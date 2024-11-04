Dragon Age: The Veilguard привлекла более 89 000 одновременных игроков в Steam

Недавний релиз Dragon Age: The Veilguard вызвал много споров, но несмотря на это, игра продемонстрировала впечатляющие показатели вовлеченности. Уже в день запуска она привлекла более 70 000 одновременных игроков в Steam, что сделало её крупнейшей однопользовательской игрой EA на этой платформе. В выходные интерес к игре не только не ослабел, но и достиг нового пика.

Согласно данным SteamDB, в воскресенье Dragon Age: The Veilguard зафиксировала 89 418 одновременных игроков в Steam, что позволило ей обойти такие игры, как Metaphor: ReFantazio и Wo Long: Fallen Dynasty. Эти цифры подтверждают, что игра привлекла значительную аудиторию и стала заметным успехом BioWare, несмотря на разногласия вокруг некоторых её аспектов.

Игра доступна на платформах PS5, Xbox Series X/S и PC, и, как подтвердила студия, никаких дополнений (DLC) к ней не планируется. Весь фокус BioWare теперь смещён на разработку следующей части Mass Effect.