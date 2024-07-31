Dragon Age: The Veilguard выйдет между октябрём и декабрём 2024 года

Компания Electronic Arts совместно со студией BioWare определились с примерным окном для релиза грядущей приключенческой игры Dragon Age: The Veilguard.

Тайтл выйдет в период с 1 октября по 31 декабря. Информация была подтверждена в финансовом отчёте EA. Также разработчики упомянули, что геймплейные видео Dragon Age: The Veilguard вышли на первое место среди игровых трендов на видеохостинге YouTube.

Проект будет доступен на ПК (Steam, Epic Games Store), а также на консолях PlayStation и Xbox. По сюжету игроков ожидает мир Тедас – край, насыщенный суровыми дикими землями, опасными лабиринтами и великолепными городами, а также жестокими сражениями и тайной магией. И судьба этого мира сейчас балансирует на лезвии ножа.