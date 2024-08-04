ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.4 539 оценок

Dragon Age: The Veilguard выйдет в свет между 1 октября и 31 декабря, заявляет EA

Procy_on
Новости

Согласно последним финансовым отчетам Electronic Arts, Dragon Age: The Veilguard должна выйти в третьем квартале текущего финансового года, то есть в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Хотя ранее было объявлено об осеннем релизе, это исключает любую возможность запуска фэнтезийной ролевой игры с 22/23 сентября.

Это также согласуется с информацией Джеффа Грабба из Giant Bomb о том, что релиз состоится в октябре. Планы могут измениться - возможно, произойдет небольшая задержка для полировки, - но то, что Electronic Arts подтвердила запуск игры в этом календарном году, должно стать хорошей новостью для фанатов.

0
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Кей Овальд

Я бы сказал не выйдет в свет, а занырнёт на дно. Интересно, сколько эту игру они будут допиливать после релиза и смогут ли модеры что-то сделать с игрой, что бы в неё можно было играть за рискую разбить монитор?

12
Eios

Я уверен, что тут повторится история с Андромедой точь в точь. После провала так же забьют на ДЛС и поддержку игры. Если студия вообще еще живая будет.

6
JustA_NiceGuy

Не уйдёт на дно. На удивление не мало тех, кто будет в это играть.

3
Eios JustA_NiceGuy

В основном это либо те, кто не знаком с серией, либо радужные.. Судя по тем же комментам на ютубе. Но хватит ли их, чтобы окупить игру?)

2
Eios
Electronic Arts подтвердила запуск игры в этом календарном году, должно стать хорошей новостью для фанатов

Только именно фанаты больше всех и плюются от этой части... Что тут у нас, что на западных ресурсах комменты даже похлеще встречаются ) Так что единственное, что может тут порадовать меня и тех, кто играет в DA со времен первой части - это полный провал этого шлака. Единственное, что досталось новой игре от предыдущих частей - это только ее название. Все остальное по ней уже многократно обговаривал комментами в предыдущих новостях...

9
Ahnx

Оно не провалится. Рецепт известен: накануне релиза проплаченные журналюги и форумные боты начнут петь песни о том, какой это шедевр, что там можно пялить медведя и другие шутки для умишком обделённых и дегенератов.

Такой игры, как Dragon Age Origins, я уж не говорю про BG1,2 или Planescape Torment, западный игропром больше не выпустит никогда, с этим нужно смириться. И дальше будет только хуже.

0
Лицо со шрамом

Эльфы негры есть , осталось скелетов неграми сделать.

6
Talendor3

ну это не сложно, нужно всего лишь пару фаерболов кинуть

6
Advanced Micro Devices

Онет, только не это 😢

5
QD19

Пожалуйста, не надо. Одумайтесь.

2
РикоЧико

Dragon Age в GTA превратилась что аж арты из прошлых частей копирует.

0
Dark1994

Я не могу представить как она может быть хотя бы на 7/10. Вангую что будет еще хуже чем двойка (которую я не прошел в отличии от дао и инквизиции)

-1
pilko

Вторая миникопия первой же, а Инквизиция даже меня задушила.

0