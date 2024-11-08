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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.4 1 646 оценок

Dragon Age: The Veilguard потеряла почти 50% игроков в Steam менее чем за 10 дней после релиза

Gruz_
Новости

Dragon Age: The Veilguard, долгожданная часть франшизы, вышла 31 октября. Однако общее количество игроков, одновременно играющих в игру в Steam, было не таким большим, как ожидалось для столь долгожданной части одной из популярных франшиз. И вот, буквально через 10 дней после релиза, количество игроков в игре упало почти в два раза.

Как вы можете видеть на изображении выше, Dragon Age: The Veilguard достигла своего пика 5 дней назад. Так что удивительно, что игра так быстро потеряла почти 50% своей базы игроков, и это при том, что она является ролевой игрой.

Для сравнения: The Elder Scrolls V: Skyrim, игра 13-летней давности, по-прежнему набирает за сутки более 22 тысяч игроков. Аналогичным образом, в Elden Ring, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong и The Witcher 3 количество игроков за 24 часа достигает 37, 71, 40, 104 и 19 тысяч игроков соответственно.

Вполне логично, что основной сюжет длится около 50 часов, а 100%-ное прохождение займет примерно сто часов, так что эти игроки, скорее всего, уже закончили прохождение игры. И все же это не типично для РПГ - терять огромное количество игроков всего через 10 дней после релиза.

34
86
Комментарии: 86
Ваш комментарий
Саша Борцов

Это мелочи.... Разве подобное сравнится с тем, что главный геймдизайнер во время разработки игры потерял свой болт.

20
Fenharell

Яйца

1
Madiark

Удивляет то что этот sjw мусор набрал 70 % положительных отзывов в стиме

14
Buccaneer

Поразительно. В мире существуют другие люди, у которых мнение не как у вас. Ну прям магия.

-20
JKarter

Так обычная накрутка ботов же.

17
Buccaneer JKarter

На уровне СЖВ повесточников только базовички, которые учитывают своё "исключительное" мнение, а другого для них и не существует. Видимо, даже в голову не может прийти, что кому-то игра понравилась, поэтому сразу видятся боты, накрутки и прочее. Я так же могу назвать хейтеров, которые на Метакритике одинаковые негативные отзывы строчат. Но будут ли они ботами? Нет, вряд ли. Так же как и те, кто положительно отзывается об игре.

-8
LogitechRP2 Buccaneer

Уходи отсюда, чат gpt, тебя не звали

0
JKarter Buccaneer

Поразительно, как на этом сайте хватает таких ботов как ты, которые любой калл будут обеливать.

1
Fenharell
7
Necrowill

со жрицы я прям заорал

1
Hog2012

Вроде бы смешно, но потом плакать хочется.

0
Фризостат

Игра проходится за 15-30 часов. Люди прошли и свалили

4
Buccaneer

Ну новость же надо состряпать. А то так пишут, будто там 500 человек осталось играть.

-6
tvorog8088

Все кто хотели купили проходят и сваливают, следующие продажи будут только по скидкам.

Суть в том что продажи говорят провальные, ещё хуже чем у ЗВ юбиков, да и количество возвратов в стим говорят зашкаливает.

4
Buccaneer

О провальных продажах сказал "инсайдер", у которого ещё не было ни одного правдивого инсайда. Даже на новостях о предзаказах AC shadows он обделался.

-6
Flimpten

Space Marine 2 потерял 90% аудитории, сейчас в него играют 15к человек, хотя пик онлайна 225к, к тому же там есть мультиплеер. Где новость? Ах, да, неудобно...

4
Buccaneer

Ну так Space Marine не хайп тема, а тут можно плюсиков с новости насобирать.

0
Oldded

Space Marine 2 игра на пару вечеров проходится за 6ч нашел с чем сравнить. То что там 15к онлайна для фанатов нормально. Бюджет в 100 раз меньше.

7
RavinSakara

Девятичасовой сингл-шутер -VS- RPG на шестьдесят часов — вот это ты сравнил. И потерял он столько на данный момент времени, т. е. спустя 2 месяца, получается; а Dragon Age новая — менее 10 дней прошло, с пиков в 89k. Ах, да — неудобно разбирать более подробно провал BioWare.

5
luVol

Она вышла 2 месяца назад как бы. Через 10 дней там тоже потеря вышла под 55%, но проблема игры в том, что она короче. Также мультиплеер там весьма условный и с его наполнением очень густо. Это конечно не история бг3, который до сих пор популярен спустя более года после релиза, так как куда шире в плане рпг отыгрыша, чего в драгонаге вообще нету

1
WittyOrvilleton Oldded

Вот только это ваха, а по сравнению с драгонагой это небо и земля в плане количества фанатов и раскрученности вселенной.

0
Ceiv

Да потому что это не полнноценная РПГ. Ой, про нее уже все сказали. Лучше бы разгнали всех поехавших трансов с игры и не допустили делать Масс Эффект. Паразитируют только на известной франшизе. И все шизанутей и шизанутей.

2
Buccaneer

Да, это экшен-РПГ. А в этом жанре игр РПГ составляющей может быть абсолютный минимум.

-8
Well-to-doAelinor

Всё разрабы уже там, готовят мужской, радужный Масс эффект

0
JKarter Buccaneer

Ты сначала изучи досконально, что такое жанры Action и RPG, отдельно. А то только один бред в комментариях везде пишешь.

-1
Buccaneer JKarter

Пока что бред и неприкрытый хейт я вижу лишь от вас. Вы просто сидите в комментариях и пишите абсолютно идентичное мнение, которые проецировали ютуберы и прочие хайпожоры с Ютуба и иных ресурсов. Буквально слово в слово иногда. Впрочем, тут большинство людей таких.

3
Sad_Jester Buccaneer

Это ЭКШН?! Где?! 5 мин геймплея, из которых 3 мин тупая беготня, и 2 мин файта, а потом ролик на 10 мин... И по новой (но с файтами не всегда попадается геймплей. Зачастую побегушки от точки к точке)! И это размазано на 15 часов... Чуть не забыл!!!! Еще бестолковая болтовня, с рассуждениями кто нитакусик, а кто нитакусик +

-1
Majester

Да это успех, вы не понимаете просто

1
Пользователь ВКонтакте

Да каким местом это удолбище "долгожданное"? // Иван Марков

1
Пользователь ВКонтакте

ждали просто новую часть по вселенной ДА, а не это убожище... // Артур Кузьмин

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да там уже по ранним демонстрациям было всё понятно. Но походу администрация пегача лютые адепты копрофагии, раз у них это удолбище "долгожданное" // Иван Марков

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Я тоже не понимаю о чём думали люди, которые это купили, да ещё и на релизе. Все кречали про омерзительную повестку, но при этом только в стиме было больше чем 80к онлайна в пике. При том, что никто не скрывал, что игра лютая толеранщина, все трейлеры были этим пропитаны. Ну чтож, сами виноваты, теперь эти "инклюзивные", и дальше будут пилить подобную дичь. Бедный масс эфект 5((( // Артур Кузьмин

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Мыши плакали и кололись, но продолжали жевать кактус... // Иван Марков

0
kotasha

Да уже наигрались скоро вслед за отряд самоубийц будет онлайн в 200 человек.

0
SenMarie

Ооой, а что это случилось? XD

0
Serpentrage

Я прошел за 3 дня =( а тут уже неделю кто-то мучает сингл игру. Игра топ по локациям, графону, боевке, оптимизации без патчей. Огнище сделали биотвари наконец-то.

-13
Buccaneer

Люди прошли игру и закончили? Не, глупость какая-то.

1
antonborisov198 Buccaneer

Скажи это скайриму какому-нибудь)

1
Buccaneer antonborisov198

Эм... В Скайриме открытый мир есть. И тысячи модов на самые разные темы. Абсолютно неуместное сравнение.

3
antonborisov198 Buccaneer

"Какому-нибудь" подразумевает иные синглплеерные проекты с похожим онлайном спустя время.

0
Goodvini

Не проходят ее повально, не держится онлайн, забивает большинство, игры вообще до конца проходят далеко ни все.

0
JKarter

Тут ещё и багов хватает, вон люди жалуются на то, что у них персонажи лысеют, то игра вылетает, то сохранения ломаются. Я лично на пиратке обнаружил, да и у кого лицензия, подтвердили. Что игра вот, вообще не дружит с читами, никакими. Ещё можно к примеру пошаманить с чем-то в игре с помощью Cheat Engine, но вот если к примеру начнёшь шаманить с ресами и материалами, то вот тут то сразу или потом. вылет, то сэйвам полный каюк. Да и честно, чем дальше по игре, тем кринжа ловишь больше.

-1
Buccaneer JKarter

Ну да, очень объективно. Большинство людей, даже хейтеры игры абсолютно точно хвалят игру в техническом плане, баги и лаги встречаются у малого числа людей. А говорить о том, что игра не дружит с читами и жаловаться на это... прям... ну вообще кринж.

2
Hajen69 JKarter

Хз о чем вы толкуете, играю на пиратке, с сейвами никаких проблем, читами ресурсов себе тоже наделал

1
Purity_09

Насколько я знаю, в игре нет эндгейма, нет особого повода для реиграбельности и даже нет нг+. Игра в большей степени линейна, так что вполне справедливо.

Я больше удивился, что она смогла собрать под 90К онлайн и не особо ударить в грязь лицом, несмотря на то, что творилось в инфополе за неделю до выхода.

0
Buccaneer

Тут нельзя разумные вещи говорить, у местных финансовых и игровых экспертов единственное верное мнение об игровых провалах.

-1
Орка

1) Море возвратов в Стиме - люди включили, увидели какое это несусветное гуано, и возвращали деньги.

2) Большая часть "покупок" была изначально ложной - пиар-отдел игры создал в стиме тысячи ботов и ими покупал игру, тратя на это заранее заложенный рекламный бюджет, чтобы создать видимость ажиотажа. Но - не сработало, люди не купились на эту туфту.

0
Buccaneer

Классика пегача.

Игра понравилась и у неё хорошие отзывы: абсолютно заслуженно, люди оценивают по достоинству.

Игра не понравилась и у неё положительные отзывы: вот негодяи на разрабах, ботов в отзывы нагнали.

1
SOLUS5678

Это было предсказуемо как и слух о незначительных продажах игры. Всё становится на свои места. Ждём от директоров слов о том что игра не оправдала ожиданий и закрытии студии.

0
6363

ой, а что случилось всем же нравится)))

0
rtnrwv

50% просто прошли игру

0
Schong Di

Скоро ещё меньше будет

0
-zotik-

Прошли и забыли. Но пока так то много если судить по макс онлайну. Старфилд еще быстрее забвли. А он уж точно кал

0
Deowar

Просто игру прошли, вот остальные её пройдут и цифра упадёт до нуля.))

0
JKarter

Ожидаемо

-1
pudovik1704

Убрал фиолетовый решейдом,играю в 2к на ультрах с лучами,кайфую...Пукан не рвет,слюной не брызжу,норм игруха вечерком пару часов позалипать...

-1
Buccaneer

С решейдом игра выглядит и правда лучше, я сразу себе его установил. Наиграл 60 часов уже и норм. Обожаю мир Dragon Age.

-8
antonborisov198

А почему графика из фортнайта в игре 2024 года?

-3
Buccaneer antonborisov198

Графика сделана в стиле Инквизиции, если что. У обеих игр одинаковый движок - Frostbite.

-6
JKarter Buccaneer

В ДАИ намного лучше графика, чем у этого высера, и уж точно, не атмосфера бюджетного Фортнайта.

-2
Buccaneer JKarter

Вы бы хоть не палились в хейте такими комментариями. В Инквизиции качество текстур и дизайн локаций выполнен хуже, чем тут. Я Инквизицию кучу раз проходил и точно вижу разницу, так что тут сразу видно абсолютно предвзятое мнение. А если вы видите тут Фортнайт, ну... тут даже комментировать нет смысла.

2
Buccaneer

Это не РПГ, это экшен-РПГ, один-два раза прошёл и всё, так что логично.

-3
JKarter

Это даже не экшен-РПГ, тут от РПГ одно название.

3
Buccaneer JKarter

Это самое обычное экшен-РПГ. Невероятно, но именно поэтому первый в жанре указан именно экшен, а потом уже РПГ, ибо ролевой составляющей мало.

1
antonborisov198 Buccaneer

Точнее, это самый обычный слешер)

1
JKarter antonborisov198

С закосом под Doom, если говорить о разбросанном повсюду, лутом и зельями лечения.

0
Tdante

60 часов кайфа я получил, игра зашла прямо на ура и пролетела классно.

-4
Buccaneer

Щас заминусят тебя и ботом обзовут)

-5
LogitechRP2 Buccaneer

А тебя Буккаке обзовут

0
Redcorsair Buccaneer

Мне интересно сколько нынче за распространение сжв повестки платят? Стоит оно того вообще? Просто заметил, что в данной теме вас слишком много.... с учетом того что данная "игра" это очередной сжв калл.

0
Miyusi

Полное прохождение на платину (и, соотв, секретную концовку) заняло у меня 65 часов. Какие сто?) вы норм вообще?

-4
Анжелика04

если долбаться искать сундуки вполне реально и сто

0
-zotik-

65? Неплохо. Не успеет надоесть

0