Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 3 009 оценок

Dragon Age: The Veilguard возвращается с анонсом линейки фигурок Funko Pop!

monk70 monk70

Более чем через год после выхода игры — и когда обсуждения уже утихли — Dragon Age: The Veilguard вернулась по совершенно неожиданной причине. Четвёртая игра в серии фэнтезийных RPG от BioWare получит линейку коллекционных фигурок Funko.

В новой линейке будут представлены четыре фигурки Funko Pop, вдохновлённые персонажами из игры, в том числе:

  • Солас
  • Неве Галлус
  • Лэйс Хардинг
  • Эммрих Валкарин

Согласно первоначальным данным магазинов, фигурки должны появиться в продаже очень скоро, возможно, всего через несколько дней после анонса. Анонс прошёл без тизера, рекламной кампании или каких-либо намёков — что довольно необычно для лицензированной продукции крупной франшизы RPG.

Что поразительно, так это время. Когда вышла Dragon Age: The Veilguard, её приняли неоднозначно, а то и негативно, как критики, так и публика. Даже на пике популярности франшизы ни один персонаж из оригинальной трилогии не получил фигурку Funko Pop. Поэтому появление линейки примерно через 16 месяцев после неоднозначной части показалось многим игрокам странным.

33
15
Комментарии:  15
mister dendy

Зачем, а главное на[]yя?

12
ZackSnyder

Фанко и так труп, так они по этому мусору ещё что то делают...

9
Gords

Скорее всего распродают то, что на складах завалялось потому как изначально никому не было нужно.

4
Gords

Рожа с веснушками похожа на жопу.

9
Illusive Devil

Жопа с веснушками.

1
dirty bat Illusive Devil

вначале так и показалось 😆😆

Mad_cloud

Лучше было бы забыть про эту игру как страшный сон и уж тем более ничего такого не выпускать

8
valeriesq

ХАХАХАХАХА

Жесть они страшные

5
Nill Kravets

они больше похожи на Поделку Фанко чем на оригинал

Иваныч из Тулы

Так вот почему они разорились.

3
Святой Джо

Для дырявых что-то. Мне не понять.

3
Reybeerun

Комбо мечты!

2
TRADS80

Я тоже так думаю. Делайте лучше фигурки.

1
orion1786

У них жопы вместо лиц или мне кажется.

1
dirty bat

увы, но не показалось 😆😆