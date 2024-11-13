Dragon Age: The Veilguard вылетела из десятки самых продаваемых игр в Steam на прошедшей неделе

Сервис SteamDB поделился обновленным рейтингом продаж в магазине Steam с наибольшим доходом.

Среди новинок, которые появились в рейтинге: Throne and Liberty, Planet Coaster 2 и Farming Simulator 25. За период с 31 октября по 5 ноября Dragon Age: The Veilguard заняла 10-е место в рейтинге продаж Steam, а в обновленном рейтинге продаж и вовсе вылетела из десятки, заняв 14-е место и уступив Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED, которая продавалась со скидкой.

Рейтинг продаж Steam (с наибольшим доходом) с 5 по 12 ноября: