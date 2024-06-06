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Dragon Age: The Veilguard 2024 г.
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.5 358 оценок

Dragon Age: The Veilguard получит официальный перевод на русский язык

butcher69
Новости

Вслед за анонсом нового подзаголовка и датой показа нового геймплея, страница Dragon Age в Steam получила обновления: к 11 уже указанным языкам добавился еще один — русский. Наши предположения оказались верными: игра не только получила официальный русский подзаголовок, но и текстовый перевод на русский язык.

В "Dragon Age: На страже Завесы" игроков ждёт Тедас — край, полный суровых диких земель, опасных лабиринтов и сияющих городов, а также жестоких сражений и тайной магии. И сейчас судьба этого мира балансирует на лезвии ножа.

Тедасу нужен новый лидер, которого никто не ожидает. Игроку предстоит собрать из ярких личностей, которых будет семь, необыкновенную команду, которая покажет вам, что такое дружба, драма и любовь.

А когда именно мы получим первый взгляд на игру? BioWare подтвердила, что премьера геймплея Dragon Age: The Veilguard состоится на вечером 11 июня. Продолжительность ролика составит более 15 минут, и в нем будет показан геймплей из самого начала будущей игры.

46
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
6363

Это, что у них там произошло, что вдруг они решили сабы сделать. Давно не делали, даже сабы. Я рад конечно, хотя надо посмотреть, что выйдет. Инквизиция во многом мне не зашла. Да и не верится в текущую Bioware.

8
AceTheKing

Справедливости ради - для FIFA они продолжали делать локализации даже после 2022-го. Предполагаю, что локализацией FIFA занималась какая-то отдельная (возможно их внутренняя) студия вне России, поэтому её это не коснулось.

Ну и видать до их гениального менеджмента, как и до Netflix, наконец дошло, что русским языком пользуются не только в России и без локализации они лишают себя определенной доли продаж. И скорее всего наконец нашли студию-подрядчика в СНГ/Израиле, которая теперь будет делать текстовые локализации для игр.

2
Александр Дантес

Я только вот удивился отсутствию украинской локализации ну хоть какой то, или уже усё - не канон ?)))

1
IbruhmanI Александр Дантес

Хайп прошел)))

2
IbruhmanI AceTheKing

В нфс не было(

0
cheezypizey

Что-то не верится, что "ВСЕМИ ЛЮБИМАЯ И УВАЖАЕМАЯ ЕА" внезапно снизошли на нас и решили порадовать русского Ваню, добавив в свою игру русский язык

4
Neco161

Как обычно, ближе к релизу вырежут))

6
Аристов--Черный

Круто, конечно, но у нас продавать-то не станут. Но хоть пиратку не придётся мучить авто-переводами.

2
Aellie

Но продаваться у нас не будет? 😅

1
saa0891

Даже если предположить фантастический вариант что игра выйдет нормальной всё равно у нас продавать не будут, хотел недавно легендарку масыча взять, меня послали на торрент, ну торрент версия у меня и так была.

0
Janekste

Эта игра, если и выйдет нормальной, то разве что в плане боевой системы. Но что касается сюжета и диалогов, здесь уж точно ничего хорошего ждать не стоит. Наверняка будет очень много разнообразной толерастии, которая испортит всё хорошее, что в игре есть.

-2
Janekste
покажет вам, что такое дружба, драма и любовь\

А может не надо показывать? Знаю я их дружбу, драму и любовь. Как всегда всё отолерастят. По-другому современная BioWare не умеет.

0
ruslan_dzusev

так в чем проблема? не заводи роман с мужскими спутниками...

3
Кей Овальд

Ну и хорошо. Можно будет спокойно качать, после патчей и ДЛС, конечно. Если игра вообще будет этого достойна.

0
Никита Дроздоvv

А издатель точно EA?

-1
Abarmot90

Ошибка скорее всего

-1
Dark Premium

Озвучка где?

-1
Offn

с 2009 не делают, зачем тебе?

лучше пусть не будет, чем будет та, что делали

-2
danilukHF

У нфс последней вроде даже текста переведенного нет, так что удивительно что субтитры тут есть типа в списке.

0
danilukHF Offn

конфликт грузинский 2008 - перестали озвучки делать, конфликт 22 года - перестали текст даже добавлять. Че дальше ждать?

-6
mambro danilukHF

Игр отечественного производства)

1
ka27 danilukHF

С 2008 перестали озвучки ? Это где, в каких играх ?

0
hpi

Это уже не дридволф?

-1
antonborisov198

Ну вот да, как-то странно было сменить название. Все уже к этому привыкли и тут на тебе.

0
malars0

раньше лицо кривили когда не было озвучки русской, а теперь надеятся приходится хотяб на сабы...

-1
Oscilograf
игра не только получила официальный русский подзаголовок, но и текстовый перевод на русский язык.

ну это прям где-то слон сдох, что сейчас игра будет и в стиме доступна и с официальным русским языком.

-2
kalavashok tribagov

ЕА наши слоняры)

0
Oscilograf kalavashok tribagov

не, круто что остались компании, которые про нас помнят, обычно в последнее время только подгадить пытаются.

0