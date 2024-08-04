Dragon Age: The Veilguard выйдет в свет между 1 октября и 31 декабря, заявляет EA

Согласно последним финансовым отчетам Electronic Arts, Dragon Age: The Veilguard должна выйти в третьем квартале текущего финансового года, то есть в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Хотя ранее было объявлено об осеннем релизе, это исключает любую возможность запуска фэнтезийной ролевой игры с 22/23 сентября.
Это также согласуется с информацией Джеффа Грабба из Giant Bomb о том, что релиз состоится в октябре. Планы могут измениться - возможно, произойдет небольшая задержка для полировки, - но то, что Electronic Arts подтвердила запуск игры в этом календарном году, должно стать хорошей новостью для фанатов.
Я бы сказал не выйдет в свет, а занырнёт на дно. Интересно, сколько эту игру они будут допиливать после релиза и смогут ли модеры что-то сделать с игрой, что бы в неё можно было играть за рискую разбить монитор?
Я уверен, что тут повторится история с Андромедой точь в точь. После провала так же забьют на ДЛС и поддержку игры. Если студия вообще еще живая будет.
Не уйдёт на дно. На удивление не мало тех, кто будет в это играть.
В основном это либо те, кто не знаком с серией, либо радужные.. Судя по тем же комментам на ютубе. Но хватит ли их, чтобы окупить игру?)
Только именно фанаты больше всех и плюются от этой части... Что тут у нас, что на западных ресурсах комменты даже похлеще встречаются ) Так что единственное, что может тут порадовать меня и тех, кто играет в DA со времен первой части - это полный провал этого шлака. Единственное, что досталось новой игре от предыдущих частей - это только ее название. Все остальное по ней уже многократно обговаривал комментами в предыдущих новостях...
Оно не провалится. Рецепт известен: накануне релиза проплаченные журналюги и форумные боты начнут петь песни о том, какой это шедевр, что там можно пялить медведя и другие шутки для умишком обделённых и дегенератов.
Такой игры, как Dragon Age Origins, я уж не говорю про BG1,2 или Planescape Torment, западный игропром больше не выпустит никогда, с этим нужно смириться. И дальше будет только хуже.
Эльфы негры есть , осталось скелетов неграми сделать.
ну это не сложно, нужно всего лишь пару фаерболов кинуть
Онет, только не это 😢
Пожалуйста, не надо. Одумайтесь.
Dragon Age в GTA превратилась что аж арты из прошлых частей копирует.
Я не могу представить как она может быть хотя бы на 7/10. Вангую что будет еще хуже чем двойка (которую я не прошел в отличии от дао и инквизиции)
Вторая миникопия первой же, а Инквизиция даже меня задушила.