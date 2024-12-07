Dragon Age: The Veilguard уже продается с 30% скидкой на различных торговых площадках

Dragon Age: The Veilguard, самая масштабная одиночная игра EA в Steam, на самом деле не смогла стать успешной. И хотя в первые дни игры количество постоянных игроков было высоким, вскоре оно быстро упало. Один из опросов даже показал, что более 90% игроков не получили от игры никакого удовольствия.

Кроме того, руководство BioWare до сих пор не озвучило данные о продажах, а директор игры и вовсе не хочет сообщать последние новости. А это говорит о том, что последняя часть франшизы Dragon Age не пользуется успехом. Вполне возможно, что именно по этой причине игра уже продается с 30 %-й скидкой на различных торговых площадках, таких как Xbox, PlayStation и Amazon.

Например, на Amazon игра сейчас продается с 29%-ной скидкой, то есть при желании ее можно купить за $50 для PS5 и Xbox Series X. При этом официальный Xbox store также предлагает 30%-ную скидку на игру. Кроме того, в PlayStation Store до 17 декабря со скидкой 30% можно купить Deluxe-издание игры за $62,99. Так что если вы скептически относитесь к тому, чтобы платить полную цену за игру, но хотите ее опробовать, это может стать для вас отличной возможностью.

По многочисленным сообщениям, продажи Dragon Age: The Veilguard идут плохо, что еще больше усугубляет ситуацию. Кроме того, в BioWare наотрез отказались давать комментарии по этому поводу, из чего можно предположить, что ситуация с игрой крайне неутешительна как для самой компании-разработчика, так и для ее издателя.