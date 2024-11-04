Dragon Age: The Veilguard привлекла более 89 000 одновременных игроков в Steam

Недавний релиз Dragon Age: The Veilguard вызвал много споров, но несмотря на это, игра продемонстрировала впечатляющие показатели вовлеченности. Уже в день запуска она привлекла более 70 000 одновременных игроков в Steam, что сделало её крупнейшей однопользовательской игрой EA на этой платформе. В выходные интерес к игре не только не ослабел, но и достиг нового пика.
Согласно данным SteamDB, в воскресенье Dragon Age: The Veilguard зафиксировала 89 418 одновременных игроков в Steam, что позволило ей обойти такие игры, как Metaphor: ReFantazio и Wo Long: Fallen Dynasty. Эти цифры подтверждают, что игра привлекла значительную аудиторию и стала заметным успехом BioWare, несмотря на разногласия вокруг некоторых её аспектов.
Игра доступна на платформах PS5, Xbox Series X/S и PC, и, как подтвердила студия, никаких дополнений (DLC) к ней не планируется. Весь фокус BioWare теперь смещён на разработку следующей части Mass Effect.
Видя такие посты об успехе небинарного Dragon Age, мне становится действительно страшно за будущее других великих серий, той же Mass Effect... ужас.
Пипец, чел, ты играл вообще? Там этой небинарной темы - 1 час времени на 50 часов общего контента.
Ну так играй в Смуту. Там этого уж точно нет. В самой игре этого всего далеко не так много, как об этом вопят
Огромный успех. Еще 800 тыс и догонят BG 3.
Ну дивайнити 3 привлекла всех лгбтк+ активистов по премиям и номинациям + 4 года в РД, у ДА такой рекламы не было.
Цифры не те, но смысл тот же
А смысл сравнивать с играми, которые на релизе были на волне хайпа, с кучей положительных новостей о них? DAV ещё до релиза был с кучей негативного фона, затем все усилилось после "продажных отзывов" от игрожуров. И тем не менее, вопреки всему этому, онлайн довольно высокий и что интересно, продолжает расти день ото дня, словно все больше народу начинает сомневаться, решает сам попробовать. Да что говорить, если на одном рутрекере игру скачали более 35к раз
А что тут непонятного? Людей много, вкусы у всех разные. Не может же всем одно и тоже нравится? Вот тебе допустим нравится какая то игра, а много кому она может не нравится. Так же и тут, лично мне игра понравилась, тебе как я понимаю нет, как бы все понятно же
Часть — это все эти ЛГБТК+, прости Господи, часть — люди, которые повелись на продажные обзоры, после рецензий предзаказы взлетели. Ну и часть тех, кто верил словам разрабов, что это просто неудачный трейлер и мрачности, вариативности и т. д. они навезли от души. Спойлер: нет.
Есть люди которым просто нравится игра и которые не зациклены на повестке и могут не обращать на нее внимания, так то игра по сути интересная, но что бы понять нужно поиграть, а не слепо хейтить
За каждую тысячу теперь будем радоваться))
Хорошей игре - хороший результат, как же приятно наблюдать за слезами хейтеров и подорванными пуканчиками, особенно на пегаче
Они пытаются еще что то выдавать, но смотря на результаты в стиме, сразу заметен их хейт, в игре даже не разбираются, так как не играли
Да играют - в тихушку и кайфуют =) просто от стада сложно отбиться =)
Да тут попадаются такие которые пишут что игра одна сплошная повестка, но такое может сказать только тот кто не играл
Юбку уже надел? Сними и на голову надень, или вообще на ней же повешайся, скам!
Не плачь, я юбочку и на тебя надену, потом вместе после вейлгарда будем в обнимашку кооп анзем играть
Молодцы Bioware! Поздравляю их с успехом и отличной игрой, не зря они вернулись спустя такое долго время. Ждем теперь новый Mass Effect
Успех ? Серьёзно ? У Starfield онлайн 2 раза больше был на страте, а у БГ3 такой онлайн чуть ли не каждый день.
Вы чем новости читаете? Или слепые? Зачем вы сравниваете с другими играми вообще? Это успех для игр Bioware, в прошлых было меньше. А бг3 так вообще или там повестки разве не было? Или просто не хотите ее замечать, ведь это же другое, правда?
Забей - этих ничто не не переубедит =) критическое мышление напрочь отсутствует.
Ты знаешь какой онлайн был в Ориджин?
В пролом в чем ? В этом https://www.playground.ru/dragon_age_the_veilguard/news/zapusk_dragon_age_the_veilguard_v_steam_stal_krupnejshim_v_istorii_bioware-1731968, ну давай я тебе тайну мироздания открою. В те бородатые года царили две вещи первая лиц. диски, второе пиратство( как онлайн, так и на дисках) и тогда люди в основном покупали либо живой настиле или пиратели. Потому сравнивать онлайн steam тогда и сейчас верх "глупость". Для уточнения только оф. дисков на пк продалось 200 000, а общий сбор( и по тем годам это еще норм) 3.5млн копий. Так что это не фига не успех.