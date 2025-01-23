Dragon Age The Veilguard провалилась: продажи вдвое ниже ожиданий EA

Electronic Arts пересмотрела прогноз по выручке за текущий финансовый год. Причина — низкие продажи ключевых релизов, включая Dragon Age The Veilguard и EA SPORTS FC 25.

За квартал Dragon Age The Veilguard продалась тиражом всего 1,5 миллиона копий, хотя ожидалось около 3 миллионов. Это первый случай, когда EA раскрыла реальный уровень продаж игры. Аналитики предполагали слабые результаты ещё раньше: по данным, в Европе интерес к новой части Dragon Age оказался даже ниже, чем к провальной Star Wars Outlaws.

Низкие продажи отразились и на поддержке игры. EA выпустила несколько патчей, но вскоре перевела команду разработчиков на другие проекты. Дополнения для The Veilguard больше не планируются.

На фоне слабых результатов EA прогнозирует квартальную выручку в размере $1,883 миллиарда, что ниже предыдущей оценки в $1,875–2,025 миллиарда. Полный отчёт за третий квартал компания обещает опубликовать 4 февраля.

Если ситуация не изменится, Electronic Arts завершит финансовый год с убытками и общими продажами на уровне $7–7,15 миллиарда долларов.