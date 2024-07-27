Dragon Age: The Veilguard содержит 140 000 строк записанных диалогов

Dragon Age: The Veilguard выйдет этой осенью, к тому времени пройдёт целых десять лет с момента выхода последней части серии, Dragon Age: Inquisition. И хотя понятно, что фанаты были разочарованы таким продолжительным периодом между третьей и четвертой частями, члены команды разработчиков говорят, что масштаб проекта потребовал длительного времени разработки.

Говоря о цикле разработки Dragon Age: The Veilguard, креативный директор Джон Эплер сказал, что BioWare «хотела убедиться, что мы сделали это правильно», назвав экшен-RPG «лучшей версией, которая могла бы быть».

По словам Эплера, актеры озвучивания игры работали над ней в течение пяти лет, в то время как креативный директор по исполнению Эшли Барлоу сказал, что RPG предлагает колоссальные 140 000 строк записанных диалогов. 60 000 из них предназначены только для главного героя Рука, а каждый вариант персонажа (каждый из которых озвучен другим актером) имеет около 15 000 собственных строк.

Барлоу сказал:

Чтобы записать 700 персонажей, нужно много времени, знаете ли — 80 000 строк или 140 000 строк для всех вариантов Рука. Просто нужно время, чтобы сделать хорошо

Стоит отметить, конечно, что ранние годы разработки Dragon Age: The Veilguard, как сообщается, были отмечены проблемами и перезагрузками, поскольку BioWare потребовалось некоторое время, чтобы остановиться на видении игры исключительно для одного игрока.

В любом случае, масштаб The Veilguard, несомненно, огромен. С более чем 140 000 строк записанных диалогов, он превосходит все предыдущие игры BioWare по этому показателю, при этом в Dragon Age: Inquisition было записано 80 000 строк диалогов, а в Mass Effect: Andromeda — 65 000 (что больше, чем в Mass Effect 2 и 3 вместе взятых).

Также недавно был раскрыт полный состав озвучки Dragon Age: The Veilguard.

Dragon Age: The Veilguard выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК этой осенью и и уже прошла проверку для Steam Deck. Точная дата релиза будет объявлена ​​позднее этим летом.