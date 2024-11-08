Dragon Age: The Veilguard потеряла почти 50% игроков в Steam менее чем за 10 дней после релиза

Dragon Age: The Veilguard, долгожданная часть франшизы, вышла 31 октября. Однако общее количество игроков, одновременно играющих в игру в Steam, было не таким большим, как ожидалось для столь долгожданной части одной из популярных франшиз. И вот, буквально через 10 дней после релиза, количество игроков в игре упало почти в два раза.
Как вы можете видеть на изображении выше, Dragon Age: The Veilguard достигла своего пика 5 дней назад. Так что удивительно, что игра так быстро потеряла почти 50% своей базы игроков, и это при том, что она является ролевой игрой.
Для сравнения: The Elder Scrolls V: Skyrim, игра 13-летней давности, по-прежнему набирает за сутки более 22 тысяч игроков. Аналогичным образом, в Elden Ring, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong и The Witcher 3 количество игроков за 24 часа достигает 37, 71, 40, 104 и 19 тысяч игроков соответственно.
Вполне логично, что основной сюжет длится около 50 часов, а 100%-ное прохождение займет примерно сто часов, так что эти игроки, скорее всего, уже закончили прохождение игры. И все же это не типично для РПГ - терять огромное количество игроков всего через 10 дней после релиза.
Это мелочи.... Разве подобное сравнится с тем, что главный геймдизайнер во время разработки игры потерял свой болт.
Яйца
Удивляет то что этот sjw мусор набрал 70 % положительных отзывов в стиме
Поразительно. В мире существуют другие люди, у которых мнение не как у вас. Ну прям магия.
Так обычная накрутка ботов же.
На уровне СЖВ повесточников только базовички, которые учитывают своё "исключительное" мнение, а другого для них и не существует. Видимо, даже в голову не может прийти, что кому-то игра понравилась, поэтому сразу видятся боты, накрутки и прочее. Я так же могу назвать хейтеров, которые на Метакритике одинаковые негативные отзывы строчат. Но будут ли они ботами? Нет, вряд ли. Так же как и те, кто положительно отзывается об игре.
Уходи отсюда, чат gpt, тебя не звали
Поразительно, как на этом сайте хватает таких ботов как ты, которые любой калл будут обеливать.
со жрицы я прям заорал
Вроде бы смешно, но потом плакать хочется.
Игра проходится за 15-30 часов. Люди прошли и свалили
Ну новость же надо состряпать. А то так пишут, будто там 500 человек осталось играть.
Все кто хотели купили проходят и сваливают, следующие продажи будут только по скидкам.
Суть в том что продажи говорят провальные, ещё хуже чем у ЗВ юбиков, да и количество возвратов в стим говорят зашкаливает.
О провальных продажах сказал "инсайдер", у которого ещё не было ни одного правдивого инсайда. Даже на новостях о предзаказах AC shadows он обделался.
Space Marine 2 потерял 90% аудитории, сейчас в него играют 15к человек, хотя пик онлайна 225к, к тому же там есть мультиплеер. Где новость? Ах, да, неудобно...
Ну так Space Marine не хайп тема, а тут можно плюсиков с новости насобирать.
Space Marine 2 игра на пару вечеров проходится за 6ч нашел с чем сравнить. То что там 15к онлайна для фанатов нормально. Бюджет в 100 раз меньше.
Девятичасовой сингл-шутер -VS- RPG на шестьдесят часов — вот это ты сравнил. И потерял он столько на данный момент времени, т. е. спустя 2 месяца, получается; а Dragon Age новая — менее 10 дней прошло, с пиков в 89k. Ах, да — неудобно разбирать более подробно провал BioWare.
Она вышла 2 месяца назад как бы. Через 10 дней там тоже потеря вышла под 55%, но проблема игры в том, что она короче. Также мультиплеер там весьма условный и с его наполнением очень густо. Это конечно не история бг3, который до сих пор популярен спустя более года после релиза, так как куда шире в плане рпг отыгрыша, чего в драгонаге вообще нету
Вот только это ваха, а по сравнению с драгонагой это небо и земля в плане количества фанатов и раскрученности вселенной.
Да потому что это не полнноценная РПГ. Ой, про нее уже все сказали. Лучше бы разгнали всех поехавших трансов с игры и не допустили делать Масс Эффект. Паразитируют только на известной франшизе. И все шизанутей и шизанутей.
Да, это экшен-РПГ. А в этом жанре игр РПГ составляющей может быть абсолютный минимум.
Всё разрабы уже там, готовят мужской, радужный Масс эффект
Ты сначала изучи досконально, что такое жанры Action и RPG, отдельно. А то только один бред в комментариях везде пишешь.
Пока что бред и неприкрытый хейт я вижу лишь от вас. Вы просто сидите в комментариях и пишите абсолютно идентичное мнение, которые проецировали ютуберы и прочие хайпожоры с Ютуба и иных ресурсов. Буквально слово в слово иногда. Впрочем, тут большинство людей таких.
Это ЭКШН?! Где?! 5 мин геймплея, из которых 3 мин тупая беготня, и 2 мин файта, а потом ролик на 10 мин... И по новой (но с файтами не всегда попадается геймплей. Зачастую побегушки от точки к точке)! И это размазано на 15 часов... Чуть не забыл!!!! Еще бестолковая болтовня, с рассуждениями кто нитакусик, а кто нитакусик +
Да это успех, вы не понимаете просто
Да каким местом это удолбище "долгожданное"? // Иван Марков
ждали просто новую часть по вселенной ДА, а не это убожище... // Артур Кузьмин
Да там уже по ранним демонстрациям было всё понятно. Но походу администрация пегача лютые адепты копрофагии, раз у них это удолбище "долгожданное" // Иван Марков
Я тоже не понимаю о чём думали люди, которые это купили, да ещё и на релизе. Все кречали про омерзительную повестку, но при этом только в стиме было больше чем 80к онлайна в пике. При том, что никто не скрывал, что игра лютая толеранщина, все трейлеры были этим пропитаны. Ну чтож, сами виноваты, теперь эти "инклюзивные", и дальше будут пилить подобную дичь. Бедный масс эфект 5((( // Артур Кузьмин
Мыши плакали и кололись, но продолжали жевать кактус... // Иван Марков
Да уже наигрались скоро вслед за отряд самоубийц будет онлайн в 200 человек.
Ооой, а что это случилось? XD
Я прошел за 3 дня =( а тут уже неделю кто-то мучает сингл игру. Игра топ по локациям, графону, боевке, оптимизации без патчей. Огнище сделали биотвари наконец-то.
Люди прошли игру и закончили? Не, глупость какая-то.
Скажи это скайриму какому-нибудь)
Эм... В Скайриме открытый мир есть. И тысячи модов на самые разные темы. Абсолютно неуместное сравнение.
"Какому-нибудь" подразумевает иные синглплеерные проекты с похожим онлайном спустя время.
Не проходят ее повально, не держится онлайн, забивает большинство, игры вообще до конца проходят далеко ни все.
Тут ещё и багов хватает, вон люди жалуются на то, что у них персонажи лысеют, то игра вылетает, то сохранения ломаются. Я лично на пиратке обнаружил, да и у кого лицензия, подтвердили. Что игра вот, вообще не дружит с читами, никакими. Ещё можно к примеру пошаманить с чем-то в игре с помощью Cheat Engine, но вот если к примеру начнёшь шаманить с ресами и материалами, то вот тут то сразу или потом. вылет, то сэйвам полный каюк. Да и честно, чем дальше по игре, тем кринжа ловишь больше.
Ну да, очень объективно. Большинство людей, даже хейтеры игры абсолютно точно хвалят игру в техническом плане, баги и лаги встречаются у малого числа людей. А говорить о том, что игра не дружит с читами и жаловаться на это... прям... ну вообще кринж.
Хз о чем вы толкуете, играю на пиратке, с сейвами никаких проблем, читами ресурсов себе тоже наделал
Насколько я знаю, в игре нет эндгейма, нет особого повода для реиграбельности и даже нет нг+. Игра в большей степени линейна, так что вполне справедливо.
Я больше удивился, что она смогла собрать под 90К онлайн и не особо ударить в грязь лицом, несмотря на то, что творилось в инфополе за неделю до выхода.
Тут нельзя разумные вещи говорить, у местных финансовых и игровых экспертов единственное верное мнение об игровых провалах.
1) Море возвратов в Стиме - люди включили, увидели какое это несусветное гуано, и возвращали деньги.
2) Большая часть "покупок" была изначально ложной - пиар-отдел игры создал в стиме тысячи ботов и ими покупал игру, тратя на это заранее заложенный рекламный бюджет, чтобы создать видимость ажиотажа. Но - не сработало, люди не купились на эту туфту.
Классика пегача.
Игра понравилась и у неё хорошие отзывы: абсолютно заслуженно, люди оценивают по достоинству.
Игра не понравилась и у неё положительные отзывы: вот негодяи на разрабах, ботов в отзывы нагнали.
Это было предсказуемо как и слух о незначительных продажах игры. Всё становится на свои места. Ждём от директоров слов о том что игра не оправдала ожиданий и закрытии студии.
ой, а что случилось всем же нравится)))
50% просто прошли игру
Скоро ещё меньше будет
Прошли и забыли. Но пока так то много если судить по макс онлайну. Старфилд еще быстрее забвли. А он уж точно кал
Просто игру прошли, вот остальные её пройдут и цифра упадёт до нуля.))
Ожидаемо
Убрал фиолетовый решейдом,играю в 2к на ультрах с лучами,кайфую...Пукан не рвет,слюной не брызжу,норм игруха вечерком пару часов позалипать...
С решейдом игра выглядит и правда лучше, я сразу себе его установил. Наиграл 60 часов уже и норм. Обожаю мир Dragon Age.
А почему графика из фортнайта в игре 2024 года?
Графика сделана в стиле Инквизиции, если что. У обеих игр одинаковый движок - Frostbite.
В ДАИ намного лучше графика, чем у этого высера, и уж точно, не атмосфера бюджетного Фортнайта.
Вы бы хоть не палились в хейте такими комментариями. В Инквизиции качество текстур и дизайн локаций выполнен хуже, чем тут. Я Инквизицию кучу раз проходил и точно вижу разницу, так что тут сразу видно абсолютно предвзятое мнение. А если вы видите тут Фортнайт, ну... тут даже комментировать нет смысла.
Это не РПГ, это экшен-РПГ, один-два раза прошёл и всё, так что логично.
Это даже не экшен-РПГ, тут от РПГ одно название.
Это самое обычное экшен-РПГ. Невероятно, но именно поэтому первый в жанре указан именно экшен, а потом уже РПГ, ибо ролевой составляющей мало.
Точнее, это самый обычный слешер)
С закосом под Doom, если говорить о разбросанном повсюду, лутом и зельями лечения.
60 часов кайфа я получил, игра зашла прямо на ура и пролетела классно.
Щас заминусят тебя и ботом обзовут)
А тебя Буккаке обзовут
Мне интересно сколько нынче за распространение сжв повестки платят? Стоит оно того вообще? Просто заметил, что в данной теме вас слишком много.... с учетом того что данная "игра" это очередной сжв калл.
Полное прохождение на платину (и, соотв, секретную концовку) заняло у меня 65 часов. Какие сто?) вы норм вообще?
если долбаться искать сундуки вполне реально и сто
65? Неплохо. Не успеет надоесть