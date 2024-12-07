Dragon Age: The Veilguard уже продается с 30% скидкой на различных торговых площадках

Dragon Age: The Veilguard, самая масштабная одиночная игра EA в Steam, на самом деле не смогла стать успешной. И хотя в первые дни игры количество постоянных игроков было высоким, вскоре оно быстро упало. Один из опросов даже показал, что более 90% игроков не получили от игры никакого удовольствия.
Кроме того, руководство BioWare до сих пор не озвучило данные о продажах, а директор игры и вовсе не хочет сообщать последние новости. А это говорит о том, что последняя часть франшизы Dragon Age не пользуется успехом. Вполне возможно, что именно по этой причине игра уже продается с 30 %-й скидкой на различных торговых площадках, таких как Xbox, PlayStation и Amazon.
Например, на Amazon игра сейчас продается с 29%-ной скидкой, то есть при желании ее можно купить за $50 для PS5 и Xbox Series X. При этом официальный Xbox store также предлагает 30%-ную скидку на игру. Кроме того, в PlayStation Store до 17 декабря со скидкой 30% можно купить Deluxe-издание игры за $62,99. Так что если вы скептически относитесь к тому, чтобы платить полную цену за игру, но хотите ее опробовать, это может стать для вас отличной возможностью.
По многочисленным сообщениям, продажи Dragon Age: The Veilguard идут плохо, что еще больше усугубляет ситуацию. Кроме того, в BioWare наотрез отказались давать комментарии по этому поводу, из чего можно предположить, что ситуация с игрой крайне неутешительна как для самой компании-разработчика, так и для ее издателя.
Всё чаще игры даже за бесплатно не хочется играть.
Ну и не играй, кто тебе мешает. А кому и сейчас игры нравятся будут играть
Правильно написал игры, а все что делают сейчас это не игры. Игра это то от чего получаешь удовольствие, так как большинство против того г.. что выпускают это значит это не игра а продвижение того или иного ........
Я играю и получаю удовольствие и сейчас от игр так же как и раньше, а вы и дальше можете ныть о том какие игры стали плохие
Даже не знаю даже за даром такое будет лень качать, не то что кровные отдавать.
А к весенней распродаже будет скидка на 50-60% такими темпами.
в стиме пока без скидок
Ну а чего они хотели? Или все дружно резко забыли, что первые дни-недели вовсе не показатель и что игру за это время многие захотят вернуть? Стоит почаще вспоминать, что игровое сообщество — это коллектив людей, которые заносят компаниям свои деньги, и если компании плевать на игроков, то почему игроки не могут ответить тем же? На этом же сайте прочитал инфу, что винят во всём ревью бомбинг. А почему люди не должны занижать оценку продукту, который оставил их недовольными? Даже если оформить возврат, часть средств всё равно не вернут. А учитывая, как нынче стало модно у разработчиков во всём винить игроков... Они серьёзно думали, что игроков такое поведение не разозлит? В студии, смотрю, совсем дегенераты должности занимают, раз на примере «Убисофт» и других таких же «гениев» не сделали правильные выводы. Провалится одна игра, потом вторая, и рано или поздно, но студию либо продадут, либо закроют. Те, кто не хотят слушать свою целевую аудиторию, изначально обречены на провал. У кого-то, как, например, у Диснея с его чередой провалов, есть финансовая подушка безопасности, но и она не будет вечной.
А как называть тех людей(?) кто купил сие за фуллпрайс? Кто то же верил в биотварей и купил...
А как называть бездарных хейтеров, которые только и могут жёлчью поливать всё кроме священного БГ3?
можешь называть таких людей - состоятельными, которые могут купить игру за фуллпрайс и не жалеть о потраченных деньгах, в отличии от тебя нищеброда, который считает чужие деньги и пытается ещё плохими выставить людей, которые могут просто позволить себе купить что-либо и не париться
причем в этой же пapaше повесточки в 100 раз больше
и чё?
на дисках всегда фигачат скидки в любое время, дабы покупали
это в цифре по расписанию скидки
Часто игры уже продаются со скидкой к этому времени
типа старфилда и кибербага только если чтоб освободить полки магазина.