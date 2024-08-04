Dragon Age: The Veilguard выйдет в свет между 1 октября и 31 декабря, заявляет EA

Согласно последним финансовым отчетам Electronic Arts, Dragon Age: The Veilguard должна выйти в третьем квартале текущего финансового года, то есть в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Хотя ранее было объявлено об осеннем релизе, это исключает любую возможность запуска фэнтезийной ролевой игры с 22/23 сентября.

Это также согласуется с информацией Джеффа Грабба из Giant Bomb о том, что релиз состоится в октябре. Планы могут измениться - возможно, произойдет небольшая задержка для полировки, - но то, что Electronic Arts подтвердила запуск игры в этом календарном году, должно стать хорошей новостью для фанатов.