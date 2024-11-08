Dragon Age: The Veilguard потеряла почти 50% игроков в Steam менее чем за 10 дней после релиза

Dragon Age: The Veilguard, долгожданная часть франшизы, вышла 31 октября. Однако общее количество игроков, одновременно играющих в игру в Steam, было не таким большим, как ожидалось для столь долгожданной части одной из популярных франшиз. И вот, буквально через 10 дней после релиза, количество игроков в игре упало почти в два раза.

Как вы можете видеть на изображении выше, Dragon Age: The Veilguard достигла своего пика 5 дней назад. Так что удивительно, что игра так быстро потеряла почти 50% своей базы игроков, и это при том, что она является ролевой игрой.

Для сравнения: The Elder Scrolls V: Skyrim, игра 13-летней давности, по-прежнему набирает за сутки более 22 тысяч игроков. Аналогичным образом, в Elden Ring, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong и The Witcher 3 количество игроков за 24 часа достигает 37, 71, 40, 104 и 19 тысяч игроков соответственно.

Вполне логично, что основной сюжет длится около 50 часов, а 100%-ное прохождение займет примерно сто часов, так что эти игроки, скорее всего, уже закончили прохождение игры. И все же это не типично для РПГ - терять огромное количество игроков всего через 10 дней после релиза.