ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.3 1 302 оценки

Dragon Age: The Veilguard привлекла более 89 000 одновременных игроков в Steam

butcher69
Новости

Недавний релиз Dragon Age: The Veilguard вызвал много споров, но несмотря на это, игра продемонстрировала впечатляющие показатели вовлеченности. Уже в день запуска она привлекла более 70 000 одновременных игроков в Steam, что сделало её крупнейшей однопользовательской игрой EA на этой платформе. В выходные интерес к игре не только не ослабел, но и достиг нового пика.

Согласно данным SteamDB, в воскресенье Dragon Age: The Veilguard зафиксировала 89 418 одновременных игроков в Steam, что позволило ей обойти такие игры, как Metaphor: ReFantazio и Wo Long: Fallen Dynasty. Эти цифры подтверждают, что игра привлекла значительную аудиторию и стала заметным успехом BioWare, несмотря на разногласия вокруг некоторых её аспектов.

Игра доступна на платформах PS5, Xbox Series X/S и PC, и, как подтвердила студия, никаких дополнений (DLC) к ней не планируется. Весь фокус BioWare теперь смещён на разработку следующей части Mass Effect.

-12
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
North235

Видя такие посты об успехе небинарного Dragon Age, мне становится действительно страшно за будущее других великих серий, той же Mass Effect... ужас.

6
vald11

Пипец, чел, ты играл вообще? Там этой небинарной темы - 1 час времени на 50 часов общего контента.

1
полечка dxr

Ну так играй в Смуту. Там этого уж точно нет. В самой игре этого всего далеко не так много, как об этом вопят

0
0ncnjqybr

Огромный успех. Еще 800 тыс и догонят BG 3.

5
Serpentrage

Ну дивайнити 3 привлекла всех лгбтк+ активистов по премиям и номинациям + 4 года в РД, у ДА такой рекламы не было.

-6
Paramezan

Цифры не те, но смысл тот же

2
TrueMuMa

А смысл сравнивать с играми, которые на релизе были на волне хайпа, с кучей положительных новостей о них? DAV ещё до релиза был с кучей негативного фона, затем все усилилось после "продажных отзывов" от игрожуров. И тем не менее, вопреки всему этому, онлайн довольно высокий и что интересно, продолжает расти день ото дня, словно все больше народу начинает сомневаться, решает сам попробовать. Да что говорить, если на одном рутрекере игру скачали более 35к раз

1
Комментарий удален
Константин335

А что тут непонятного? Людей много, вкусы у всех разные. Не может же всем одно и тоже нравится? Вот тебе допустим нравится какая то игра, а много кому она может не нравится. Так же и тут, лично мне игра понравилась, тебе как я понимаю нет, как бы все понятно же

-4
Алекс Рейлор

Часть — это все эти ЛГБТК+, прости Господи, часть — люди, которые повелись на продажные обзоры, после рецензий предзаказы взлетели. Ну и часть тех, кто верил словам разрабов, что это просто неудачный трейлер и мрачности, вариативности и т. д. они навезли от души. Спойлер: нет.

3
Константин335 Алекс Рейлор

Есть люди которым просто нравится игра и которые не зациклены на повестке и могут не обращать на нее внимания, так то игра по сути интересная, но что бы понять нужно поиграть, а не слепо хейтить

1
Алекс Рейлор
0
Рикочико

За каждую тысячу теперь будем радоваться))

0
Flimpten

Хорошей игре - хороший результат, как же приятно наблюдать за слезами хейтеров и подорванными пуканчиками, особенно на пегаче

-10
Константин335

Они пытаются еще что то выдавать, но смотря на результаты в стиме, сразу заметен их хейт, в игре даже не разбираются, так как не играли

-12
Serpentrage Константин335

Да играют - в тихушку и кайфуют =) просто от стада сложно отбиться =)

-5
Константин335 Serpentrage

Да тут попадаются такие которые пишут что игра одна сплошная повестка, но такое может сказать только тот кто не играл

-3
Макс Макс 007

Юбку уже надел? Сними и на голову надень, или вообще на ней же повешайся, скам!

0
Flimpten Макс Макс 007

Не плачь, я юбочку и на тебя надену, потом вместе после вейлгарда будем в обнимашку кооп анзем играть

0
Константин335

Молодцы Bioware! Поздравляю их с успехом и отличной игрой, не зря они вернулись спустя такое долго время. Ждем теперь новый Mass Effect

-11
FretfulDoctor

Успех ? Серьёзно ? У Starfield онлайн 2 раза больше был на страте, а у БГ3 такой онлайн чуть ли не каждый день.

5
Константин335 FretfulDoctor

Вы чем новости читаете? Или слепые? Зачем вы сравниваете с другими играми вообще? Это успех для игр Bioware, в прошлых было меньше. А бг3 так вообще или там повестки разве не было? Или просто не хотите ее замечать, ведь это же другое, правда?

-7
Serpentrage Константин335

Забей - этих ничто не не переубедит =) критическое мышление напрочь отсутствует.

-4
Рикочико Константин335

Ты знаешь какой онлайн был в Ориджин?

0
FretfulDoctor Константин335

В пролом в чем ? В этом https://www.playground.ru/dragon_age_the_veilguard/news/zapusk_dragon_age_the_veilguard_v_steam_stal_krupnejshim_v_istorii_bioware-1731968, ну давай я тебе тайну мироздания открою. В те бородатые года царили две вещи первая лиц. диски, второе пиратство( как онлайн, так и на дисках) и тогда люди в основном покупали либо живой настиле или пиратели. Потому сравнивать онлайн steam тогда и сейчас верх "глупость". Для уточнения только оф. дисков на пк продалось 200 000, а общий сбор( и по тем годам это еще норм) 3.5млн копий. Так что это не фига не успех.

1