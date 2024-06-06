Dragon Age: The Veilguard получит официальный перевод на русский язык

Вслед за анонсом нового подзаголовка и датой показа нового геймплея, страница Dragon Age в Steam получила обновления: к 11 уже указанным языкам добавился еще один — русский. Наши предположения оказались верными: игра не только получила официальный русский подзаголовок, но и текстовый перевод на русский язык.
В "Dragon Age: На страже Завесы" игроков ждёт Тедас — край, полный суровых диких земель, опасных лабиринтов и сияющих городов, а также жестоких сражений и тайной магии. И сейчас судьба этого мира балансирует на лезвии ножа.
Тедасу нужен новый лидер, которого никто не ожидает. Игроку предстоит собрать из ярких личностей, которых будет семь, необыкновенную команду, которая покажет вам, что такое дружба, драма и любовь.
А когда именно мы получим первый взгляд на игру? BioWare подтвердила, что премьера геймплея Dragon Age: The Veilguard состоится на вечером 11 июня. Продолжительность ролика составит более 15 минут, и в нем будет показан геймплей из самого начала будущей игры.
Это, что у них там произошло, что вдруг они решили сабы сделать. Давно не делали, даже сабы. Я рад конечно, хотя надо посмотреть, что выйдет. Инквизиция во многом мне не зашла. Да и не верится в текущую Bioware.
Справедливости ради - для FIFA они продолжали делать локализации даже после 2022-го. Предполагаю, что локализацией FIFA занималась какая-то отдельная (возможно их внутренняя) студия вне России, поэтому её это не коснулось.
Ну и видать до их гениального менеджмента, как и до Netflix, наконец дошло, что русским языком пользуются не только в России и без локализации они лишают себя определенной доли продаж. И скорее всего наконец нашли студию-подрядчика в СНГ/Израиле, которая теперь будет делать текстовые локализации для игр.
Я только вот удивился отсутствию украинской локализации ну хоть какой то, или уже усё - не канон ?)))
Хайп прошел)))
В нфс не было(
Что-то не верится, что "ВСЕМИ ЛЮБИМАЯ И УВАЖАЕМАЯ ЕА" внезапно снизошли на нас и решили порадовать русского Ваню, добавив в свою игру русский язык
Как обычно, ближе к релизу вырежут))
Круто, конечно, но у нас продавать-то не станут. Но хоть пиратку не придётся мучить авто-переводами.
Но продаваться у нас не будет? 😅
Даже если предположить фантастический вариант что игра выйдет нормальной всё равно у нас продавать не будут, хотел недавно легендарку масыча взять, меня послали на торрент, ну торрент версия у меня и так была.
Эта игра, если и выйдет нормальной, то разве что в плане боевой системы. Но что касается сюжета и диалогов, здесь уж точно ничего хорошего ждать не стоит. Наверняка будет очень много разнообразной толерастии, которая испортит всё хорошее, что в игре есть.
А может не надо показывать? Знаю я их дружбу, драму и любовь. Как всегда всё отолерастят. По-другому современная BioWare не умеет.
так в чем проблема? не заводи роман с мужскими спутниками...
Ну и хорошо. Можно будет спокойно качать, после патчей и ДЛС, конечно. Если игра вообще будет этого достойна.
А издатель точно EA?
Ошибка скорее всего
Озвучка где?
с 2009 не делают, зачем тебе?
лучше пусть не будет, чем будет та, что делали
У нфс последней вроде даже текста переведенного нет, так что удивительно что субтитры тут есть типа в списке.
конфликт грузинский 2008 - перестали озвучки делать, конфликт 22 года - перестали текст даже добавлять. Че дальше ждать?
Игр отечественного производства)
С 2008 перестали озвучки ? Это где, в каких играх ?
Это уже не дридволф?
Ну вот да, как-то странно было сменить название. Все уже к этому привыкли и тут на тебе.
раньше лицо кривили когда не было озвучки русской, а теперь надеятся приходится хотяб на сабы...
ну это прям где-то слон сдох, что сейчас игра будет и в стиме доступна и с официальным русским языком.
ЕА наши слоняры)
не, круто что остались компании, которые про нас помнят, обычно в последнее время только подгадить пытаются.