на игровом сайте? Ты ж на бесогоне должен быть или время покажет смотреть
Чувачок, это ты взялся. А я здесь был всегда. Компрене ву?
Вернись обратно в болото, из которого ты вылез, и трясись над своими скрепами, тебе - патриоту противопоказаны игры, через них нато меняет твое мышление