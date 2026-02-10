Dragon Age: The Veilguard возвращается с анонсом линейки фигурок Funko Pop!

Более чем через год после выхода игры — и когда обсуждения уже утихли — Dragon Age: The Veilguard вернулась по совершенно неожиданной причине. Четвёртая игра в серии фэнтезийных RPG от BioWare получит линейку коллекционных фигурок Funko.

В новой линейке будут представлены четыре фигурки Funko Pop, вдохновлённые персонажами из игры, в том числе:

Солас

Неве Галлус

Лэйс Хардинг

Эммрих Валкарин

Согласно первоначальным данным магазинов, фигурки должны появиться в продаже очень скоро, возможно, всего через несколько дней после анонса. Анонс прошёл без тизера, рекламной кампании или каких-либо намёков — что довольно необычно для лицензированной продукции крупной франшизы RPG.

Что поразительно, так это время. Когда вышла Dragon Age: The Veilguard, её приняли неоднозначно, а то и негативно, как критики, так и публика. Даже на пике популярности франшизы ни один персонаж из оригинальной трилогии не получил фигурку Funko Pop. Поэтому появление линейки примерно через 16 месяцев после неоднозначной части показалось многим игрокам странным.