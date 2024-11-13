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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 1 837 оценок

Dragon Age: The Veilguard вылетела из десятки самых продаваемых игр в Steam на прошедшей неделе

AceTheKing
Новости

Сервис SteamDB поделился обновленным рейтингом продаж в магазине Steam с наибольшим доходом.

Среди новинок, которые появились в рейтинге: Throne and Liberty, Planet Coaster 2 и Farming Simulator 25. За период с 31 октября по 5 ноября Dragon Age: The Veilguard заняла 10-е место в рейтинге продаж Steam, а в обновленном рейтинге продаж и вовсе вылетела из десятки, заняв 14-е место и уступив Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED, которая продавалась со скидкой.

Рейтинг продаж Steam (с наибольшим доходом) с 5 по 12 ноября:

  1. PUBG Battlegrounds;
  2. Counter-Strike 2;
  3. COD: Black Ops 6;
  4. Apex Legends;
  5. Throne and Liberty;
  6. Steam Deck;
  7. Baldur's Gate 3;
  8. DOTA 2;
  9. Planet Coaster 2;
  10. Farming Simulator 25;
  11. EA Sports FC 25;
  12. Yu-Gi-Oh! Master Duel;
  13. Cyberpunk 2077;
  14. Dragon Age: The Veilguard;
  15. Once Human;
  16. STALKER 2 (preordery);
  17. The Binding of Isaac: Rebirth;
  18. GTA 5;
  19. Rust;
  20. Factorio.
16
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
MetalGearStranding

земля бетоном

10
HerzokSCP

Неее, стекловатой, им только стекловата поможет. Чтоб запомнили наконец уже свой провал.

5
SOLUS5678

Вот и посыпалась игра.)

4
ДолойГетероориентация

Взгляни на онлайн игры Enotria: The Last Song, которая практически без повесточки. Действительно посыпалась игра.

0
Чизбургер
4
JKarter

Всем нетакусикам, боготворящим это гуано, посвящается.

4
saa0891
3
ze1n_82

это должно вылететь с планеты и удалено на всех торентах

3
hpi

А дота когда платной стала? Или в зачёт идут внутренние покупки?

2
TuzikZloy

четырёх часовые боты закончились

1
Аристов--Черный

Она там вообще незаслуженно оказалась изначально - из за громкости названия серии. Сама игра - хрень детская, то ли тупыми детьми сделанная, то ли для тупых детей... одно другого не исключает:)

1
demon33251

Для тупых небинарок и прочих ущемленных сделана , такими же обиженными и ущемленными 🤢

3
JKarter

Ну, ды-к, занесли чемодан вентилю, накидали ботов, в лучших традициях пропаганды в отзывы, и решили, что пипл и так схавает.

1
ДолойГетероориентация

Сталкер 2 на 16 месте, ГТА 5 так вообще на 18 месте.

1
LethalApple

Не должна была там быть вообще, даже на секунду, но хоть бы так.

0
ДолойГетероориентация

Какое там место занимает Enotria: The Last Song в Стиме самых продаваемых игр Стима с онлайном 100 человек? Игра практически без повесточки, спасло от этого игру? Нет. Большой онлайн игры практически без повесточки? Нет.

0
Skorskis

Это ты к чему?

0
NikolayMikolay

как она там вообще оказалась???

0
Dugran

Две недели этого ждали от "провальной игры" 🤣🤣🤣 А потом разрыв пуканов, когда ЕА объявит, что продажи их устроили. Хотя будет это еще не скоро, а жаль...

-1
Skorskis

Смерись

0
AG90

почему говорят только про стим, игра также продаётся на площадке еа, плюсуйте продажи с другой площадки тоже. а то как то не честно по отношению к игре

0
Александр Стоун

Удивительно что вообще покупают, я б даже пиратку не скачал.

-2
Константин335

Вполне ожидаемо, времени то уже достаточно прошло, кто хотел уже купил

-7
SavelevTema

По этой логике в первой десятке игр не должно быть, например, Baldurs Gate 3, но она там есть

6
-zotik- SavelevTema

Так их до сих пор покупают) потому что хотят. А да4 кто хотел купил, а кто не хочет не покупает))

0