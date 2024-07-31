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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.4 537 оценок

Dragon Age: The Veilguard выйдет между октябрём и декабрём 2024 года

Simple Jack
Новости

Компания Electronic Arts совместно со студией BioWare определились с примерным окном для релиза грядущей приключенческой игры Dragon Age: The Veilguard.

Тайтл выйдет в период с 1 октября по 31 декабря. Информация была подтверждена в финансовом отчёте EA. Также разработчики упомянули, что геймплейные видео Dragon Age: The Veilguard вышли на первое место среди игровых трендов на видеохостинге YouTube.

Проект будет доступен на ПК (Steam, Epic Games Store), а также на консолях PlayStation и Xbox. По сюжету игроков ожидает мир Тедас – край, насыщенный суровыми дикими землями, опасными лабиринтами и великолепными городами, а также жестокими сражениями и тайной магией. И судьба этого мира сейчас балансирует на лезвии ножа.

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-2
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
haradrim

Ждём мод на редактор внешки для сопартийцев!

4
Lady_Leda

Но все мы знаем, что помимо этой радужной конфетки выйдет киндом кам 2 и ремейк готики.

4
Eios
По сюжету игроков ожидает мир Тедас – край, насыщенный суровыми дикими землями, опасными лабиринтами и великолепными городами, а также жестокими сражениями и тайной магией. И судьба этого мира сейчас балансирует на лезвии ножа.

Такой оригинальный сюжет к любой РПГ приписать можно )

Также разработчики упомянули, что геймплейные видео Dragon Age: The Veilguard вышли на первое место среди игровых трендов на видеохостинге YouTube

А тут, господа, не пи"#дели бы.... В первую неделю после релиза трейлеров, под видео было упоминание : № 5 в тренде, потом "8, 12.... Так и скатывались цифры дальше, пока это упоминание не исчезло совсем. Проверить сейчас эту инфу никак, ради прикола загуглил даже - ничего...

Зато отлично видна "любовь" народа обоих трейлеров, как в дизлайках, так и в комментах )

_____________

3
Ceiv

Может, они отдадут игру в какие-нибудь нормальные руки? А сама компания канет в Ад. Другие разработчики, возможно, с трепетом к серии отнесутся. Моя надежда.

0
Talendor3

тут только 1 вопрос - будет ли дрм защита у игры

0
Dark1994

Ахаха, ну и мукакэ на превью, какой позор)

0
decimotercero

О, тёмных эльфов завезли... 🤣

0
UbiSergei

октябрята!

-1
Vordulak06

Ааааа , как же им хочется ельфов-негров упихнуть хоть куда-то

-1
Vordulak06

Надеюсь игра провалится и принесет убытки етой уже помойной студии

-2
Александр Дантес

Не провалится, всяко разно будет лучше старфилда и по любому соберут какое то бабло, как ни как иминитая серия игр да же я бы взглянул чего они там наворотили не за фул прайс конечно ибо мой кошелёк редко видит больше 20к, но с торрентов точно посмотрю, а люди которые обладают средствами по любому захотят посмотреть как закапывают себя биовары.

0
Vordulak06 Александр Дантес

Денува будет 99%

0
КардиДжек

Класс, значит осталось не долго)
Хочу уже поиграть)

-2