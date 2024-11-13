Dragon Age: The Veilguard вылетела из десятки самых продаваемых игр в Steam на прошедшей неделе

Сервис SteamDB поделился обновленным рейтингом продаж в магазине Steam с наибольшим доходом.
Среди новинок, которые появились в рейтинге: Throne and Liberty, Planet Coaster 2 и Farming Simulator 25. За период с 31 октября по 5 ноября Dragon Age: The Veilguard заняла 10-е место в рейтинге продаж Steam, а в обновленном рейтинге продаж и вовсе вылетела из десятки, заняв 14-е место и уступив Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED, которая продавалась со скидкой.
Рейтинг продаж Steam (с наибольшим доходом) с 5 по 12 ноября:
- PUBG Battlegrounds;
- Counter-Strike 2;
- COD: Black Ops 6;
- Apex Legends;
- Throne and Liberty;
- Steam Deck;
- Baldur's Gate 3;
- DOTA 2;
- Planet Coaster 2;
- Farming Simulator 25;
- EA Sports FC 25;
- Yu-Gi-Oh! Master Duel;
- Cyberpunk 2077;
- Dragon Age: The Veilguard;
- Once Human;
- STALKER 2 (preordery);
- The Binding of Isaac: Rebirth;
- GTA 5;
- Rust;
- Factorio.
земля бетоном
Неее, стекловатой, им только стекловата поможет. Чтоб запомнили наконец уже свой провал.
Вот и посыпалась игра.)
Взгляни на онлайн игры Enotria: The Last Song, которая практически без повесточки. Действительно посыпалась игра.
Всем нетакусикам, боготворящим это гуано, посвящается.
это должно вылететь с планеты и удалено на всех торентах
А дота когда платной стала? Или в зачёт идут внутренние покупки?
четырёх часовые боты закончились
Она там вообще незаслуженно оказалась изначально - из за громкости названия серии. Сама игра - хрень детская, то ли тупыми детьми сделанная, то ли для тупых детей... одно другого не исключает:)
Для тупых небинарок и прочих ущемленных сделана , такими же обиженными и ущемленными 🤢
Ну, ды-к, занесли чемодан вентилю, накидали ботов, в лучших традициях пропаганды в отзывы, и решили, что пипл и так схавает.
Сталкер 2 на 16 месте, ГТА 5 так вообще на 18 месте.
Не должна была там быть вообще, даже на секунду, но хоть бы так.
Какое там место занимает Enotria: The Last Song в Стиме самых продаваемых игр Стима с онлайном 100 человек? Игра практически без повесточки, спасло от этого игру? Нет. Большой онлайн игры практически без повесточки? Нет.
Это ты к чему?
как она там вообще оказалась???
Две недели этого ждали от "провальной игры" 🤣🤣🤣 А потом разрыв пуканов, когда ЕА объявит, что продажи их устроили. Хотя будет это еще не скоро, а жаль...
Смерись
почему говорят только про стим, игра также продаётся на площадке еа, плюсуйте продажи с другой площадки тоже. а то как то не честно по отношению к игре
Удивительно что вообще покупают, я б даже пиратку не скачал.
Вполне ожидаемо, времени то уже достаточно прошло, кто хотел уже купил
По этой логике в первой десятке игр не должно быть, например, Baldurs Gate 3, но она там есть
Так их до сих пор покупают) потому что хотят. А да4 кто хотел купил, а кто не хочет не покупает))